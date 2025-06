Fiala (SPD): Členové vlády a premiér často otevřeně lžou

Tak dobrý den, vážené kolegyně, kolegové.

Dovolte, abych i já přispěl troškou do mlýna tady k této velmi důležité schůzi, která jedná o vyslovení nedůvěry této vládě. Já se pokusím shrnout ve své řeči několik důvodů, proč vláda Petra Fialy dávno ztratila naši důvěru, ale hlavně důvodů, proč tato vláda objektivně škodí naší zemi a proč musí podle mého názoru okamžitě skončit, proč nelze čekat do voleb a do doby, než se utvoří vláda nová, doufám, že bez Petra Fialy a bez ODS.

Za prvé jde o brutální kauzy až kriminálního typu této vlády. O skandálním případu jednání a kšeftů členů vlády a Ministerstva spravedlnosti bylo už včera, dnes řečeno mnohé a denně se objevují nové a někdy až děsivé informace. Co dělá vláda a její premiér? Celou věc nepřijatelně bagatelizují. Vlastně, že se nic nestalo, že do rozpočtu se přinesla miliarda a v podstatě mám pocit, jako by to skoro oslavoval.

Členové vlády a premiér často otevřeně lžou, ale hlavně se svým chováním nepokrytě a drze vysmívají občanům, kteří financují kompletní provoz státu včetně této vlády, a justice, jež v bitcoinové kauze selhali a poškodili pověst našeho státu na dlouhá léta. Slyšeli jsme to u mého předřečníka, že nás srovnávají s Macaem, kde se taky kšeftuje s bitcoiny a perou špinavé peníze a výnosy, legalizují výnosy z trestné činnosti. Občané, daňoví poplatníci, si nezaslouží, aby jim premiér, vláda ve věci transakcí a dohod státu s odsouzeným zločincem lhali a aby si z nich opakovaně a veřejně dělali legraci. To je úplné dno politické kultury, kam jsem si myslel, že se tato země nikdy nemůže dostat, a kdyby nic jiného je to jasný důvod k tomu, aby tato vláda okamžitě skončila, protože důvěru, kterou kdysi ve Sněmovně získala, naprosto ztratila, zničila a pošlapala hlavně právě ve vztahu k občanům. A to je pro nás všechny to nejpodstatnější.

Dámy a pánové z vládních lavic, nemáte právo lidem lhát a zesměšňovat lidi i naši zemi. S jistotou už víme, že o připravované dohodě Ministerstva spravedlnosti s drogovým dealerem a provozovatelem ilegálního internetového tržiště dopředu věděl premiér, ministr financí a prakticky celé vedení tohoto ministerstva a nikdo neudělal nic. Neudělal nic proti tomu, aby tuto hanebnost zarazil. Premiér se opět už tradičně vymlouvá, že všechno proběhlo podle zákona a že se nedalo nic dělat, že to bral jen jako zábavnou historku Pavla Blažka, kterou dával k lepšímu na chodbě o přestávce jednání vlády. No, je vidět, že se tím dneska tou zábavnou historkou baví celý svět, hlavně Jižní Amerika, Evropa, všude se baví o tom, jak se v České republice perou prachy z trestné činnosti.

Pokud není premiér cynický lhář, a to já s jistotou nevím, je to na základě těchto jeho vyjádření člověk absolutně nezpůsobilý k tomu, aby řídil byť jen oddělení obecního úřadu, natož vládu, a podle mě i to je důvod, proč tato vláda musí skončit. Je bezpodmínečně nutné, aby byl postup všech ministrů a zainteresovaných státních úředníků a představitelů justice prověřen orgány činnými v trestním řízení a další interní rezortní kontrolou. Aby tato šetření proběhla korektně a nezávisle nesmí stát v čele ministerstev ani v čele vlády nikdo z vedoucích představitelů a členů současných vládních stran, kteří jsou v tomto skandálu kriminálního typu namočeni až po uši, a toho nelze dosáhnout jinak než demisí celé vlády. Jiná možnost prostě neexistuje. Je zcela evidentní, že během doby, co je vláda Petra Fialy u moci, získali exponenti organizovaného zločinu volný přístup na ministerstva a do nejvyšších politických pater do vedení krajů i hlavního města Prahy, včetně přístupu k veřejným zakázkám miliardového rozsahu.

A nejde jen o kauzu Dozimetr, která je jen pomyslným vrcholem ledovce a která mimo jiné ukazuje, že nejen ODS, ale i STAN a TOP 09 jsou přes některé své vysoké činitele propojeny s organizovaným zločinem vysávající náš stát. Epizodu, kdy dva ministři vlády, pánové Gazdík a Rakušan, disponovali speciálními šifrovanými telefony dodanými podsvětím vejde do historie, včetně toho, jak ministr vnitra Rakušan radil tehdejšímu ministru školství Gazdíkovi, aby svůj šifrovaný telefon rozšlapal a vyhodil z okna ministerstva a sám podle jeho slov daroval svůj šifrovaný telefon na hraní dětem. Možná proto, aby zmátl podsvětí i zpravodajské služby, nebo spíš proto, že i on občany pohrdá a má je za absolutní hlupáky dobré jen na to, aby jednou za čtyři roky hodili svůj hlas ve volbách hnutí STAN.

