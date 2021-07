Koncesionáři, chceš platit pana Lutonského? Hlásná trouba jednoho názoru. Xaver a Petr Štěpánek v jednom studiu...

reklama

Prvním rozebíraným tématem byl tweet zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského.

„Já jsem se na ten jeho nejapný tweet podíval z trochu jiného úhlu než ostatní. Konstatoval jsem jeho nesmyslnost, jestliže se někdo pár hodin po tornádu domáhá toho, že někdo nemyslel na ty postižené a nehovořil o tom, tak ta nesmyslnost toho je v tom, že lidé na jižní Moravě měli v ten čas opravdu jiné starosti než pátrat po tom, zda si na ně nějaký politik včetně prezidenta vzpomněl či nevzpomněl,“ uvedl Štěpánek k tweetu, ve kterém Lutonský připomněl, že právě v zasažených obcích lidé většinou volili za prezidenta Miloše Zemana.

S tím, aby František Lutonský ve své funkci skončil, Petr Štěpánek souhlasí. „Mně se teda televizní poplatek na plat pana Lutonského posílat nechce,“ uvedl.

Podle něj to ale ukázalo i jiné věci. „Je to obrázek toho, jací lidé v České televizi rozhodují o tom, co my uvidíme a uslyšíme. Myslím, že to není dobrá vizitka České televize,“ dodal.

Problém zpravodajství České televize vidí v tom, co ČT spíš nevysílá, než vysílá. „Svět a politika jsou mnohem pestřejší. Jenže ČT je hlásnou troubou pouze jednoho názorového proudu, můžeme mu říkat liberálně demokratický, ale tahle liberální demokracie už dávno není liberální, ani demokracie,“ říká Štěpánek. Problém je prý v tom, že jiné názorové proudy nedostávají adekvátní prostor.

Opatření proti koronaviru mají být přiměřená, logická, nemají jít proti sobě a nemají poškozovat. „Ale já se obávám, že větší škody, než samotný covid napáchala některá přestřelená opatření Babišovy vlády,“ uvedl Štěpánek, kdy měl konkrétně na mysli zničení existence, živnosti či firmy. Nejvíce zasažená je podle něj gastronomie, zimní střediska nebo služby.

Podle Štěpánka je na čase vrátit se do normálu. Počty nově nakažených jsou prý naprosto marginální vzhledem k tomu, že spousta lidí už má přirozenou imunitu po prodělání onemocnění anebo jsou po očkování. Bylo by prý také dobré uvádět i čísla jiných onemocnění, například kolika lidem byla denně zjištěna rakovina. „Pokud budeme jedné nemoci dávat prioritu, tak se do normálu nevrátíme,“ obává se.

„Jaký má Trikolóra postoj k EU? Byli by poslanci TSS pro referendum o členství v EU?“ zněl další dotaz. „My říkáme, že když se hlasovalo o vstupu do EU, tak to byla úplně jiná EU, než jak vypadá teď. Takže právem a možná i povinností nás občanů je, abychom se znovu vyjádřili k tomu, jestli v téhle zdegenerované podobě nadále chceme být,“ uvedl Štěpánek s tím, že on konkrétně tehdy hlasoval proti vstupu. Podle členů TSS by také bylo dobré dát do ústavy nadřazenost našich zákonů nad těmi, co přicházejí z Evropské unie.

