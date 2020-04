Koronavirový skandál v ODS se rozrůstá: Na radnici se prý šmelilo. A teď se vyvalila pěkná špína

Korupce na Praze 8? Investigativci ze serveru Seznam Zprávy přišli s reportáží o nákupu dezinfekce veřejných prostor během nouzového stavu. „Jo, hele, takže to uděláme tak: Já mu řeknu patnáct dvacet. Ne! Deset patnáct. Já mu řeknu deset patnáct a budu očekávat, že prostě jako tam bude to samý pro mě,“ řekl jeden aktér. Zakázka by dle Seznamu Zpráv mohla být až za několik desítek milionů. Místostarosta Prahy 8 se však bránil, že jeho návrh shodili ze stolu. ODS se od obvinění distancovala.

Celá reportáž ZDE

Video, které celou akci zachycuje, začíná v McDonald´s na Černém Mostě 24. března dopoledne, kde se mají sejít dva muži. „Na jedné straně je to člověk, říkejme mu například František, který zastupuje společnost, která dodává přístroje, které dezinfikují velké prostory. Dneska ve stavu nouze každý chce dezinfikovat, takže zakázek mají spoustu. Na straně druhé je to manažer a obchodník společnosti Huawei, který má v Huawei na starosti státní zakázky a mají tady něco dojednávat,“ uvedl Kroupa.

Následně po nějaké době na místo oba muži dorazili, avšak do amerického fastfoodu nešli, místo toho zamířili autem jinam. Reportér Seznamu je tedy následoval. „Ve chvíli, kdy chtějí domlouvat nějakou lotrovinu, tak vždycky vymění místa, dojedou na nějakou schůzku a pak se najednou seberou a odjedou někam pryč,“ pověděl Kroupa v autě během řízení. „Ten muž v tom stříbrném porsche, to je Juraj Pavol, manažer Huawei, který má na starosti státní zakázky. A důvod, proč mění místo schůzky je celkem zjevný, protože před čtyřmi dny dostal František, to je ten člověk v černém mercedesu, dostal e-mail, který podepsal jistý Josef Slobodník, to je radní z Prahy 8,“ zasvětil diváky videa Janek Kroupa. „V e-mailu se poptává, jestli by mu mohl poslat ceník. Problém toho e-mailu je, že je na první pohled trochu podivný, protože není poslán z oficiální webové stránky radnice, není tak jasné, za koho vlastně Josef Slobodník mluví. To se třeba dozvíme, protože to vypadá, že Juraj Pavol bude mluvit za něj jako prostředník,“ uvedl reportér a vysvětlil roli Pavola.

Muži zastavili v jiné restauraci McDonald´s, kde spolu vedli rozhovor, jenž byl Seznamem Zprávami zachycen. „Hele, vole, to fakt musí bejt maximálně bezpečný, jo? O něm se nesmí mluvit nikde, OK?“ řekl Juraj Pavol. „Plán je jasnej: deset až patnáct procent pro mě, pro něj. To je minimum, pro mě. Ty mu tam ukážeš to demo a pak to bude chviličku na něm,“ pokračoval. Zakázka by dle Seznamu Zpráv mohla být až ve výši několik desítek milionů korun. Z počátku si dvojice dávala pozor. Jména i výši úplatků psali na tablet, později však začali mluvit otevřeněji.

„Jo, hele, takže to uděláme tak: Já mu řeknu patnáct dvacet. Ne! Deset patnáct. Já mu řeknu deset patnáct a budu očekávat, že prostě jako tam bude to samý pro mě,“ odpověděl Juraj Pavol jen několik málo desítek vteřin potom, co se František pokusí smlouvat, jestli by úplatek nemohl být „jen“ deset procent komplet. Ale prý nemohl. Pavol by chtěl nejméně deset až patnáct pro každého, pro sebe i pro radního.