Už jen zachování a jednání ministrů hnutí STAN v kauze Dozimetr měla tahle vláda skončit, nehledě na neprůhledné financování hnutí STAN anonymními dárci z daňových rájů, které dodnes není vysvětleno. Abych byl férový, tahle vláda nemá padnout jen kvůli hanebnému propletení ministrů z ODS s bitcoinovým podsvětím, ale stejně tak i kvůli obdobnému propojení s korupčním zločinem ze strany hnutí STAN, které ovládá Ministerstvo vnitra a jehož předseda chtěl kdysi i ovládnout civilní rozvědku skrze jmenování dlouholetého spolupracovníka, který měl velmi blízko k dozimetrickým mafiánům. Jaké další důvody ještě chcete na to, aby Fialova vláda skončila? Kvůli této vládě část státního aparátu posloužila jako servis zločincům toho nejtěžšího kalibru, kterému pomohla dostat se k miliardám v bitcoinových peněženkách pocházejících z té nejzávažnější trestné činnosti. A premiér i další ministři a exponenti vlády mají ještě tu drzost tvrdit, že není vůbec jisté, že tyto miliardy pocházely z trestné činnosti.

Tak jistě. Pan Jiřikovský se léta živil výhradně drogovým a zbraňovým byznysem na darknetu, byl za to odsouzen na devět let, ale je teoreticky možné, že v bitcoinové peněžence, ke které se snažil léta skrze soudy a Ministerstvo spravedlnosti získat přístup, měl desítky miliard pocházejících asi ze sběru starého papíru. Možná to dokonce bylo tak, že jednou večer seděl ve svém bytě, prohlížel si návrh státního rozpočtu na rok 2025 a zděsil se jeho vysokého rozpočtového deficitu. Proto si řekl, že i když sice on na tom není finančně příliš dobře, věnuje státu alespoň 1 miliardu korun, aby ten hrozivý deficit trochu snížil. A že kdyby dal přes darknet dohromady dalších 240 kolegů, dealerů drog, zbraní, pornografie a dalších věcí, kteří by udělali to samé, měli bychom rázem vyrovnaný státní rozpočet.

Takhle jednoduché to je, ale zpátky do reality. Vláda umožnila zločincům přístup k bitcoinům minimálně v hodnotě 12 miliard korun. Občanům skrze koupeného nastrčeného notáře, který za to dostal od státu 150 000, lhala, že v zabavené elektronické peněžence byly pouze 3 miliardy. Všechno to posvětil takzvaný soudní znalec najatý advokátem odsouzeného dealera drog. A vzhledem k tomu, jak vláda v této věci postupovala, dokonce hrozí to, že bude muset lidem, kteří si od ní špinavé drogové bitcoiny koupili, vracet peníze zpátky, takže místo zabavených 12 miliard nebude mít stát nakonec nic, jen nebetyčnou ostudu doma i ve světě a na celé transakci ještě prodělá. Dárce Jiřikovský, odsouzený za prodej drog, zpronevěru a nedovolené ozbrojování, si totiž nejprve zkušebně do peněženky státu odeslal 0,486 bitcoinů, aby si spolu se znalcem z oboru kryptoměn ověřili, že spojení funguje.

U této transakce se v oficiálním analytickém nástroji ihned objevilo varování upozorňující na rizika spojená s kryptoadresou, ze které jsou bitcoiny odeslány. Hned to začalo blikat červeně. A v takovém případě by každému soudnému člověku, pokud není zločinec, začala blikat červeně i v hlavě kontrolka, že by měl upozornit policii - minimálně upozornit policii. Doslova se tam objevilo, že toto riziko je vysoké 82 procent, což je riziko velmi významné. Každému, kdo trochu rozumí převodům bitcoinů, v té chvíli mělo být jasné, že taková transakce rozhodně není v pořádku, říká zdroj Mladé fronty DNES blízký policejnímu vyšetřování. Zmíněné varování je dodnes dohledatelné.

Experti sečetli, že nedokážou dostopovat 38 914 bitcoinů, které tímto vládním obchodem protekly. Takže 38 914 bitcoinů někde je. Někde je. (Otáčí se do vládní lavice.) Musíme se podívat pod lavice tady. Prověřování policie v této záležitosti je aktuálně vedeno pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomocí úřední osoby, pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti a dále pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. To sdělil vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun.

Co jiného by už mělo znamenat pád vlády? Podle zjištění Mladé fronty DNES došlo po navrácení počítače k převodům bitcoinů v obrovských sumách, které se protimafiánský policejní útvar bude snažit zablokovat. Do oběhu bylo uvolněno 5,3 tisíce bitcoinů v přepočtu za 12 miliard korun, uvádí policie.

