Konkrétní zahraniční události pohledem Terezy Spencerové. Poznámky, které jinde nenajdete

Tereza Spencerová tentokrát při své ranní kávičce přičinila několik poznámek k dění ve světě. Zaujalo ji, že se Írán tváří jako sebevědomá země, která si nic nedělá z amerických sankcí. Jedním dechem však íránští představitelé dodávají, že jsou ochotní s Američany jednat. Možná bude předmětem vyjednávání i to, jak dlouho budou íránské armádní jednotky přítomny v Sýrii.

Spencerová věnovala pozornost i dění v Rusku a v Saúdské Arábii. „Saúdové jsou ready investovat do Siburu, největšího ruského petrochemického koncernu… Ruská armáda rozmístila šest mobilních protichemických laboratoří kolem severosyrského Idlíbu… asi v očekávání dalšího ‚Asadova chemického útoku‘?“ poznamenala dáma s nádechem ironie.

Jako třešničku na pomyslném dortu přidala i pár postřehů z dění v Evropské unii a ve Velké Británii. Zaujalo ji, že se ostrovní království údajně chystá přijímat do armády i cizince, mladým Britům se prý totiž do ozbrojených složek moc nechce.

Stranou její pozornosti nezůstalo ani to, že se někteří němečtí politici účastnili ruské konference o novém uspořádání ve světě. „Veselo“ prý mají i ve Francii. Na zahradě rezidence francouzského premiéra našli mrtvého policistu. Podle Spencerové tam spáchal sebevraždu. Analytičce přijde zvláštní, že policista spáchal sebevraždu zrovna tam.

Sadu krátkých sdělení uzavřela prohlášením o sexu. „Sex v předvečer pracovního dne… tvrdí experti z univerzit z Oregonu a Washingtonu… zvyšuje následné pracovní nasazení… tož tak…,“ uzavřela své myšlenky o dění ve světě.

Tereza Spencerová doslova napsala:

Svět při úterní ranní kávičce:



-- celý svět čeká na výsledky vypjatých kongresových voleb v USA… jimž, mimochodem, kupodivu už nevládne téma „Russiagate“… co se s „ruskou stopou“ a donedávna všudypřítomným „vměšováním“ vlastně stalo?...



-- USA v pátek ve Washingtonu usednou k rozhovorům s Čínou… ministři zahraničí a obrany obou zemí… měli se setkat už v říjnu v Pekingu, ale ta „obchodní válka“… žádný okamžitý průlom čekat netřeba ani teď… to pařížské rozhovory s Putinem Trump prý nejspíš zruší úplně…



-- Írán bude „hrdě porušovat zastrašující americké sankce“, slibuje Teherán… a k tomu si střihnul i vojenské manévry nacvičující obranu před raketovým útokem… jako že se Ameriky nebojí… ale pokud se prý USA vrátí ke svým původním závazkům z jaderné smlouvy, mohou znovu propuknout vzájemné rozhovory, připomíná… USA mezitím přehlížejí evropské žádosti o záruky, že ze sankcí budou vyčleněny dodávky léků a potravin… zato ale prý povolí další provoz íránských civilních jaderných zařízení v Araku, Búšehru a Fordó… fascinující…



-- íránské ozbrojené síly jsou v Sýrii na pozvání tamní vlády a jejich dlouhodobá přítomnost není v plánu… ponechává si Teherán otevřená vrátka k jednání s USA, které mají íránský odchod ze Sýrie za jeden z důvodů sankcí…



-- v souvislosti se sílícími evropskými nacionalisty francouzský Macron zahovořil rovnou o Hitlerovi a Mussolinim… ta nesnesitelná lehkost černobílého bytí…



-- Saúdové jsou ready investovat do Siburu, největšího ruského petrochemického koncernu…



-- ruská armáda rozmístila šest mobilních protichemických laboratoří kolem severosyrského Idlíbu… asi v očekávání dalšího „Asadova chemického útoku“…



-- Rusko za posledních šest let třicetinásobně navýšilo počet svých křídlatých raket… řeč je o komplexech Iskander a námořních Kalibrech… houstne to… ruská média mezitím rozebírají satelitní snímky Ruska a tipují, kde všude už byly rozmístěny laserové komplexy Peresvět… podle expertů jsou ideální pro ničení bezpilotníků… ovšem rovněž jen za „ideálních podmínek“, tedy bez mraků, písečných bouří nebo srážek…



-- britská armáda od příštího roku ruší dosavadní podmínku, podle níž v ní mohou sloužit z ciziny jen ti, kdo pocházejí z Britského společenství a navíc si odžili v Británii legálně pět let… nově už bude nabírat žoldáky ze zahraničí rovnou… v plánu je 1350 cizinců ročně… mladí Britové se do armády totiž nehrnou..



-- SPFS, ruskou alternativu mezinárodního bankovního SWIFTu už… mimo americký dosah… prý využívá více než polovina ruských institucí a firem… a přes SPFS nejspíš poběží i platby za íránskou ropu mířící ke třem největším odběratelům… Indii, Číně a Turecku… „Nemá smysl čekat, že všechny státy s ohledem na své zájmy budou americké sankce dodržovat,“ shrnuje turecký viceprezident… Rusko má americké sankce proti Íránu za „ilegální“ a bude mu pomáhat s (pře)prodejem ropy…



-- evropští socialisté si za svého „spitzenkandidata“ do čela Komise vybrali dosavadního Junckerova náměstka Franse Timmermanse… jemuž „vyklidil pole“ poslední soupeř, Slovák Maroš Šefčovič…



-- sankcemi pronásledovaný ruský hliníkářský koncern Rusal vrací své sídlo z britského Jersey zpět do Ruska…



-- při explozi „kdesi“ na východě Sýrie prý zahynulo šest žoldáků z ruské soukromé, tzv. Wagnerovy armády… a pět syrských vojáků…



-- organizace muslimských labouristických studentů na oxfordské univerzitě zablokovala přednášku šéfky německé AfD… v dopisu adresovaném vedení školy vyzývají „projevit starost a respekt vůči různorodým oxfordským komunitám“… tím, že zakážou jiný názor… konkrétně „projevy nenávisti, které se maskují svobodou projevu“… fascinující…



-- němečtí politici si v Moskvě střihli konferenci nazvanou „Architektura nového světového řádu: Role Německa, Ruska a EU“… fascinující…



-- syrské sociální sítě pobouřily rolexky na ruce premiéra Chámise… prý stojí tolik, co 20 let průměrných výplat státního úředníka…



-- více než polovina Britů vůbec netuší o saúdské agresi proti Jemenu… která pokračuje čtvrtým rokem… a už vůbec nic neví o britské roli v ní…



-- Egypťané se mohou modlit, k čemu chtějí, nebo se nemusejí modlit vůbec… a připravuje se návrh zákona, který by… z „bezpečnostních důvodů“… zakázal nikáby na veřejných místech… v Alžírsku už to, mimochodem, zakázali před měsícem… aneb Sísí pokračuje v tlaku na islám…



-- na zahradě oficiální rezidence francouzského premiéra našli mrtvého policistu… prý spáchal sebevraždu… zrovna tam…



-- sex v předvečer pracovního dne… tvrdí experti z univerzit z Oregonu a Washingtonu… zvyšuje následné pracovní nasazení…



Tož tak…

