Konec třicetileté války skončil vraždění, ale Čechům přinesl zklamání. Běda, zapsal si Komenský

„Běda, jak nešťastný je konec švédské války. Doufali jsme v osvobození ode jha Antikristova tyranství, a hle, upadli jsme hlouběji do jeho osidel.“ To napsal Jan Amos Komenský, nejslavnější z tehdejších českých exulantů. Jejich naděje na návrat domů a navrácení majetku se po uzavření Vestfálského míru rozplynuly. Stalo se před třemi sty sedmdesáti lety.



Světová válka



„Třicetiletou válku můžeme směle označit za světovou. To, co mělo v tehdejším světě sílu, bylo koncentrováno v Evropě. Výhonky války navíc evropský kontinent daleko přesáhly v námořních bojích mezi Spojenými nizozemskými provinciemi a Španělskem. Nizozemci totiž potřebovali přerušit zásobování nepřátelských Habsburků drahým kovem z Ameriky, aby je zbavili prostředků na výplatu bojujících vojsk,“ podotýká na úvod historický publicista Zdeněk Čech.





Válka začala roku 1618, když došlo ke třetí pražské defenestraci. Dva královští místodržící, nesmlouvaví katolíci Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic, byli vyhozeni z okna Pražského hradu. Dva a půl roku poté došlo k tragické bitvě na Bílé hoře a k následné emigraci poražených a jejich příznivců.



O ukončení bojů se ve vestfálských městech Münsteru a Osnabrücku jednalo léta. Všechny zúčastněné země nakonec věděly, že válka neskončí jasným vítězstvím jedné strany. Od konce července 1648 se však Praha musela bránit náporu Švédů. Podařilo se jim zprvu rychle obsadit Malou stranu a Pražský hrad, poté narazili. A pak, jako mávnutím kouzelného proutku, Švédové odtáhli s kořistí pryč. Byl totiž podepsán Vestfálský mír.





Proč ale jednání o míru probíhala na dvou místech? „Švédové, jedna z důležitých válčících stran a tehdy největší mocnost severní Evropy, byli protestanti. Proto hodlali jednat v protestantském Osnabrücku. Nicméně další důležitá mocnost protihabsburské strany, Francie zastupovaná kardinálem Mazarinem, upřednostňovala katolický Münster. Mezi městy je zhruba padesát kilometrů a jízdní kurýři tu vzdálenost překonávali bez potíží,“ vysvětluje Čech, jak se tehdy vše dělilo podle náboženského klíče.



Strany války a Česko



Mír ukončil nejen válku třicetiletou, ale i takzvanou osmdesátiletou. Ta první se přelévala z jednoho evropského území na druhé a měla různé protagonisty. Proto se jednotlivým etapám říkalo česko-falcká, dánská, švédská a švédsko-francouzská. Francie ostatně vstoupila do války až po drtivé porážce Švédů u Nördlingenu v roce 1634, jinak by se protihabsburská fronta v Evropě neudržela. Zato osmdesátiletá válka byla vedena mezi Spojenými nizozemskými provinciemi a mocí rodu Habsburků. Šlo v ní o svobodu a nezávislost Nizozemska, ale taky o kolonie a obchod. Výsledkem míru byl tedy i fakt, že Habsburkové nezískali evropskou dominanci, a mocenské centrum rodu se přesunulo z Madridu do Vídně.



A jak dopadl mír na české země? „Existuje spousta teorií o tom, že mír byl blahodárný, protože stavovský stát, který u nás byl roku 1618, by později vedl k polskému chaosu – k situaci, kdy se všichni handrkují se všemi, a země slábne. Je pravda, že vytváření států řízených z jednoho centra opravdu překonávalo úskalí někdejší feudální roztříštěnosti. Na druhou stranu se naše země změnila v provincii habsburské říše s tím, že se panovník může nechat korunovat českým králem, ale taky nemusí. Vždyť ani František Josef I., ani jeho nástupce Karel později korunováni nebyli,“ vysvětluje Čech.



Na konci třicetileté války dostaly české země hodně zabrat a měly značné populační ztráty. V těch dobách vzniklo příjmení Švejda, což není nic jiného než Švéd. Synonymum něčeho zlého. České země se nicméně rychle zotavily a byly pak jako hlavní ekonomická opora monarchie zatíženy značnými daňovými odvody. A čeští vojáci šli do válek vedených vídeňskými Habsburky.



Nedávno vyšla kniha Zdeňka Čecha Potlučený lev. Jejích devatenáct akčních příběhů se odehrává v letech 1891 až 1948. Jde o zrcadlo našich moderních dějin.





autor: Jan Rychetský