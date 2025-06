Vondráček (ANO): Paní Decroix vždy hodí nějakou dýmovnici

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

jak už zmínila paní místopředsedkyně, včera jsem byl přerušen. Doufám, že dnes to získá novou dynamiku. Moc nás tady už o půlnoci nebylo. Tak já bych jenom stručně zrekapituloval, o čem jsme si tu večer povídali.

Tak především jsme debatovali o příspěvcích jednotlivých ministrů do rozpravy, kde se nám tady snažili prezentovat úspěchy svých ministerstev, úspěchy své vlády, a jaksi nepochopili, že ta debata na této mimořádné schůzi je úplně o něčem jiném. Některé příspěvky byly až, řekl bych, nevhodné pro tuto rozpravu. Nevím, proč si třeba pan ministr zdravotnictví vybral tuto chvíli pro debatu o tom, v jaké fázi zrání má být nejlépe konzumována zelenina a ovoce.

Nevím, proč s námi ministr zemědělství probíral slintavku, kulhavku, prasečí mor nebo rozvoj venkova, jak to souvisí s největším skandálem v polistopadové éře České republiky, kde se bavíme o miliardách korun, které se podařilo organizovanému zločinu zčásti možná vyprat, ale hlavně zčásti takzvaně odklonit, což je mimochodem taky slovník ODS. Vy si zkrátka vůbec nepřipouštíte hloubku toho průšvihu s bitcoiny, protože všechny tyto vaše rádoby úspěchy, a máme k nim také výhrady jako opozice, všechny tyto úspěchy tahle aféra maže. Udělali jste ze státu pračku výnosu z trestné činnosti, udělali jste krok, jaký odmítají i banánové republiky. Proto tu dnes jsme, proto jsme tady byli včera.

Ten obraz, který máme v zahraničí v současné době, je, že zaplatíte 30 % na odpustku a můžete si odnést, co chcete. Takový je obraz České republiky.

Já už jsem to včera říkal. Kamarád mi poslal článek: FBI šetří velkou bitcoinovou kauzu v Panamě a v České republice. Do této společnosti nás koalice SPOLU dostala. Já chápu, a včera jsem to říkal, ano, Panama leží na západ od České republiky a premiér Fiala tedy splnil svůj slib, že nás bude směřovat na Západ. My, čeští občané, ale z toho nemáme takovou radost, jak si možná představoval.

Stejně tak jsem tady minule říkal, máme dvě A4 titulků mezinárodních zahraničních tisků, novin, médií, kteří se věnují tomuto případu, dokonce o nás psali v Macao Independent, nebo jak se jmenuje ten list. Macao, je známé hnízdo hazardních hráčů, kde mají problémy s legalizací výnosu z těch nelegálních sázek, a i tam vyšel článek o České republice a o tom, jak se u nás praly špinavé peníze z bitcoinů. O tuhle tu popularitu opravdu jsme nestáli, ale prosím, přijměte ji jako fakt. Tohle se skutečně děje a začněme se reálně bavit, co s tím, a přestaňme se bavit o čerpání nějakých fondů, přestaňme se bavit, jak nám tady minule pan ministr Dvořák začal povídat o tom, jak se chystá osmnáctý balíček sankcí proti Rusku. O tom tahle schůze opravdu není.

Jde o systémový problém, ne o selhání jednotlivců. My se bavíme o Dozimetru, o Bitcoingate. Jsou projevem DNA vládní politiky. Vláda nejedná jako dobrý správce republiky. Drancuje zemi hlava nehlava. Vysvětluje se tím až hysterické prosazování takzvané hodnotové politiky. Líbivé fráze mají jediný účel, překrýt lumpárny. Žádný Západ. Vláda sráží Česko kauzami Dozimetr a Bitcoingate na úplné dno.

