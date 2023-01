Konec kauzy Čapí hnízdo? Možná ne, ozval se Tomáš Sokol

reklama

Zprošťující rozsudek soudu pro advokáta Tomáše Sokola není překvapením: „Přiznám se, že já jsem byl jedním z těch, kteří velmi opatrně říkali, tak jak jsem vnímal popis toho skutku, že tohle moc na trestný čin nevypadá. Překvapení to pro mě nebylo,“ říká někdejší městský prokurátor ke zproštění Andreje Babiše a Jany Nagyové obžaloby v kauze Čapí hnízdo.

Přiznání Babišova advokáta Eduarda Bruna, že osvobození svého klienta nečekal, čte Sokol následovně: „Každý máme nějakou míru racionálního posouzení problému, pak zvažujeme i nějaké další vlivy… Ta věc není úplně standardní, dalo se tedy očekávat oboje. Záleží i na člověku, jak je vnitřně nastaven, někdo je větší optimista, někdo je menší optimista. To bych nijak zvlášť nečetl, prostě se jeho obhájce spíš bál, že to dopadne špatně,“ soudí v pořadu Interview ČT24 exministr spravedlnosti, že nešlo o zřejmý právně nesporný případ.

Psali jsme: Babiš osvobozen. Politik z Bruselu zvedá prst: Špatně implementovaná evropská pravidla v ČR?

Anketa V případě, že by se tito kandidáti dostali do 2. kola, koho byste volili? Jaroslav Bašta 67% Andrej Babiš 29% Petr Pavel 2% Danuše Nerudová 2% hlasovalo: 9595 lidí

Šlo podle něj o klasický střet dvou idejí: „Je to jisté specifikum toho druhu, nechci říct trestné činnosti, ale řekněme ekonomických aktivit, u kterých není úplně jasné, jestli jsou ještě dovolené, či nikoliv. Tam na to mohou být a také relativně často v této oblasti bývají dramaticky odlišné názory: policie a státní zastupitelství tvrdí, že už to je za hranou, že je to trestný čin. A druhá strana říká, že to tak není, že je to pořád ještě v rámci dovoleného jednání. A soud tedy došel k závěru, že pravdu má ta obhajoba, resp. ti obžalovaní,“ shrnuje Sokol, proč soud dospěl k závěru, že Babiš dotační podvod za 50 milionů nespáchal.

Fotogalerie: - Babiš před soudem

Tak jak je zatím veřejně známé odůvodnění, je podle Sokola na odvolání ze strany státního zástupce? „To se absolutně nedá říct. Protože tam skutečně bude mimo jiné záležet i na tom, jak perfektně to bude odůvodněné. Stává se, že se soudce někdy dopustí formulační chyby, takže výsledek je nesrozumitelný, argumenty protichůdné… Pokud tam nic tak zásadního nebude, bude záležet i na tom, do jaké míry bude ještě státní zastupitelství chtít, aby byla jistota, že opravdu ten právní názor soudu prvního stupně je správný a aby byl potvrzen i odvolacím soudem,“ dodává advokát.

„A známe také řadu případů, kdy je poté ještě podáváno dovolání, které není úspěšné u Nejvyššího soudu. To znamená, že státní zastupitelství prostě chce vyčerpat všechny své prostředky, které má. A s tím se nedá nic dělat, na to mají právo,“ uvádí Sokol, že proces nemusí skončit dnešním verdiktem.

„Asi tam hrají roli i emoce, jsme lidé. Ale čím to člověk dělá déle, tím méně emocím podléhá a měl by situaci hodnotit racionálně. Člověk by si měl odpustit takové to, že prohrál, takhle to nebude a bude dál bojovat. Ale v tomto případě může mít větší význam právě to, že to je ojedinělý případ a státní zastupitelství může mít stále za to, že tedy u odvolacího soudu prosadí svůj právní názor. Já tomu osobně moc nevěřím, ale možné to je,“ soudí advokát.

Psali jsme: Babiš osvobozen. Ale pozor. Padla vážná slova ke vstupu Pavla Zemana do kauzy v roce 2019 Superdebata ČT: Novinář, který prošel Rozhlasem, našel pochybení dramaturgie Středula vysvětlil svůj konec. Kopl do Babiše Babiš děkoval. Ale pak přišla ta, kterou vůbec nechce vidět

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.