„Hele, teď je to o tom, že budou chtít určitě radnice a budou chtít školy. To jsou dvě, o kterých vím, že budou chtít,“ počítal Juraj Pavol. Dle Seznamu Zpráv má Praha 8 k dispozici patnáct základních škol a každá by měla mít několik tisíc metrů čtverečních. Vydezinfikovat metr čtvereční stojí 90 korun. Celkem by se tedy náklady mohly dostat až do výše desítek milionů.

Ke konci reportáže zazněla výzva, aby se zlikvidovaly důkazy pro případ, že by se měl někdo v budoucnu případem zabývat. To se týkalo primárně podivné e-mailové korespondence od Slobodníka. „To smaž. Když to smažeš, tak z O365 se to do třiceti dnů odmazává. OK. Smaž to normálně přímo z celkovýho koše. Pošleš mu: Dobrý den, bla, bla, bla… A on ti odpoví: Dobrý den, chtěli bysme zařízení vidět. Nebo mu to rovnou nabídni,“ poradil další postup Juraj Pavol.

Josef Slobodník je radním za Prahu 8 zvoleným za kandidátku ODS a Svobodných. Juraj Pavol, který je obchodníkem v Huawei, se zná se Slobodníkem právě díky svému zaměření na spolupráci se státním sektorem. Jak uvádí reportáž, tak mezi jeho partnery patří i městské části Prahy, včetně Prahy 8, se samotným radním se zná údajně nejméně rok.

Seznamu Zprávám uvedl „František“, že to byl pro něj šok a nic takového nečekal. „To rozhodně nemůžeme udělat: žádné peníze platit nebudeme. Jemu, ani radnímu,“ pověděl. Slobodník však odmítl případ jakkoliv komentovat a nechtěl se k tomu jakkoliv vyjadřovat. Na dotaz, proč při žádosti o ceník firmy použil svůj soukromý e-mail, a nikoliv ten úřední, odpověděl takto: „Já si to teď nevybavuji. Zrovna jsem u sebe mohl mít svůj notebook, a tak jsem to psal ze svého. Teď vám neřeknu. Netuším.“

Juraj Pavol s osobní schůzkou souhlasil. Doznal se k tomu, že to byl on, kdo předal kontakt radnímu, který napsal e-mail, kde se dotazoval na cenu služby vydezinfikování. „Tím byl vytvořen prostor pro žádost o úplatek,“ psalo se v reportáži. „Všechny peníze ale měly být pro mě. Vyfakturoval bych to jako zprostředkování,“ pověděl Pavol, prý by si tedy všechny peníze nechal on sám. Údajně však nevysvětlil, proč ho radní Slobodník poslouchá a proč v rozhovoru se zástupcem dezinfekční firmy prohlašoval, že peníze půjdou i radnímu.

Reportáž vyvolala na sociálních sítích pozdvižení. Starosta Řeporyjí za ODS Pavel Novotný tomu věnoval dva příspěvky. V prvním napsal, že ho to jako znalce poměrů na Praze 8 nepřekvapilo. Prý je tam oblastní sdružení dušené celé roky psychopatem, kterého se všichni bojí. On však ne, a proto s ním prý bude mít veliké problémy.

Ve druhém sdílel tiskovou zprávu ODS Praha s dovětkem, že bude zajímavé sledovat dění na osmičce, avšak neslibuje si osvobození této městské části od zla. V tiskové zprávě se psalo, že se distancují od událostí, které vyplynuly z reportáže. „Něco takového nelze tolerovat nikdy, ovšem v současné době je to podle mého názoru nejlepší možný příklad, kdy bych nekompromisně udílel co nejtvrdší trest. Pokud se podezření prokáže a pan radní dostatečně celou záležitost nevysvětlí, budu postupovat nekompromisně. Rezignace je v takovém případě minimum. Tady jde jakákoliv tolerance stranou, kolegové musí jednoznačně vysvětlit a prokázat, že s uvedeným jednáním nemají nic společného,“ řekl Tomáš Portlík, předseda pražské ODS.