Ještě si připomeňme, kdo je onen vážený vyjednavatel, partner vlády, pan Jiřikovský. Cituji z rozsudku Nejvyššího soudu. Cituji: V uvedeném období zprostředkoval nejméně 17 696 obchodů s návykovými látkami, přičemž platby v internetovém obchodě probíhaly prostřednictvím digitální měny bitcoin. A já se ptám, proč vůbec vláda vstoupila s tímto člověkem do jednáním? A proč, když už se tak nepochopitelně stalo, Ministerstvo spravedlnosti namísto toho, aby vyčkalo, až jim dárce sám dar, na který byla uzavřena smlouva, pošle, tak najalo brněnského notáře Lubomíra Miku, aby otevření peněženky asistoval, a zaplatilo mu za to podle smlouvy 150 000 korun. A já dodávám, že tyto peníze dostal, protože se později ukázalo, že u otvírání peněženky vlastně nebyl.

Já si myslím, že tam hlavně měla být policie, která by to všechno zabavila a pana Jiřikovského poslala zase zpátky, odkud přišel, tedy do vězení. Je to, jako kdyby policie někomu vrátila platební kartu, tak ten místo toho, aby se šel podívat do bankomatu, by čekal několik měsíců na notáře a státní úředníky a teprve pak zjišťoval zůstatek na účtu. Proč měl pan Jiřikovský takový zájem na tom, aby odemkl svou kryptopeněženku před státem? Nebyla to právě ta forma legalizace?

Dalším kolosálním průšvihem je to, že stát už většinu pochybného bitcoinového daru prodal. Co udělají lidé, kteří si tyto bitcoiny v dobré víře od státu pořídili? Tito lidé budou mít nárok na odškodné od státu, protože to, co koupili, mělo právní vady, které nebyly zjevné v době, kdy si tyto bitcoiny pořídili. Prakticky se dá říct, že v případě peněženky pana Jiřikovského je už jasné, že jeho bitcoiny pocházejí z nelegálního tržiště Nucleus.

Rozdělování větší sumy kryptoměn do mnoha menších transakcí a adres je klasickým projevem schématu praní špinavých peněz. Cílem je ztížit sledovanost původu prostředků, říká František Vinopal, předseda České kryptoměnové asociace. A to přesně udělal pan Jiřikovský poté, co svou peněženku za asistence notáře, soudního znalce a státu otevřel. Kupci bitcoinů od státu v dobré víře očekávali, že bude tato měna čistá. V pořadu Zprávy plus na CNN Prima News to řekl majitel a provozovatel portálu Kryptomagazín.cz Dariusz Matuszyński. Podle něj je možné, že stát při vrácení peněz kupcům nakonec na prodeji i prodělá.

Bitcoiny, které stát za nevyjasněných okolností získal od Tomáše Jiřikovského, který byl v minulosti odsouzen za trestnou činnost v souvislosti s darknetovým tržištěm Sheep Marketplace, jsou totiž podle Matuszyńského prakticky neprodejné. Když jsou neprodejné, tak jedině, komu je prodali, tak je prodali státu a Ministerstvu spravedlnosti, jinak by si je totiž nikdo asi nekoupil. Podle něj sice existují cesty, jak i ty špinavé bitcoiny zpeněžit, ale pouze částečně.

Zase cituji: Nějaké menší objemy lze zpeněžit pomocí decentralizovaných financí, případně pomocí prostředníka na ulici. Tady se ale pohybujeme v částkách od 100 000 do 1 milionu. Na větší objemy na trhu chybí likvidita. Kupující by nyní podle Matuszyńského měli po státu požadovat vrácení peněz, protože ověřené burzy s nimi nebudou chtít obchodovat. A zase budu citovat: Nikdo nechce takto pošpiněné bitcoiny, pro které máte zablokovány všechny kanály, kde byste je mohli směnit. Myslím si, že ti lidé budou požadovat vrácení peněz, a tím pádem to stát ještě může stát nějaké peníze navíc, protože cena bitcoinu se mění, dodal.

Takže stát nakonec namísto toho, aby měl 12 miliard ze zabavené elektroniky, čímž se tady vláda chlubí, nebude mít ani tu jednu miliardu údajného daru nebo provize. Ale všechno do koruny bude muset vrátit kupcům špinavých bitcoinů. A pokud jejich kurz mezitím stoupne, tak na tom nakonec rozpočet ještě prodělá. To bude celý výsledek této fantastické burzovní operace vlády Petra Fialy.

Já vůbec nedokážu pochopit, proč vláda po tomto všem už to sama nesložila. Na co ještě čekáte, Petře Fialo a celá vládo?

Dámy a pánové, pojďme ještě od bitcoinové kauzy někam dál. Já připomenu ještě pár závažných důvodů, proč má vláda Petra Fialy skončit.