S velkou pozorností jsem si vyslechl vystoupení paní poslankyně, pardon, paní nové ministryně Decroix, a musím říct, že během svého projevu v podstatě obsahově konkrétně neřekla vůbec nic. Bylo to klasické odvedení pozornosti. Paní předsedkyně našeho klubu tady mluvila o mlze, já říkám dýmovnice. Paní ministryně Decroix nám tady vždycky hodí nějakou dýmovnici a za to se snaží schovat podstatu celé kauzy.

Největší dýmovnice ze všeho je postava koordinátora. Paní ministryně o něm hovoří jako o nové instituci, že koordinátor bude uveden do funkce. Ale český právní řád žádnou takovou funkci nezná, trestní předpisy žádnou takovou funkci neznají, je to zkrátka jenom další dýmovnice, kterou nám předhazuje nová ministryně ODS, které máme věřit, že bude nestranně, objektivně, s veškerým nasazením prošetřovat všechno, co se událo na Ministerstvu spravedlnosti a Ministerstvu financí, a že bude prošetřovat a tvrdě půjde po svých nejbližších stranických kolezích, jako je Zbyněk Stanjura nebo teď už v podstatě nebožtík Pavel Blažek.

Další připomínka, která zazněla v těch předcházejících projevech. Já bych vás chtěl upozornit na to, že opozice si opravdu nenačasovala hlasování před volbami, že bychom si to sami naplánovali. Byla to vláda, která z českého státu udělala na jaře 2025 veksláka s bitcoiny a subjekt, který zřejmě vypral špinavé peníze pocházející zřejmě z drogové a jiné trestné činnosti.

Já jsem od každého šéfa koaličních stran na začátek projevu čekal pokoru a omluvu občanům České republiky. Místo toho jsem jenom slyšel, jak jsou STAN borci, od lidovce inventuru lidoveckých úspěchů, přičemž chlastačku na Ministerstvu práce a sociálních věcí v den masakru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nějak vynechal, a od paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové jsem také slyšel pouze mlácení prázdné slámy a omluvu žádnou. Trapné jsou výčitky opozice (k opozici), že nechce sedět u jednacího stolu s ministryní Decroix a řešit kauzu bitcoiny. Ty má řešit už jen Policie České republiky a státní zástupci podle trestního řádu. A v tom se nepíše nic o kulatých stolech, ani o nějakém koordinátorovi, který má garantovat nezametení kauzy pod stůl. Garantovat nemůže vůbec nic a bude to jen fíkus. Nebo ta dýmovnice, jak jsem říkal, který má do voleb vytvářet dojem objektivity nehodné bývalého ústavního soudce, bude-li zvolen člověk, o kterém se teď nejvíc mluví. Prosím vás, žádný racionálně uvažující člověk přece nemůže připustit tu myšlenku, že skutečně nová ministryně spravedlnosti bude ve stejné míře jako nějaký nezávislý investigativní novinář vyšetřovat kauzu a bude upozorňovat na všechna možná rizika. Prvně se přece půjde poradit se svými kolegy, jestli něco může dát na veřejnost, nebo se něco musí naopak ututlat. Viděl jsem teď nějakou debatu komentátorů, kteří říkali: leda je tu jedna jediná hypotetická možnost, jestliže se ODS rozhodne pro vnitrostranické čistky a paní ministryně bude vhodným nástrojem tady těchto vnitrostranických bojů a likvidací konkurentů před nadcházejícími volbami.

Já vám chci připomenout, že každý, kdo dnes bude hlasovat proti vyjádření nedůvěry vládě, přebírá odpovědnost za bitcoinovou megakauzu, která devastuje reputaci České republiky ve světě i před vlastními občany. Premiér Fiala podle hesla nejlepší obrana je útok vmetl našemu panu předsedovi, že on stojí před soudem a jak si dovoluje útočit na vládu, jejíž členové před soudem nestojí.

Tady se mi chce říct: pouze všeho do času, pane premiére. My se určitě nějakého vyšetřování dočkáme, protože existuje i taková skutková podstata, jako je nepřekažení legalizace výnosu z trestné činnosti, nepřekažení trestného činu. A když se podíváte, jak postupoval ministr Blažek, jak postupoval ministr Stanjura, my se dočkáme trestního vyšetřování. O tom nemůže snad být ani sporu. Ale vzpomeňte si, a to je asi taky taková DNA ODS, vzpomeňte si, jak skončila i poslední vláda, když padla vláda Petra Nečase, také následovalo vyšetřování. Ale to vyšetřování se táhlo léta a ten výsledek spíše vzbudil rozpaky a ta kauza byla jiná. Ale jedno podstatné je, že ta politická odpovědnost, ta etická odpovědnost přichází teď, nyní. Ta nepřichází s vyšetřováním orgánů činných v trestním stíhání. Stát se veksl s bitcoiny kdekoliv na západ od našich hranic, kam nás pan Fiala a jeho vláda verbálně neustále posílají a hlásí se, žádná schůze k nedůvěře by se na západě už konat nemusela, protože politická kultura by velela k okamžité demisi celé vlády. A západu mají plná ústa, ale dneska se to najednou nějak nehodí.

Já bych vám v rámci svého vystoupení chtěl připomenout jednu věc. Všichni jsme si tu před třemi a půl lety a ještě kousek stoupli a slíbili věrnost České republice, slíbili, že budeme zachovávat její Ústavu a zákony, slíbili jsme na svou čest, že svůj mandát budeme vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tento slib jsme, vážené kolegyně a vážení kolegové, všichni skládali a jsme jím vázáni po celou dobu našeho mandátu; věrnost republice a výkon mandátu v zájmu všeho lidu, tedy ne věrnost vládě nebo opozici a výkon jen pro vlastní stranu nebo pro vlastní voliče. Nejsme zde kvůli klasické politické bitvě, nejsme tady dnes primárně kvůli daňové nebo důchodové reformě, nejsme tu kvůli Green Dealu nebo migračnímu paktu, nejsme tady ani kvůli Putinovi, ani kvůli Trumpovi, Orbánovi, Ficovi. To všechno by byl čistý politický střet. My jsme tady proto, že se za nynější vlády České republiky z českého státu stal vekslák s bitcoiny a pračka velmi pravděpodobně špinavých peněz, výnosu z trestné činnosti mající vazbu na obchod s drogami, zbraněmi a různými jinými komoditami na ukrytých tržištích. Jsme tady proto, že současná vláda neznemožnila sérii kroků jednoho z ministerstev, které ve světě nemají obdoby. I taková Kolumbie odmítla dar Pabla Escobara. A v České republice Pavel Blažek a jeho tým neodmítli. Naopak aktivně vyjednali dar ve výši 1 miliardy korun od odsouzeného zločince Jiřikovského, přičemž jim posloužily jako fíkový list k legalizaci ostatních mnohem větších částek, které čekaly na pana Jiřikovského a jeho návrat z kriminálu.

Tady malá poznámka. Vystoupení pana ministra Stanjury, který se zaštiťoval neustále paragrafy, četl nám tu různé paragrafy, a jak by bylo protizákonné, kdyby cokoliv udělal. Já myslím, že tato argumentace už byla vyvrácena jinými v rámci této rozpravy. Já už se k tomu nebudu vracet. Ale já tady mám třeba jednak to usnesení Krajského soudu (poslanec Vondráček ukazuje písemný materiál), mám tady i rozhodnutí Nejvyššího soudu a tyhlety dokumenty byly k dispozici od samého počátku. A mimo jiné se tam píše při tom rozhodování Nejvyššího soudu, že bylo přisvědčeno argumentaci odsouzeného, že s časovým odstupem téměř deseti let už nemůže poskytnout hesla a přístupy k těm jednotlivým zařízením z důvodu prostého plynutí času, protože už si to zkrátka nepamatuje. Tomu přisvědčil i ten Nejvyšší soud. Následně poté, když Krajský soud vydal usnesení, kterým ty věci vydal, a státní zástupce z nepochopitelných důvodů si nepodal stížnost, tak najednou si pan Jiřikovský vzpomněl. Najednou ta hesla věděl. Když nic jiného, tak tohle z těch textů svítí, a ty texty měl každý člověk, který se k té kauze přiblížil, k dispozici. Copak už jenom to není z pohledu státu z hlediska nějaké opravdu etiky podezřelé? Že jim tam nezasvítila kontrolka, že i nadále se vyjednávalo s tímhle člověkem, který deset let tvrdil, že si nepamatuje hesla, a najednou si vzpomněl a nabídl 30 procent, když si bude moct nechat zbytek?

Na takovou dohodu, na takové ujednání šla nejvyšší politická reprezentace této země? Na to přece nepotřebujete žádné paragrafy, na to nepotřebujete žádnou časovou osu. Od paní Decroix jsme slyšeli sousloví "časová osa" od té chvíle, co byla jmenována do úřadu, možná stokrát, ale tu časovou osu si dneska v podstatě dá dohromady každý, když si přečte noviny. Na to nepotřebujeme ministryni spravedlnosti. (Potlesk v levé části sálu.) My chceme objasnění jednotlivých kroků, my chceme zpřístupnění informací a chceme politickou odpovědnost těch, kteří se toho zúčastnili, kteří umožnili miliardové dražby pod ÚZSVM. Jeden ministr je pryč, jeden náměstek je pryč. Teď dostal na ÚZSVM pan náměstek důtku, no, tomu říkám vyvození odpovědnosti.

Jsme tady proto... Jak jsem říkal, tohle měla být totiž největší předvolební pecka Pavla Blažka, aspoň tak to bylo na začátku prezentováno. On ten čas strašně letí, ale před čtrnácti dny to byl akt pokání usvědčeného zločince, který už vykonal svou část trestu, v souladu s právními předpisy České republiky došla justice k tomu, že již byla sjednána náprava, protože jinak by ho nemohli propustit, takže byla sjednána náprava a on tedy slíbil, že daruje v rámci toho pokání jednu miliardu českému státu. Přitom zase kdybyste si vzali ten původní rozsudek, který tu mám tady na stole taky, tak byste viděli, že ten člověk byl odsouzený za zpronevěru 6 150 bitcoinů a Česká republika zajistila půl bitcoinu, takže těch 6 150 bitcoinů, těch dvanáct a půl miliardy - žádné tři miliardy, dvanáct miliard - někde zmizelo a pan Jiřikovský nemohl ty bitcoiny nikdy získat legálním způsobem. Takže sice Pavel Blažek tvrdí, že nemáme černé na bílém, že jsou z trestné činnosti, no ale stejně tak postupem logické úvahy, zdravého rozumu víme, že je nemohl nabýt legální činností. Jsou prostě špinavé. Z pohledu praní špinavých peněz, z pohledu celé filozofie směrnice AML a českých předpisů se jedná o podezřelou transakci a bohužel žádného zákonodárce nikdy nenapadlo, že by povinnou osobou, adresátem této normy, měl být i stát. Ono se prostě předpokládá, že stát přece špinavé peníze přijímat a prodávat nebude. To jsme snad tak nepochybili jako zákonodárci, tohle nás prostě nenapadlo. Místo toho, aby byl politický hrob Pavla Blažka a otázka, zda jenom jeho, tak jedeme dál. Mě napadá citát ze slavného filmu v hlavní roli s dotačním oblíbencem ODS, Bolkem Polívkou: "Měla to být oslava, bude to pohřební hostina." V podání Pavla Blažka. Ale já říkám, že je to málo, je to málo.

V současné době už víme o aktivní roli a očividné nečinnosti v jiném případě na straně Ministerstva financí. My, kteří víme, jak probíhají jednotlivé procesy na Ministerstvu financí, my, kteří si pamatujeme, jak tady vždycky Pavel Blažek se Zbyňkem Stanjurou sedí a spolu si povídají, jsou dlouholetí kolegové, probírají všechno... Prostě uvěřit historce, že si v lednu napsali v návaznosti na osobní schůzku, že by rád ještě něco pan ministr Blažek probral, to vám říkám na rovinu, tomu nevěří už ani voliči ODS.