„Celá reportáž na mě působí až neuvěřitelně. Když odhlédnu od jednoznačně protiprávní roviny celé věci, tak v době krize, v době, kdy občané šijí roušky, projevují každodenní solidaritu s potřebnými, mi uvedené jednání přijde lidsky jako naprosto neomluvitelný hyenismus. Kolegové z Prahy 8 mají co vysvětlovat, a pokud se podezření prokáže, budu trvat na co nejtvrdším postupu,“ uvedla předsedkyně pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija. Oba příspěvky však Pavel Novotný z Facebooku vymazal.

Jelikož je Slobodník zvolen za společnou kandidátku ODS a Svobodných, tak předseda Svobodných Libor Vondráček uvedl: „V dnešní době se najde hodně lidí, kteří bezděčně pomáhají, abychom co nejdříve byli připraveni uvést život do normálu a ukončit nouzový stav. Velmi jim za to děkujeme a doufáme, že jim nezkazí odhodlání pomáhat ti, kteří této situace využívají k hyenismu.

Nemáme aktuálně možnost ověřit si vše uvedené v článku, jedno ale víme jistě a kvůli množícím se dotazům odpovídáme veřejně. Žádný náš člověk není v zastupitelském klubu na Praze 8 zvolen a nikdo z kandidátky už dnes není naším členem.

Kromě toho, že tím chceme odpovědět na množící se dotazy, máme na vás jednu žádost. Tam, kde nemáme zastupitele, nadále, prosím, bedlivě sledujte počínání politiků i na komunální úrovni. Bohužel se nejedná o první podezření, že místní politici bezpáteřně zneužívají této situace pro vlastní obohacení.

Proto pracujeme na tom, aby účast veřejnosti na zastupitelstvech byl opět umožněna. Přestože nařízením, které toto omezuje, vláda možná sledovala dobré cíle, ukazuje se, že politici, kteří nepodléhají kontrole občanů, snáze vymýšlí levárny.“

Své k tomu řekl i Ondřej Profant, poslanec za Piráty. Městská část Praha 8 je prý skanzenem z doby vlády Pavla Béma a úplatky se údajně berou i v době celosvětové krize. Městská část prý směřuje ke krachu, jelikož ODS nejdříve údajně prodala většinu majetku a následně ANO, které tam vládlo minulé období, přineslo do hospodaření pohromu.

„Osobně mě to už ani nepřekvapuje. Víc mě děsí, že existují politické strany, které si vybraly za partnery ODS a ANO namísto nás. To opravdu toto podporují? Budeme to bedlivě sledovat. Ještě dnes pošleme první žádosti o informace. Náš tým v čele s Alicí Hamalovou a Michalem Novákem to nenechá jen tak. Spolu s Lukášem Wagenknechtem poskytneme našim zastupitelům veškerou podporu,“ dodal.

Vyjádřilo se i místní sdružení Pirátů na Praze 8. „Vypadá to jako knižní příběh, ale tím pro něj je podle Seznamu Zpráv Josef Slobodník, radní MČ Prahy 8 za ODS, jehož gescí je informatika,“ uvedlo na Facebooku. Chtějí prý jasné vyjádření od ODS a členů koalice, když se Slobodník odmítl vyjádřit.

Ozval se i redaktor domácí redakce České televize Jan Beránek. „Korupce v době koronavirové. Budeme dezinfikovat školy, které jsou beztak zavřené. Kvůli kapénkám, co ulpí na pár hodin a pak jsou neškodné. Zprostředkovává chlápek z Huawei, jménem politika za ODS a Svobodné. A asi jsou podobné případy tak časté, že na ně teď narazíš jen tak před mekáčem. Krysy nespí,“ postěžoval si.

Místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek napsal, že během krizového řízení, které vede, nakoupil ještě před opatřením 5 kusů ozonovačů po 13 tisících korunách. Dnes je prý cena téměř 20 tisíc. „Ozónování neprováděla žádná soukromá firma, ale naši dobrovolní hasiči, takže nákup nedával pro krizové řízení smysl a byl z naší strany odmítnut, tedy neproběhl, a vůbec nebyl tedy na stole k širšímu projednávání,“ doplnil.

