Konec premiéra. Zelenskyj prý chystá další škatulata. Zatímco Rusové postupují

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před pár desítkami hodin přiznal, že v některých úsecích fronty situace není dobrá, protože ruští agresoři znovu a znovu buší do ukrajinské obrany. Nejvyšší vojenský velitel Ukrajiny Oleksandr Syrskyj však teď uklidňuje veřejnost, že ruské jednotky se daří zadržovat a nedosahují větších územních zisků. Připustil však také, že situace na frontě se může rychle měnit.

„Během aktivního nepřátelství se taktické pozice jednotek mohou během dne několikrát změnit. Zatím nedošlo k žádným významným změnám,“ uvedl Syrskyj ve svém příspěvku v Telegramu, který citoval server Kyiv Independent.

Jenže washingtonský Institut pro studium války (ISW) tvrdí něco jiného. Zdá se, že ruské Centrální seskupení sil rychleji přesouvá a rozmisťuje své síly mezi různými sektory své nedávno rozšířené oblasti kontroly. Centrální seskupení sil možná vytvořilo flexibilnější strukturu velení.

„Ruské síly pokračují v pomalém, stabilním postupu ve směru na Pokrovsk (západně od Avdijivky), což jim do značné míry umožňuje nedostatek ukrajinských sil a terén v oblasti bezprostředně severozápadně od Avdijivky. Ruský postup se pravděpodobně dále zpomalí, protože ruské síly postupují do linie větších a městských sídel,“ napsal institut.

Ukrajinský vojenský pozorovatel Kostyantyn Mašovec poznamenal, že ukrajinští obránci na Pokrovském směru mají horší vybavení a obranné prostředky, a proto v současné době nejsou schopni zpomalit ruský postup. Podle všeho v tom hraje roli i několikaměsíční zpoždění americké vojenské pomoci, v důsledku kterého nebylo možné některé jednotky vybavit odpovídajícím způsobem.

„Geolokalizované záběry zveřejněné 1. srpna ukazují, že ruské síly postoupily dále v rámci Vesele směrem k silnici T0511 a dosáhly v poslední době největšího postupu ruských jednotek asi 3,5 kilometru od předměstí Hrodivky,“ upozornil ISW.

Upozornil také na to, že některé ukrajinské brigády nestíhají obnovovat své síly, protože vojáci, kteří by je měli vystřídat v rámci chystaných rotací ještě nejsou připraveni.

„Mašovec charakterizoval nedávné ruské pokroky v oblasti jihovýchodně od silnice O0544 jako taktické pronikání ukrajinskými obrannými liniemi a uvedl, že ruské síly postoupily 6,5 kilometru hluboko a 7,5 kilometru na šířku od Sokilu k Serhiivce, přičemž překročily řeky Vovču a Kazennyi Torets. … Mašovec varoval, že ruské síly jsou blízko k dosažení operačně významného průlomu v Pokrovském směru do konce srpna,“ pokračoval institut.

Současně se proslýchá, že Zelenskyj chystá zásadní čistku ve vládě. Bez práce by mohl skončit dosavadní premiér Denys Šmyhal. Podle serveru Ukrajinská pravda je již Zelenskyj ze Šmyhala unavený.

„Dnes jsem měl schůzku s předsedou vlády Denysem Šmyhalem ohledně obnovy země. Zejména na základě výsledků cesty do Charkova, Poltavské oblasti, Volyně a Rivne a uskutečněných jednání. Týká se to jak dokončení zařízení a klíčových priorit obnovy, jakož i lidí, kteří jsou schopni zajistit plné plnění státních úkolů. Na vládní úrovni se připravují personální rozhodnutí i jiná rozhodnutí, aby už letos na podzim mohlo více ukrajinských dětí studovat ve školách nikoli on-line, ale normálně – aby zde byl co nejvíce normální školní život. Je to možné už nyní, během války,“ naznačil směry svých úvah Zelenskyj.

Šmyhala by mohla nahradit první místopředsedkyně vlády – ministryně hospodářství Julia Svyridenková.

