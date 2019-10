Zelené koloběžky v Praze: Všude jsou s nimi problémy. Jejich domovské město je zakázalo. Jde o bezpečnost. A pan Dolínek…

ROZHOVOR Praha 2 jako jediná z pražských městských částí vyrazila razantně do boje proti sdíleným elektrokoloběžkám firmy Lime. Na to proč? Jak? A čeho chce vlastně druhá městská část ve svém tažení dosáhnout, jsme se ptali místostarosty za ODS Jana Korsesky.

Sdílené elektrokoloběžky firmy Lime začínají být v Praze fenoménem. Řadu lidí turisté drandící na koloběžkách v centru města trápí. Jaký je váš osobní názor? Hodí se tento druh dopravního prostředku do Prahy?

Myslím si, že věci spadající do tzv. sdílené ekonomiky, tedy i sdílené koloběžky, jsou prospěšné. Všechno ale musí mít svá pravidla a řád. Obecně nechci říkat, jestli se do Prahy elektrické koloběžky hodí, nebo ne a ani mi to nepřísluší. Rád bych ale podotknul, že mateřské město, ze kterého ty koloběžky pochází, a de facto se tam ten nápad zrodil, americké Los Angeles jejich provozování zakázalo. A to už pro mne má nějakou vypovídací hodnotu.

V jakém smyslu to pro vás má vypovídací hodnotu?

Já si myslím, že jsou s nimi problémy, kamkoliv vstoupí. Nechci hodnotit, jestli to je přístupem zrovna té konkrétní společnosti, která je provozuje, nebo jestli se jedná o obecný problém té technologie jako takové. Ovšem konkrétně u nás začali s koloběžkami poměrně nešťastně.

Fotogalerie: - Koloběžky kam oko dohlédne

Jak to myslíte?

Začal bych asi tím, že existuje určité memorandum mezi Prahou a firmou Lime, které společnosti ukládá povinnost jednat s jednotlivými městskými částmi o detailech provozu elektrokoloběžek. Teď pomiňme to, že podle mne je to memorandum příliš obecné a celkově špatně napsáno, ale jednoduše řečeno, oni tohle neudělali. Na radnici jsme se o těch sdílených koloběžkách dozvěděli až v okamžiku, kdy nám je sem začali nákladními vozy navážet, a zjistili jsme, že se nám jich padesát povaluje na Náměstí Míru. Dokonce až poté jsme se dozvěděli, že memorandum mezi firmou a Prahou existuje. Na základě toho jsme si zástupce společnosti pozvali k nám na radnici.

Vzešla z jednání nějaká dohoda?

K efektivní dohodě, která by byla dodržována, nedošlo. Domluvili jsme se na tom, že nám firma poskytne doklad o tom, že koloběžky jsou vybaveny pro provoz na silnicích pro motorová vozidla, a rovněž i dohodu se zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, která by obsahovala popis toho, jak bude umožněno koloběžky provozovat, tak aby tito občané nemohli dojít k úhoně. Nic takového firma neudělala. Následně jsme se domluvili na tom, že celá Praha 2 bude pro elektrokoloběžky Lime fungovat jako takzvaná červená zóna, kam koloběžky nemohou. Tak zněla oficiální domluva, která platila ze začátku. Posléze si ale společnost Lime svévolně zúžila červené body na Náměstí míru, na Karlovo náměstí, Havlíčkovy sady a kolem Hlavního nádraží. To už se stalo bez našeho souhlasu. My trváme pořád na tom, že by celá Praha 2 měla pro koloběžky Lime být červenou zónou. To znamená, že by tady ty koloběžky neměly stát, neměly by se sem po ránu rozvážet. Ovšem společnost to nedodržuje. Naslibovali toho hodně. Například nám tvrdili, že když koloběžka vjede do červené zóny, tak se její elektrický pohon vypne. Není tomu tak. Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 4167 lidí

Proč Praha 2 proti sdíleným elektrickým koloběžkám vlastně bojuje?

Rád to vysvětlím. Jde nám především o bezpečnost. Zákon se na elektrokoloběžky dívá jako na jízdní kola. Těm přitom ukládá přesně, jaké bezpečnostní prvky mají cyklisté pro jízdu na silnici využívat. Ovšem společnost Lime využívání těchto bezpečnostních prvků jako například přileb vůbec neumožňuje. Podle vyjádřeni Ministerstva dopravy nesmí elektrokoloběžky v současnosti na chodník a my se domníváme, že kvůli absenci povinného vybavení, nesmí ani na silnici. Stejný je, pokud vím, i obecně sdílený názor Městské policie a Policie ČR. Tudíž jsme 24. září podali oznámení o podezření z porušování zákona a obecného ohrožení. My očekáváme rozhodnutí, jestli se ta koloběžka tak, jak je vyrobená, smí provozovat a případně kde.

