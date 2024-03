Komu je věrný Fiala. Zaznělo. A mnohem víc

„Najednou pan Fiala přišel s tím, že je třeba bouchnout do stolu, protože si Slováci o jedné věci myslí něco jiného a my tím pádem nemáme zapotřebí s nimi sedět za jedním stolem. To, že tím překvapil i vlastní vládní kolegy, je docela varovné. Protože to znamená, že to vzniklo opravdu velice narychlo jako jakési gesto, kterým má česká vláda demonstrovat svoji věrnost nějaké zahraniční mocnosti a nějakému typu vládnutí a typu politiky, což také tímto dělá.“ To a mnohé další zaznělo v dalším pořadu Vladimíra Franty a Petra Žantovského z cyklu O lecčems a mnohém. Tentokrát bylo tématem gesto české vlády zrušit tradiční společná setkávání s vládou slovenskou.

„Tato setkávání zpravidla nemívala zásadní politickou agendu a rozhodně nebyla ovlivněna odlišnými názory jedné nebo druhé strany na řekněme zahraničně-politické otázky. Petr Fiala zdůvodnil zrušení již naplánovaného setkání s vládou Roberta Fica s poukazem na to, že slovenská vláda údajně stojí na straně Ruska v době války na Ukrajině. Ať už by to byla, nebo nebyla pravda, rozhodně to není důvodem k takovému nediplomatickému a doslova urážlivému kroku. Slovenský premiér Fico na tento krok naší vlády reagoval s nadhledem, státnicky, vstřícně. Jeho TV vystoupení v té věci by se mohlo učit na diplomatických školách jako vzorové. Naše vláda bohužel tuto úroveň nemá, konstatuje se mimo mnohé jiné v uvedeném pořadu,“ zní v upoutávce na pořad.

„Situace kolem česko-slovenských vztahů je tak vážná, jak to nebylo od roku 1992, kdy se dělila Československá federace,“ poznamenal Žantovský. „To, co nastalo, je dramatický zlom v doposud idylických vztazích dvou národů. A to dokonce navzdory tomu, zda na jedné straně řeky Moravy vládli ti či oni, nebo tamti či oni. Ten vnitropolitický charakter zemí neměl žádný vliv na vzájemný vztah,“ řekl Žantovský.

„Akce pana premiéra, co jsem se dozvěděl, proběhla velmi zvláštním způsobem. Na jednání vlády přišel pan premiér s tím, že navrhuje do programu vlády, kde to nebylo, vložit tento nový bod. To znamená zrušení těch vlastně spíše formálních, společenských, deklaratorních schůzek, nebo společných jednání slovenské a české vlády, což je tradice dlouhá jako samostatnost obou zemí a nikdy to nikomu nedělalo žádný problém. A najednou pan Fiala přišel s tím, že je třeba bouchnout do stolu, protože si Slováci o jedné věci myslí něco jiného a my tím pádem nemáme zapotřebí s nimi sedět za jedním stolem,“ dodal Žantovský.

„To, že tím překvapil i vlastní, vládní kolegy, je docela varovné. Protože to znamená, že to vzniklo opravdu velice narychlo jako jakési gesto, kterým má česká vláda demonstrovat svoji věrnost nějaké zahraniční mocnosti a nějakému typu vládnutí a typu politiky, což také tímto dělá. Ministři se nijak nevzpěčovali, ta deklarace byla tak trochu prohlášená a plánovaná schůzka, která se měla konat, tuším, tak byla jednostranně zrušena,“ poznamenal Žantovský.

„Slovensko na to zareagovalo strašlivě překvapeně. Pokud jste viděli někdo ten úžasný státnický proslov pana premiéra Fica, musím říct, že jsem byl dojat... silou toho člověka, té chvíle, kdy on jasně říká, že ručí za tuto i za další slovenské vlády, že nic podobného neudělají. Že nikdy neodmítnou návštěvu české vlády, českých zástupců na Slovensku a naopak. A že je to naopak věc, která je zcela bezprecedentní a jednostranná a Slovensko na ní nemá vůbec žádný zájem. Já myslím, že Česko na ní také nemá vůbec žádný zájem. Čeští obyvatelé, občané. Ale došlo prostě k politickému pokynu, k politickému rozhodnutí a toto rozhodnutí budou občané konzumovat. Se všemi negativními důsledky, které to bude mít,“ sdělil Žantovský.

