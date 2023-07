Komentátor: Tahle vláda udělá cokoliv, co Babišovi uškodí

reklama

„Úplně bych nevylučoval, že to může projít. Jsem se na toto téma bavil s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, který je, dejme tomu, řazen do toho velmi konzervativnějšího křídla ODS. On říkal, že je tam vůle více než sta lidí, aby se o tom debatovalo, že to tedy propustí do toho prvního čtení. Už to je nějaký signál, že to bylo vůbec propuštěno, ne shozeno ze stolu. A nikdy jako člověk neví, jestli to bylo propuštěno pouze proto, aby to navenek vypadalo, že se o tom jedná, a pak to zařízli v dalších čteních, ale samozřejmě tím, že je to v dalším čtení, tak se ta šance na přijetí toho zákona zvyšuje. Nemyslím si, že to je tak definitivní. Asi bych se přiklonil k tomu, že je naděje menší, že to projde, než že neprojde, ale možné to je,“ poznamenal Kolář k otázce, zda je možné za současného složení Sněmovny, aby manželství pro homosexuální páry bylo uzákoněno.

Co se týče ústavní úpravy, že je manželství pouze pro muže a ženu, ta je podle něj neprůchozí. „To by muselo být ve Sněmovně 120 hlasů, pokud si to správně pamatuji, a vzhledem k tomu, že teď prvním čtením prošel zákon manželství gayů a leseb, to je 101 hlasů, tak to nevychází matematicky,“ dodal.

Dalším tématem bylo zemědělství a dotace. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v minulých dnech řekl, že nikdy nebyl přítelem dotační politiky. „Jsou věci, na které si chci posvítit,“ poznamenal Výborný v otázce zemědělských dotací. Vyřizuje si podle Koláře vláda s Andrejem Babišem (ANO) skrz dotace účty? „První věc je, že dotace obecně jsou zlo. Za mě ať se dotace klidně pro všechny zruší. Ale muselo by to být plošně. Na druhé straně to, že tahle vláda a tahle vládnoucí politická reprezentace udělá úplně cokoliv, co Babišovi nějakým způsobem uškodí, tak to je fakt, je to nesporný fakt. A nemá asi cenu o tom diskutovat, že se to sveze tady s tím nebo tamhle se to sveze s DPH na noviny nebo někde něco jiného, oni se tím asi ani netají, ne?“ zeptal se Kolář.