Vidíte v poslední době ve vnímání elektrokoloběžek v Praze nějaký posun?

Vidím dvě věci, které považuji za průlomové: za prvé vyjádření Ministerstva dopravy o tom, že elektrokoloběžky skutečně na chodník nepatří, za druhé to, že se Praha rozhodla memorandum s firmou Lime vypovědět a hodlá hledat nějaké jiné řešení. Osobně se ale domnívám, že firma Lime naprosto není schopná jakékoliv podmínky, které se stanoví, plnit, jelikož potom to pro ni už nebude ten byznys, který od toho očekávají.

Z čeho tak usuzujete?

Názor si dělám na základě osobní zkušenosti a na základě té hodnotím spolupráci s firmou Lime zatím velmi negativně. Způsob fungování koloběžek bez jakékoliv regulace, jak to nastavili oni v Praze, považuji za naprosto nevhodný. Ve Varšavě proti nim dělají opatření, Berlíně, Paříži. Jenom u nás je to zkrátka takové fádní. Nikdo se k tomu nechce postavit. Aktuálně se situace trochu začíná hýbat, jak jsem řekl, a ohlasy, které máme z ostatních městských částí na naše počínání, jsou také veskrze pozitivní.

A vrátil bych se k té bezpečnosti. To, co turisté na těch koloběžkách vyvádějí, někdy připomíná úplně adrenalinový sport, jsou to úplná zvěrstva. Pro příklad, co už jsem viděl i z fotek, které nám zasílají občané, i na vlastní oči. Oni například jedou na jedné koloběžce dva po kočičích hlavách na Jugoslávské ulici v provozu, takže musím uznat, že jsou docela šikovní, akorát holt vždycky to nevyjde.

Došlo k nehodám?

Ano. Anketa Líbí se vám rozhodnutí Ústavního soudu, kterým zrušil zdanění církevních restitucí? Líbí 9% Nelíbí 91% hlasovalo: 13010 lidí

Konkretizujete? Kolik jich bylo?

Já statistiku nehod nemám. Mohu se opřít akorát o data městské policie týkající se přestupků. Jen připomenu, že elektrokoloběžky spadají ve statistice městské policie pod kategorii cyklistů. Data ukazují, že než začali v Praze sdílené elektrokoloběžky, rozdávali strážníci na Praze 2 řádově nějakých dvě stě pokut za porušení pravidel tedy například, že někoho nachytali na chodníku. A nyní je to asi 1 800 pokut, takže ten posun je evidentní. Domnívám se, že asi o 70 procent z toho je kvůli těm koloběžkám.

Stěžovali si občané?

Ano, od samého začátku, kdy nám sem koloběžky navezli. Spustila se vlna stížností. I na ty jsme reagovali. Jedna paní si například stěžovala, že ji srazili na Nuselském mostě. Museli jsme reagovat.

Nebylo by na místě spíše komplexní řešení na straně magistrátu?

Ano, věc by mělo řešit město a tu rozhodovací schopnost ve věci elektrokoloběžek by měl mít magistrát. Není možné, aby každá městská část měla jiná pravidla. Takže by je Praha jako taková měla definovat, ale to zatím nikdo neudělal. I když je pravda, že současná magistrátní garnitura se to, co bylo zanedbáno snaží dohánět.

Memorandum s elektrokoloběžkami Lime totiž zbylo po minulém magistrátu, kdy Prahu vedlo ANO společně s ČSSD. Memorandum podepisoval pan Dolínek. Dovolím si takovou vsuvku, třeba tehdy už věděl, že po volbách již na magistrátu nebude, tak tady po sobě tento problém zanechal. Nevím. Dneska je poslancem Parlamentu České republiky. Názor ať si udělá každý svůj.

V souvislosti s elektrokoloběžkami se často zmiňuje ekologie elektromobility. Jak to vidíte vy?

Já se domnívám, že každá elektrokoloběžka, každý elektroskútr, každý elektromobil má ten svůj pomyslný komín, tedy vlastní uhlíkovou stopu. Někde to muselo být vyrobeno, z něčeho se musely vyrobit baterie, a to ještě nikdo pořádně neřeší likvidaci těchto zařízení až doslouží. I když chápu, že je to v současnosti trend a spoustě lidem se to líbí.

Neselhává v případě elektrických koloběžek vymahatelnost práva? Naznačoval jste, že nástroje regulace, legislativa, to vše tu je…

Legislativa tady skutečně je. Problémem je její vymahatelnost. A dneska je takzvaně in hledat v zákoně skulinky. Stačí se podívat na Hrad na to, kdo tam sedí a jak se chová, nebo na toho, kdo sedí ve Strakovce. Můžete mi ukázat jediný příklad pro lidi, který by jim ukazoval, že se mají chovat tak, jak se mají? Dodržovat zákony dnes asi není moderní.