A jednou z nejhanebnějších aktivit této vlády, politických aktivit, bylo její jednání a angažmá ve věci přípravy a schvalování migračního paktu Evropské unie, který bude platit od roku 2026. Schválně se k tomu vracím z toho důvodu, že Tomiu Okamurovi za to, že na to upozornil, hrozí tři roky vězení. Tři roky v base! A tady se kšeftuje, lítají miliardy, bitcoiny. Nikdo neví pomalu, kde velká část z nich je. Legalizují se na Ministerstvu spravedlnosti. Všechno v poho. Všechno v poho. Okamura vylepil jeden plakát a na tři roky. A pojď!

Tak se pojďme podívat na ten migrační pakt. A já jsem tady kdysi řekl, že pokud sem budou chodit migranti, a to budou od roku 2026, tak celá ta migrace se bude jmenovat Rakušan. Rakušan je hlavní viník toho, že sem budou chodit od roku 2026 migranti ze západní Evropy. Pane ministře vnitra Rakušane, migrace od roku 2026 se jmenuje Rakušan. Zapamatujte si to.

Jako výchozí kvóta pro převzetí žadatelů o azyl členskými státy včetně republiky je v tomto paktu stanoveno číslo 30 000 nelegálních migrantů ročně.

Ale pozor, to je, pane Rakušane, minimální roční počet přemístění. Přiměřená kapacita migrantů pro každý vstupní členský stát Evropské unie pak bude stanovena prostřednictvím vzorce založeného na počtu nedovolených překročení hranic a počtu odepření vstupu za tříleté období. Minimální roční částka na výpalné a pokuty členským státům se stanoví na 20 000 eur za jedno neuskutečněné přemístění, přičemž obě tato čísla, počet migrantů i částka, mohou být v případě potřeby zvýšena Evropskou komisí. A obě se týkají České republiky. To znamená, podstatná věc - minimální číslo je 30 000 migrantů, ale samozřejmě když Evropská komise milostivě uzná, že je to málo a že mají v západní Evropě pořád velké problémy, tak to číslo může narůst třeba na 100 000 migrantů do zemí střední a východní Evropy. Polsko už řeklo, že žádné migranty přijímat nebude, Maďarsko také nebude, ale tady pan ministr Rakušan nás ještě před rokem přesvědčoval, jak je to pro nás skvělé a jak to skvěle vyjednali, tato vláda, jak nemohli vyjednat lepší podmínky než tyto.

A já vám, pane ministře Rakušane, řeknu ještě jednu věc. 20 000 euro za jednoho nepřijatého migranta - i tato částka se může zvyšovat, může to být klidně 100 000 euro, jo? Tak si to spočítejte. Když ty tisíce migrantů nepřijmete, tak se vám položí rozpočet, protože chcete zbrojit, chcete Green Deal, chcete migranty. Takže je budete muset přijmout, protože nebudete mít ani kačku, ani kačku nebudete mít. Vy jste schopni zničit i sociální systém v této zemi, zdravotní systém v této zemi a školství díky tomu, že vyhazujete peníze na takové, takové, bych řekl, nesmysly.

V paktu rovněž figuruje termín "kompenzace převzetím odpovědnosti". To má znamenat, že Česká republika převezme odpovědnost za posouzení žádosti o azyl osob, které by za normálních okolností podléhaly předání do odpovědného prvního členského státu Evropské unie, kam vstoupily. Tento systém se stane povinným, pokud přísliby přemístění nedosáhnou 60 procent celkových potřeb identifikovaných Radou Evropské unie pro daný rok nebo nedosáhnou počtu stanoveného nařízením, tedy 30 000 ročně.

Pokud bude solidární odezva členských států nedostatečná, může Evropská komise provést korekci vhodných opatření, spustit krizový mechanismus a uložit ostatním členským státům povinnost vybrat si buď poskytnutí solidarity v podobě relokací, nebo solidarity v podobě zajištění návratu. To cituji z migračního paktu. Obojí - je to složitě napsané - ale obojí, pane ministře Rakušane, znamená fyzické převzetí migranta.

A já vám ještě řeknu, co řekl francouzský premiér (Attal?) Francouzům. Milí Francouzi, nebojte se, donutili jsme státy střední a východní Evropy podepsat takzvaný migrační pakt, abychom se těch nejhorších migrantů, s kterými si tady ve Francii nevíme rady, abychom je mohli přesunout do zemí střední a východní Evropy.

Takže takhle uklidňoval francouzské občany francouzský premiér (Attal?) a vy jste mu na to, pane ministře Rakušane, naskočili, podepsali, schválili, a pak jste nás tady přesvědčovali, jak je to pro Českou republiku výhodná věc.

A když na to upozorňujeme, tak Okamura půjde na tři roky natvrdo si sednout, do basy. A u toho všeho Fialova vláda asistovala v podobě v době svého předsednictví EU. Tento materiál dokonce aktivně připravovala a v prvním hlasování v Radě ministrů vnitra Evropské unie pro něj i aktivně zvedala ruce. V dalších hlasováních se zdržovala, protože už věděla, že je to průšvih, že je to obrovský průšvih, ani nedokázala být proti a jasně deklarovat, že o tomto my jednat nebudeme a že se nařízení migračního paktu nikdy nepodvolíme a nebudeme se jím řídit, pane Rakušane. Prostě nebudeme. A jestli my budeme v příští vládě, tak se tím nebudeme řídit a požádáme Ústavní soud, do kterého jste si bohužel vy s panem prezidentem navolili svoje ústavní soudce, kteří, doufám, budou mít tolik rozumu, že nám to neshodí, aby naše zákony a naše rozhodnutí ve strategických věcech, stejně jako v Polsku, Maďarsku, byly prostě na rozhodnutí České republiky a ne Evropské komise.

Tak a já budu dál citovat. Pokud stát zajišťující návrat jej nezvládne realizovat ve lhůtě osmi měsíců při normální proceduře a čtyř měsíců v rámci krizového mechanismu, bude mít povinnost dotčeného migranta dopravit na své vlastní území a pokračovat v návratovém procesu daného cizince ze svého vlastního území.

Takže migrační pakt nám říká, že my si je sem musíme ještě přivézt, pro jistotu. To je další citace z migračního paktu a další nebezpečí, kterému nás a naše občany Fialova vláda vystavila. Přitom v předvolebních programech vládních stran nebyla o podpoře migračního paktu a migračních kvót ani zmínka a vláda (tudíž?) neměla mandát bez toho, aby celou věc konzultovala s občany, například v referendu, o těchto závazcích vůbec jednat, natož o nich a pro ně hlasovat. To je další důvod toho, proč pozbyla politické důvěry a proč má skončit. Já osobně této vládě už nevěřím vůbec v ničem.

S cílem kompenzovat případný nedostatečný počet příslibů týkajících se relokace, tedy převzetí nelegálních migrantů na vlastní území, budou mít členské státy dle nařízení migračního paktu jako sekundární solidární opatření k dispozici takzvané kompenzace v oblasti příslušnosti. To znamená, že daný členský stát převezme se vším všudy příslušnost k posouzení určitého počtu žádostí o azyl podané osobami, které by byly do tohoto státu jinak přemístěny v rámci povinných kvót, které ale přitom podle současné vlády vůbec nejsou kvótami.

To nám mimo jiné připravila vláda Petra Fialy. Členské státy Evropské unie budou tedy mít volbu mezi přemisťováním migrantů a placením výpalného za odmítnutí jejich přemístění pouze za podmínky, že všechny státy Evropské unie dohromady skutečně převezmou nejméně tolik migrantů, kolik stanoví každoročně schvalovaná kvóta pro celou Evropskou unii. A ta, znovu opakuji, pane ministře Rakušane, vylepte si to doma na nástěnku, ta bude minimálně 30 000 migrantů. Maximální hodnota této roční kvóty přitom není stanovena. Kvótu každoročně navrhuje Evropská komise, na každý členský stát pak připadne určitý podíl z této kvóty.

Já o migračním paktu mluvím schválně, mluvím schválně a budu to opakovat pořád a můžete mě zavřít, můžete mě zavřít taky na tři roky, (já) se na to těším. Vy jste neskutečný darebák.

Za dobu dosavadního působení této vlády vzrostlo celkové zadlužení České republiky vůči hrubému domácímu produktu o sedm procentních bodů, což je prakticky nejvíce ze všech členských zemí Evropské unie. Jenom obsluha státního dluhu činí sto miliard korun ročně a progresivně roste. Tyto výdaje jsou vyšší, než má většina ministerstev. A já to tady říkám schválně, protože vláda se tady chlubí, jak je dobrá, jak nám všecko roste, jak je všecko úplně super, vlastně, když to slyšíme od Petra Fialy, tak bychom řekli, že žijeme v nejdokonalejší ekonomice na světě.

Objem daňových nedoplatků dle Nejvyššího kontrolního úřadu činí 110 miliard korun a stále roste. Vláda to neřeší, nemá zájem to řešit. To všechno dohromady ukazuje na ohromnou rozpočtovou neodpovědnost této vlády, daleko nad rámec všeho, co by bylo možné tolerovat. Enormní růst rozpočtového deficitu a veřejného dluhu nastartoval rekordní inflaci a zvýšil závislost České republiky na zahraničních věřitelích a ekonomicky i sociálně poškodil nejmladší a budoucí generace našich občanů - no jasně, protože ty další generace ty vaše průšvihy, vládo, budou muset platit.

Ještě zmíním zásadní oblast energetiky, to je oblast, na kterou se celkem specializuji, a chci k tomu hlavně občanům něco říct. Státem vlastněný správce české přenosové soustavy, společnost ČEPS, vloni zveřejnil zprávu o zdrojové přiměřenosti do roku 2040.

Analyzuje v ní, nakolik budou v České republice v blízké budoucnosti zajištěny dodávky elektřiny. Tak pozorně poslouchejte.

