Komunisté zuří na Petříčka kvůli sudeťákům. Parazitujete na minulosti, vzkázal jim

Vše začalo,když se europoslankyně KSČM Kateřina Konečná zajímala, jak se ministerstvo staví k účasti českého velvyslance v SRN na tradičních Sudetoněmeckých dnech. Odpověď Konečná označila za „hodně silné kafe“. Ministr Tomáš Petříček ji v oficiálním dopise informoval, že velvyslance na setkání poslal on osobně, a vnímá jej jako „sousedské sbližování se Svobodným státem Bavorsko“. Tuto linii podle něj Česká republika započala už za premiéra Petra Nečase.

„Jsem znechucen postupem ministra Petříčka. Partnerem vlády nemůže být sudetoněmecký svaz. Takovou nechutnost jsem od žádného ministra zahraničních věcí ještě nečetl. Bude to předmětem našich interpelací a tlaků na vládu, aby jasně vysvětlila, co to má znamenat. Pokusy prolomit Benešovy dekrety a jednat se svazem vyhnanců, neexistuje pro to žádný legitimní důvod. Je to podlézavá politika,“ pustil se podle Novinek do ministra zahraničí Filip.

Petříček na slova předsedy KSČM velice promptně reagoval. Komunistům prý podle něj chybějí témata užitečná pro lidi, tak využívají témata minulosti. Popřel zároveň, že by šlo o zpochybňování Benešových dekretů. „Benešovy dekrety nikdo nezpochybnil a zpochybňovat nebude. Odmítám snahy pana předsedy Filipa překrucovat úspěchy české diplomacie, která pracuje na neustálém zlepšování vztahů s Bavorskem. Jeho politika jen parazituje na minulosti, tentokrát navíc s měsíčním zpožděním. Vystoupení pana velvyslance Podivínského na sněmu v Řezně bylo důsledně vedeno v rámci česko-německé deklarace,“ ohradil se ministr Petříček.

Celá zpráva zde.

Podivínský kromě toho zdůraznil postupnou obnovu vzájemných česko-německých vztahů. Jejich dobrou úroveň pak demonstrují stále častější obchodní, regionální a kulturní setkávání. „Společné snažení pak velvyslanec dal za příklad řešení jiných sporů v Evropě, mezi kterými zmínil odluku Británie od Evropské unie, terorismus a radikalismus,“ uvádí server Novinky.cz.

Psali jsme: Sudetští Němci: „To je hnus!“ Oficiální dokument i silná slova Klause ml. Palestinský ministr: Evropanům na rozdíl od Američanů důvěřujeme Petříček bude jednat s palestinským ministrem Málikím Ministr Petříček: Patříme k celosvětovým lídrům naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla