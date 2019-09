Koněv: Vybuchne bomba. Generál Blaško. Chystá se akce. „Otlemený“. Čtěte

Ke Koněvovi se vyjádřilo opět plno osob. Diskuzi umocnila navíc i demonstrace, která se má konat v pondělí druhého září. Co napsal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář? Zásadní sdělení od Jiřího Ovčáčka. Co si o tom myslí europoslanec Hynek Blaško? Navíc se vyjádřil i novinář Kamberský…

V pondělí druhého září se má konat demonstrace na Praze šest k příležitosti zakrývání sochy maršála Koněva. Vyjádřilo se již plno lidí a starosta Ondřej Kolář se rozohnil na Facebooku. Co se tedy stalo? Starosta zvolený za TOP 09 napsal na svém profilu následující text: „Uplynulý týden byl zvláštní. A ukázal v plné kráse spoustu nepříjemných věcí, nad kterými nesmíme zavírat oči. Ukázal nám, že v téhle zemi žije hodně extrémistů. Ukázal, že v Parlamentu sedí lidé, kteří ohýbají hřbet před cizím státem a na jeho povel neváhají rozeštvávat proti sobě občany téhle země. Ukázal, že když máte na něco jiný názor než současná hradní suita, jste okamžitě fašista a protistátní živel. Ukázal, že bolševická propaganda je zde i po třiceti letech po pádu komunistického režimu stále živá a zvesela ji přejímají všichni ostatní extremisté. Ukázal ale také, že i v nejvyšších patrech politiky jsou lidé, kteří vědí, že hájí v první řadě zájmy České republiky a jejích občanů. Sice jsem to už udělal, ale přeci jen ještě jednou touto cestou děkuji Tomáši Petříčkovi a Janu Hamáčkovi.

Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 89% Nevydrží 11% hlasovalo: 7206 lidí

Zítra odpoledne se u Koněvovy sochy má konat demonstrace. Bude to demonstrace extremistů, kteří jsou z různých koutů politického spektra, lhostejno, zda zleva nebo zprava. Všechny je spojuje nekritická, až zaslepená láska k Rusku. Tito lidé chtějí konfrontaci, chtějí konflikt, chtějí vyvolávat a mezi lidmi živit nenávist. Stačí se podívat na jejich slovník, na jejich vystupování, na jejich chování. Prosím vás, nechoďte jim tam oponovat. Jen jim tím uděláte reklamu. Zítra je první školní den a děti budou plné zážitků a dojmů. Buďte raději s nimi. To má smysl. Ne nějaký otlemený Foldyna.“

Co napsali diskutující?

Šimon Hlinovský, člen TOP 09, napsal: „Ta socha patří městské části Praha 6, a tudíž žádný Foldyna ani Ovčáček do toho nebude kecat. Tady nejsme v Rusku, aby se všichni řídili podle prezidenta. O tom musí rozhodnout buď radnice, nebo místní referendum, pokud se ho radnice rozhodne vypsat.“

Robert Metelec napsal: „Jste grázl. K. H. Frank byl velikým odpůrcem maršála Koněva. Po válce se zhoupl na Pankráci. Nejsem zastánce trestu smrti, ale vlastizrádci a fašouni by viset měli. https://tv.idnes.cz/verejna-poprava-pred-70-lety-obesili-k-h-franka-fag-/domaci.aspx?idvideo=V160502_154339_zpravodaj_iri&fbclid=IwAR2L_cvLtBU8LWymeFhQHB2wi3kKk4QURrDluIIAcmLUbqQDAO5PdFh3XNA"

Kateřina Hadrabová napsala: „Jsem pyšná na to, jak odvážné a morálně ukotvené starosty TOP 09 má.

Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, držte se!“

Fotogalerie: - Islámský institut v Urumči

Ke kauze se však vyjádřil i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, napsal na svém profilu to, že se hodlá zúčastnit dnešní demonstrace, která se má konat od 16 hodin. Napsal na Facebooku doslova: „V pondělí v 16:00 se zúčastním demonstrace u sochy maršála Koněva, osvoboditele ČSR i Osvětimi. Musíme pozvednout hlas proti extremistickým nositelům nenávisti, kteří chtějí rozdělit společnost, zničit hodnoty demokracie a svobody, kteří chtějí poplivat čest České republiky.“

Nebude tam sám, aspoň tak to vypadá dle komentářů v diskuzi. Například Jana Volfová, bývalá poslankyně za ČSSD a nyní druhá předsedkyně SUVERENITY, napsala: „I já tam budu, ale nejde sdílet.“

Ivan Stránský však účast Ovčáčkovi vyčetl: „Ano maršál Koněv asi tam bude stát, až tam přijdete. Škoda, že jste nestáli před okupanty a jejich tanky na Václavském náměstí a jinde v roce 1968. A taky, když už máte pochopení pro pravou ruku maršála Stalina, měli byste projevit to hrdinství, že budete požadovat např. propadnutí majetku u privatizačních podvodů, potrestání vlastizrádců jako byli Švestka, Kolder, Nový, Indra a další. Také ti, co se mstili a co upozorňovali na ‚pravicové oportunisty‘, ty pravověrné v roce 1970-1975 (a že jich nebylo málo). Je možné, že vám ta jména výše nic neříkají. to je mi vás vlastně líto. Bohužel mám pocit, jestli nejste ‚hrdinové stáda‘. Mnoho zdaru.“

Do diskuze přispěla i Marie Kubíková. S Alenou Penkarovou však měly problémy s navigací na místo demonstrace. Marie Kubíková napsala: „Já přijdu jako vždy,“ na což jí Alena Pekarová odpověděla: „Marie Kubíková: Jaká tam jede prosím tramvaj a na jaké zastávce vystoupit? Dekuji,“ dále odpověděla opět Marie Kubíková: „Alena Penkavova dám vám vědět. Já musím zjistit až přijede vnučka, tak mi to zjistí na mobilu,“ a dodala: „Alena Penkavova je to náměstí Interbrigádníků. Jede tam 8. Vystoupím ve stanici Lotyšská, a tam se již doptám.“ Stanislav Puchalka měl k Marii námitky: „Marie Kubíková ... VONI BLOUZNĚJ, ČI CO VONA UŽ NĚJAKÁ DEMONSTRACE BYLA, NEJSOU VONI FANATICKY VOVČÁČKUV NOHSLED???“ V diskuzi dále pokračovala Penkarová, napsala: „Marie Kubíková: Díky, už jsem si to našla. Buď 22 k Novoměstské radnici, přesednout na 18, vystoupit na stanici Lotyšska (9 stanice) a 240 m dojit pešky?“ a Puchalka pokračoval: „Marie Kubíková VONI JSOU BLBÁ JAK ROZESCHLÝ NECKY NA VÁNOCE... BRIGADNICI BYLI UŽ BOLŠEVIKA ??? TOHLE JSOUC INTERBRIG... VY HUSO HLOUPÁ !?!?!?,“ ale Kubíková mu odpověděla: „Puchalko buďte rád, že jste chytrý jak ČT. DEJTE POZOR, AŤ NENAFOUKNETE NENÁVISTÍ. KDYBYSTE PUKNUL, TO BY BYL PUCH. Bylo by potřeba aby takový a vám podobní potřebují vojnu na dva roky jako řemen.“

Ovčáček a Kolář nebyli jediní, kdo se vyjádřil ke Koněvovi. Starostu Koláře komentoval i europoslanec za SPD a generálmajor Hynek Blaško. Na Facebook napsal: „Vážení přátelé, to, co se děje kolem sochy maršála SSSR Koněva, je neuvěřitelné a velmi nezodpovědné ze strany vedení Prahy 6. Nesouhlasím s aktivitami starosty Koláře a mám takový dojem, že tento pán si ‚potřebuje‘ napravit reputaci, protože starostování mu moc nejde, a zakrývá to ponorem do čísi řiti. Buďte tak laskav a věnujte se jiným tématům, nejlépe těm, která trápí občany Prahy 6. Přestaňte kopat do historie a žijte přítomností, protože budoucnost pro vás nevypadá moc růžově. Pane Hamáčku, přestaňte pronásledovat občany, kteří nesouhlasí s podobnými výstřiky mozkové hmoty pana starosty.“

Novinář Petr Kamberský napsal: „Bando, názor na krvavého maršála a jeho sochu mějte, jaký chcete. Ale při úctě k našim předkům připomínejte svatým bojovníkům tento argument:

Anketa Co soudíte o Lubomíru Zaorálkovi? Skvělý politik, skvělý člověk 4% Mám vůči němu výhrady, ale věřím mu 9% Nevěřím mu 60% Je to idiot 27% hlasovalo: 7633 lidí

Z praktického hlediska je v českém národním zájmu, aby pomník v Bubenči stál dál a zamezilo se útokům vandalů. A to z jednoduchého důvodu: S jeho odstraněním z veřejného prostoru nesouhlasí Rusko. Bohužel, české diplomacii se nepodařilo a zřejmě ani v budoucnu nepodaří vymluvit Moskvě, aby Koněvův pomník spojovala s hroby českých legionářů na Sibiři. Česká a ruská strana se za desetiletí jednání nedokázaly dohodnout ani na definici vojenského hrobu. Takže české náhrobky – historické i nové, které na Sibiři označují ve většině případů zničené hroby legionářů – považují Rusové za stejné pomníky, jakým je v Praze ten Koněvův. Když vy odstraníte Koněva, tak my zase sundáme vaše pomníky, beztak se „bílí Češi“ jen vměšovali do naší občanské války, dalo by se shrnout stanovisko Ruska. Jinými slovy, Rusko má proti Koněvovi asi čtyři tisíce rukojmích v podobě našich předků, kteří v boji za nezávislost a svobodu zahynuli během sibiřské anabáze. To, aby tyto hrdiny připomínaly důstojné pomníky na místech, kde zemřeli, je pro nás mnohem důležitější než pomník jednoho sporného maršála na nevýznamném náměstí metropole.“

Psali jsme: Nora Fridrichová… A hned je zle. Jde o Klause ml. A nejen o něj Čapí hnízdo: Babiš k soudu nejde! rozhodl orgán. Prozatím Ministr Vojtěch: Odbory se snaží uměle vytvořit dojem krize a kolapsu Aktivistka Greta v USA. Menší zájem než v Evropě, na demonstraci přišla stovka školáků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tle