Modeluje čtyři scénáře, které se liší podle tempa odstavování uhelných elektráren... Já tvrdím, že je to nesmysl a že uhlí do budoucna je pro nás kouzelné slovo. Dokud nebudete mít relevantní zdroje, tak na to uhlí nesahejte.

ČEPS natvrdo říká - to znamená ne já, ale organizace, která je státní, která to studuje a která nám má podávat informace o tom, jak to bude - že rychlý odchod od uhlí nepřinese automaticky čistší energetiku... Chápete?

Při nejrychlejším zvažovaném tempu dekarbonizace budou dokonce uhlíkové emise vyšší než při udržení uhelných elektráren v provozu až do čtyřicátých let tohoto století... Chápete to, že nám tady lžou?

Bude totiž rychleji stoupat spotřeba elektřiny, což produkci emisí protáhne směrem nahoru. Scénáře s koncem uhlí v letech 2033 a 2030 signalizují vysoké náklady a závažné riziko nedostatku elektřiny... Kde máte energetickou bezpečnost? Už nemluvíme o soběstačnosti, ta už je v pytli. Kde máte energetickou bezpečnost?

Při zachování uhelné energetiky aspoň do roku 2038 podle ČEPS vážnější nouze o elektřinu nehrozí... Znovu opakuji, uhlí - kouzelné slovo. Ovšem pod podmínkou, že se rozjede v roce 2036 v Dukovanech nový jaderný reaktor, což je už bohužel nereálné. Pokud skončí uhelná energetika do roku 2033, bude nám podle ČEPS chybět nebezpečně velký objem elektřiny. Při nejradikálnějším dekarbonizačním scénáři by nám hrozil vážný deficit elektřiny už v roce 2030.

Zatímco dnes je Česká republika vývozcem elektrické energie, v příštích několika málo letech se nejspíš posune do pozice jejího dovozce... Stoprocentně se posune do pozice jejího dovozce.

Z dovozu by mohlo pocházet až 20 procent elektřiny. Spotřeba elektrické energie pak s ohledem na elektrifikaci vytápění a dopravy vzroste až o dvě třetiny oproti současnému stavu. Důvod? Šílená energetická zelená politika Evropské unie a systém emisních povolenek, vážená vládo. A Poláci řekli, že nebudou respektovat ty emisní povolenky. Já s tím souhlasím a znovu říkám Ústavnímu soudu - strategický zájem České republiky. Anebo - vy můžete na tom Ústavním soudu svítit svíčkama, protože nebudete mít energii, ale lidi svítit potřebují. A firmy.

Bohužel Fialova vláda všechna škodlivá nařízení a směrnice tohoto typu, tedy normy Green Dealu na Radě Evropské unie odkývala. Všecko je v pořádku, líbí se jim to. Tak to má být podle této vlády. A ne že by to nevěděla. Když to ČEPS napsal nám a já vám to tady říkám, tak to ví i ta vláda! A přesto pro to zvedla ruku a odkývala to! Čím nás de facto odsoudila ke ztrátě energetické bezpečnosti a o energetické soběstačnosti, o tom už nemluvím, a k astronomickému růstu cen energií, které ničí životní úroveň našich domácností a hlavně konkurenceschopnost našich firem, hlavně průmyslových, a nejen jich. Ty odcházejí. Odcházejí pryč z České republiky a je to díky této vládě. Víte, co je největší průšvih? Že ony, než odejdou, tak to chvilku potrvá, protože to není den ze dne, a tato vláda už bude pryč. Já bych tady rád seděl v první lavici a říkal bych - to je díky vám (ukazuje k vládní lavici), vy jste ti viníci! Vy jste ti zločinci českého průmyslu... Ale oni už tady nebudou, budou tady jiné vlády, které to budou schytávat za ně. Ale ti zločinci jsou tady teď. Bohužel. Fialova vláda všechna škodlivá nařízení a směrnice tohoto typu, tedy normy Green Dealu na Radě Evropské unie odkývala, čímž nás de facto odsoudila ke ztrátě energetické bezpečnosti. I to je v zásadní míře vina Fialovy vlády a další důvod k její rychlé demisi.

Závěrem ještě připomenu, protože to nezaslouženě zapadlo díky bitcoinové kauze, že premiér Petr Fiala měl dlouhá léta významný podíl ve finanční instituci, která byla opakovaně pokutována Finančním analytickým úřadem a Českou národní bankou za závažné delikty a porušování zákonů této země a které byla nakonec odebrána licence. Ano, hovořím o legendární premiérově kampeličce, Podnikatelské družstevní záložně, o ústavu, kde se několik let peníze pana premiéra pohybovaly, zatímco on na ně vlastně úplně zapomněl, protože to byl jenom - jenom 1 milion korun. Zároveň šlo o instituci, které dal premiér vkladem vysoké finanční částky, kterým veřejně nepřiznal legitimitu.