Na co mě upozornil kolega, bývalý poslanec, že symbolické je datum podpisu té vekslácké dohody, 7. března, narozeniny Tomáše Garrigua Masaryka, přátelé. Jeho často citované motto "nebát se a nekrást" se letos zřejmě změnilo: "nebát se a nakrást". (Potlesk v levé části sálu.) Na západ od České republiky by nebylo dnešní schůze třeba. Já už jsem říkal, politická kultura by velela jakému (jakémukoli?) kabinetu okamžitě skončit. Premiér Fiala a jeho vláda se to rozhodli celé vysedět, zamlžit a táhnout přes letní prázdniny až do zapomnění.

Nová ministryně hýří nápady. Chce vrátit důvěru v justici. Já nevím, proč justici, protože justice tady nehraje klíčovou roli. To není problém justice, to je problém ministerstev. Tady slyším komentář ze sálu: "Její taky." No, budou si tam muset udělat pořádek, ale ani stížnost pro porušení zákona proti usnesení Krajského soudu v Brně už nápravu nesjedná. Ten člověk už tady nebydlí, ten člověk už se odstěhoval někam do Asie. Nová ministryně hýří nápady, chce vrátit auditem soukromé firmy. Já tomu říkám důvěra za fakturu, snad ne od pana exnáměstka Daňhela nebo jiné firmy spřízněné s ODS. Paní ministryně chce koordinátora. Proslýchá se, že za respektovaného bývalého Ústavního soudce, pana doktora Uhlíře.

Paní ministryně, která tu nejste, probůh, na francouzských právech vás, paní kolegyně, neučili, kdo jsou orgány činné v trestním řízení? Tak pro vás a občany: je to státní zástupce, policejní orgán a poté soud. O žádném koordinátorovi Ministerstva spravedlnosti není v českém trestním právu ani slovo a kauza bitcoiny je již vyšetřována orgány činnými v trestním řízení. Na stránkách Ministerstva spravedlnosti si můžete najít veřejně odkaz, že spisový materiál kauzy pana Jiřikovského byl odeslán na NCOZ, takže soudní spis se v tuto chvíli nachází na NCOZ, zcela veřejně přístupná informace.

Takže žádné politické kulaté stoly, žádný koordinátor, jen volné ruce státním zástupcům a policistům a vyšetřování podle hesla "padni, komu padni" a především politická odpovědnost okamžitá, a ne to, co všichni tušíme, že úkol paní ministryně zní jasně: dovládnout. Doklepat to do srpna, pak bude možná nějaká první část auditu, pak je kampaň, pak budou nové volby a pak se uvidí. Tak takhle ne!

Ještě jsem dostal od jednoho z našich příznivců hezkou větu, že "v Písmu svatém najdeme pasáž, ve které se píše: po ovoci poznáte je". Po dnešním hlasování - a budu se dívat na kolegu, jak bude hlasovat, když na mě tady mluví (Ukazuje k prostředním poslaneckým lavicím.) - po dnešním hlasování bude platit drobná parafráze biblického textu: po bitcoinech poznáte je, po bitcoinech! (Potlesk.) Dnes, doufám, budeme hlasovat. Dnes nebudeme hlasovat na půdorysu vláda-opozice, dnes budeme hlasovat o tom, zda chceme Českou republiku se solidním jménem a renomé ve světě i doma u svých občanů. Dnes budeme hlasovat o tom, zda se má stát, ať už z blbosti nebo úmyslně, zapojovat do trestné činnosti a prát špinavé peníze, nebo má naopak odhalovat a zabavovat eventuální výnosy z trestné činnosti. Tak na to prosím všichni pamatujte, až budete hlasovat. Každý sám za sebe, věrni republice a svým občanům.

Já vám děkuji za pozornost.