Novináři bruselského investigativního webu Follow the Money v této souvislosti odhalili pozadí finančních darů plynoucí z České republiky do bruselského think tanku New Direction, který má blízko k praxi ECR v Evropském parlamentu, kam patří i Občanská demokratická strana. Z think tanku New Direction mířily desítky tisíc eur do naší republiky a do think tanku Pravý břeh, s nímž je opět těsně propojena ODS a hlavně Petr Fiala. Vydávají se tu jeho publikace a celý oficiální název spolku nese jeho jméno: Pravý břeh - Institut Petra Fialy.

Podle bruselských novinářů, jejichž informace převzaly Seznam Zprávy, přišlo od firem, které měly účty a podíly v Podnikatelské družstevní záložně do New Direction mezi lety 2017 a 2022 na finančních darech celkem 208 000 eur. Seznam Zprávy pak zjistily, že Institut Petra Fialy naopak získal od roku 2018 ze jmenovaného bruselského think tanku řádově podobnou částku 280 000 euro. Mají tyto finanční toky souvislost? Může jít o vrácené finanční dary, které do Bruselu přišly z účtu pražské záložny, s níž Petr Fiala na pět let spojil své osobní finance? To jsou otázky, na které dosud neznáme odpověď.

Za všemi těmito dary se velmi často vyskytovalo jméno klíčového manažera Podnikatelské družstevní záložny Kamila Bahbouha. Peníze přicházely sice z různých firem, ale jedno měly společné - všechny tyto firmy měly vazby na tohoto českého podnikatele. Ve statutárních orgánech všech těchto firem figuroval Kamil Bahbouh anebo někdo z jeho příbuzných.

Jednou z těchto společností byla firma Somecs Institut, na jejímž účtu v březnu 2023 skončilo téměř 50 milionů korun určených původně na nákup munice pro Ukrajinu. Střelivo ale nikdy na bojiště nedorazilo a případem se zabývá jak ukrajinská, tak i česká policie.

Já mám ale z toho pocit... Mluvili jsme dneska o bitcoinech, mluvili jsme o Dozimetru, mluvili jsme o kampeličce... A nic.

Slyšíte to ticho? Slyšíte to ticho? Nikdo nic. Ani policie, ani státní zástupci. Nic... Tak budeme mluvit aspoň my tady u pultíku.

Takže střelivo ale nikdy na bojiště nedorazilo a případem se zabývá jak ukrajinská, tak česká policie.

Podnikatel Pavel Wurst byl léta podílníkem Podnikatelské družstevní záložny, pak se ale se svými kolegy rozešel ve zlém a rozhodl se podat na ně trestní oznámení pro podezření z praní špinavých peněz. Že je mezi družstevníky i Petr Fiala, to věděl z valných hromad. Nechtěl jej ale před volbami poškodit, a tak v roce 2020 navštívil volební štáb šéfa ODS. A sám říká - cituji: "Před volbami jsem volební tým Petra Fialy upozornil, že Podnikatelská družstevní záložna je problematická firma a že není dobře, aby tam měl peníze. Bylo mi řečeno, že to vyřeší." Popisuje Pavel Wurst. Další citace - cituji: "V záložně se praly peníze, nebyl problém přinést v hotovosti miliony korun a pan Bahbouh je vložil na účet." Popisuje fungování záložny Pavel Wurst. "Podal jsem trestní oznámení, ale policii to nezajímalo. Dokonce mě v té věci ani nevyslechli." Říká dále. Podobná trestní oznámení podal už mezi léty 2020 a 2021. Přesto jej policie ani jednou nevyslechla. Některá z nich rovnou odložila.

Já se ptám, jak je to možné? A zase to ticho.

Proč tento finanční ústav požíval tak dlouho policejní ochrany?

Doplňme, že tato kampelička byla rovněž propojena s gigantickým a dosud nevyšetřeným finančním průšvihem české civilní rozvědky, kdy část jejich, a tudíž veřejných peněz skončila ve společnosti CyberGym, která byla podílníkem v Podnikatelské družstevní záložně. Určitá podobnost s bitcoinovou kauzou nemusí být náhodná. Je tu velice podobný modus operandi a nadprůměrná přítomnost lidí spojených s ODS a premiérem včetně jeho poradců. A zase to ticho.

Skončím ještě jednou statistikou, na kterou má činnost i nečinnost vlády Petra Fialy vliv. Negativní vliv. Vysoká inflace, která Česko sužovala v letech 2021 a 2024, způsobila celkový pokles reálných mezd Čechů o deset procent. To ukázala analýza investiční společnosti XTB. Životní úroveň Čechů tak dostala mnohem větší ránu než po globální finanční krizi v roce 2008. Toto nás řadí mezi země s nejvýraznějším oslabením kupní síly v Evropské unii a dle hlavního ekonoma XTB jde o největší zchudnutí Čechů od roku 2000. Nejde přitom o žádný globální problém nebo důsledky války na Ukrajině, jak Fialova vláda občas nepravdivě tvrdí. To je nesmysl, protože v zemích, jako je Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko a Chorvatsko, reálné mzdy naopak rekordně rostou.

Jedna další citace pana Peterky z XTB. Cituji. Polsko sice mělo také velké deficity okolo pěti procent HDP, jejich investice ale směřovaly do infrastruktury, která podporuje byznys. V České republice běžný občan nárůstem veřejných výdajů dostal pouze dluh, nikoliv zkvalitnění života. Ceny bytů dramaticky rostou, kdežto v Polsku klesají. To lidem dovoluje více utrácet za jiné statky než za bydlení, což opět podporuje byznys. Podle mě je to naprosto přesná analýza. Podle studie Platformy pro sociální bydlení a Ostravské univerzity se od roku 2020 do loňska zvýšil počet lidí v domácnostech, kteří nejsou schopni zaplatit energie o více než 75 procent, na 1,35 milionu osob v 690 000 domácnostech. To je taky docela šílený číslo a vláda se chlubí tím, kolik lidí už je na sociálních dávkách na energie, jak jim pomáhají, jak je to úžasný. A ten problém je přece někde úplně jinde.

Ze závěru České národní banky víme, že vlna zdražování negativně dopadla především na domácnosti s nižším příjmem, hlavně co se týče výdajů na bydlení. Tento vývoj se dramaticky projevil zejména u samoživitelských domácností. Zatímco dříve končilo každý měsíc na nule 41 procent samoživitelek a samoživitelů, nyní je to již 64 procent. Nepřežijí bez sociálních dávek, přestože pracují a mají průměrné nebo i nadprůměrné příjmy. To je největší sociální katastrofa, to je největší sociální katastrofa, kterou si dokážeme představit. A já tu větu ještě jednou přečtu: Nepřežiji bez sociálních dávek, přestože pracují a mají průměrné nebo i nadprůměrné příjmy. Výdaje na příspěvky na bydlení se loni proti předchozímu roku zdvojnásobily, když úřady práce na této dávce vyplatily téměř 20 miliard korun. To znamená, to jsou ty peníze na energie, bez kterých ti lidé by to neuplatili, nezaplatili, nevyšli by.

Alarmující je i to, že za loňský rok o desítky procent vzrostl počet lidí, kteří opakovaně nesplácejí půjčky. Vzali si na něco půjčku a nesplácejí to. A je to proto, že na to prostě nemají.

Cituji. V posledním roce se jejich počet zvýšil o téměř polovinu na 16 procent, když o rok dříve činil 11 procent. Přitom před pandemií covidu nepřekračoval pětiprocentní hranici. To uvedla společnost Fincollect, která spravuje pohledávky finančních institucí. Dramaticky vzrostl i počet osobních bankrotů a insolvenčních návrhů.

Dámy a pánové, kauzy Bitcoin, Dozimetr, premiérova kampelička, kde jsou i mrtví, jsou šílené a každá z nich by sama o sobě měla být důvodem k okamžité demisi vlády všude na světě. Možná ne v Macau a v Severní Koreji.

Zejména když jejich představitelé tyto kauzy nepřijatelně zlehčují a lžou o nich veřejnosti. Tím poškodili Českou republiku doma i v zahraničí a pošpinili kredit naší země. Ale tím ještě horším, čím se končící vláda podepsala na občanech této země, je totální ekonomický a sociální propad, který způsobila a ze kterého se budeme vzpamatovávat ještě dlouho.

Této vládě nelze odpustit zejména to, jak svými opatřeními - a je jedno, jestli jde o amatérismus, nebo zlý úmysl - ekonomicky poškodila výraznou část občanů této země a nejvíc ty nejzranitelnější z nich, pracující rodiny s dětmi, seniory, pracující s průměrnými a nižšími příjmy, zdravotně postižené. Oficiální statistických údajů jsem na podporu tohoto tvrzení citoval dnes víc než dost. Aby mně neřekli, že si vymýšlím. Neřekl jsem to já, ale řekli to odborníci ve svých oborech.

Možná bych byl radši, kdyby jich bylo méně, protože mně jde o to, aby se v této zemi slušným a pracujícím občanům žilo lépe.

Aby se mladé rodiny nebály mít děti. Aby statisíce poctivě pracujících nemusely každý měsíc žádat na úřadech práce o příspěvek na bydlení jenom proto, aby mohli zaplatit nájem a energie. Kde to jsme? Vážení členové vlády, svým propojením se zločinci a špinavými penězi jste vzali občanům důvěru v jejich stát. A kromě toho jste drtivé většině z nich ještě zhoršili životní úroveň a životní perspektivu. A to si myslím, že je na jednu vládu až dost.

Řečeno s lordem Cromwellem. A vybírám tu mírnější a slušnější pasáž. Existuje alespoň jedna ctnost, kterou jde teď mezi vámi najít? Kdo z vás ještě neumlčel své svědomí? Existuje mezi vámi alespoň jeden, který by sebenepatrněji pečoval o dobro našeho společenství? Vážně o tom pochybuji, a proto budu hlasovat pro vyjádření nedůvěry této vládě.

Děkuji za pozornost.