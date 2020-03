Koronavirus v Německu: Merkelová to podcenila, ministr úplně selhal. Informace přímo z místa

reklama

V Německu, na rozdíl od ČR, již umírají lidé, a to po desítkách. Jak na to reaguje německá veřejnost? Vyvolává to strach? A jaké poučení z toho lidé vyvozují? Jaká opatření proti epidemii vlastně doposud byla přijata?

Německu podle mě teprve velmi pomalu dochází, co se děje. Respektive, že už se to netýká jen okolních zemí. Média a především místní politici byli dlouho velmi opatrní v komentářích, a to i ve chvíli, kdy v Itálii už byla situace kritická. Na jarní prázdniny proto vyrazilo mnoho Němců právě do Itálie, tak jako každý rok. Pokud si nákazu přinesli z Itálie, roznesli jí doma v Německu mezitím dál. V Bavorsku ta informační zdrženlivost podle mě přímo souvisela s komunálními volbami, které se konaly 15. března. Viditelně nebyl zájem mezi lidmi vyvolat paniku, která by logicky účast ve volbách negativně ovlivnila.

Pomalu se omezoval provoz divadel a muzea byla zavřená už 13. března, ale teprve další den po volbách v Bavorsku přišel jasný signál, že se opravdu něco vážného děje. Oznámení, že se zavírají školy a školky, a také hranice s Francií, Rakouskem a Švýcarskem. To vyvolalo první vlnu paniky. S vyhlášením krizového stavu začali Němci s velkými nákupy, prakticky okamžitě zmizely z obchodů dezinfekce, základní potraviny, hygienické potřeby, a objevili se první lidé s rouškami – mimochodem, které ani tady nejsou běžně k dostání.

Zatím většina opatření platí do 19. dubna. Vzhledem k tomu, že například termín maturitních zkoušek byl mezitím přesunut z 30. dubna na 20. května, nemyslím si ale, že by se školy brzy otevřely. Veřejné akce byly zrušeny, povoleny jsou pouze menší oslavy v soukromí. Zavřené jsou bary, kina; restaurace jsou otevřené do 15 hodin, později je povolen jen rozvoz jídla, případně k vyzvednutí. Lidé mají dodržovat odstup 1,5 metru, a například v restauracích nesmí být současně více než 30 osob.

V tuto chvíli jsou pro veřejnost zavřeny i některé úřady, kde se vše řeší pouze poštovní cestou. V nemocnicích jsou zakázány návštěvy a také doprovod pacientů musí zůstat pokud možno mimo prostory ordinací.

Problémem je v tuto chvíli všeobecné ignorování pokynu – nechodit ven, pokud to není nutné. Venku je hezky, parky a pěší zóny jsou stále plné lidí, a to i přesto, že bylo jasně řečeno, že by měli zůstat doma. Nepomáhá ani snaha policistů, kteří posílají neposlušné domů. Očekává se tedy každou chvíli, že bude na území celého Německa vyhlášen celoplošný zákaz vycházení. Zatím ho z velkých měst vyhlásilo ve čtvrtek město Freiburg.

Jaká opatření proti epidemii vlastně doposud byla přijata?

Prakticky se zastavil veřejný život. Stejně jako v České republice již existují obce, které byly uzavřeny kompletně, shodnou okolností všechny těsně u našich hranic. Jako první město Mitterteich, kde ignorovali situaci a nezrušili místní oblíbené slavnosti piva. V tuto chvíli tam mají největší počet nakažených a sedm z nich je již v nemocnici napojeno na umělé dýchání. Stovky lidí jsou nyní v karanténě.

Podobná situace je v dalších obcích, kde zatím vyhlásili karanténu a zákaz vycházení, pokud vím, tak mezi ně patří Hohenberg an der Eger a Neuhaus. To jsou všechno místa, která leží přímo u hranice s Českou republikou. Musíme tedy vycházet z toho, že se nákaza odtud dostala i na českou stranu.

Chápu, že pro mnoho lidí z pohraničí je to další katastrofa, ale volný pohyb mezi Německem a Českou republikou je právě v pohraničí dalším rizikem rozšíření epidemie i na naše území.

Hrozí, že se Německu stane „druhou Itálií“, kde se epidemie vymkne kontrole?

Obávám se, že v Německu ještě nikdo netuší, kolik nemocných skutečně bude. Se stoupajícím počtem nemocných a bohužel také s tím souvisejících úmrtí, stoupá nervozita.

Stejně jako u nás se lidé snaží vyhnout nákupům a raději objednávají online. Zatímco na jedné straně přišlo mnoho lidí o práci, tak služby v tomto sektoru jsou mezitím naprosto přetížené. Některé e-shopy s potravinami mají dodací lhůty nejméně dva týdny.

Velmi opatrně se zmiňuje zhoršující se situace v přeplněných uprchlických zařízeních, kde mají první nemocné a kde se logicky nachází velké množství osob na jednom místě. Naprosto není reálné je od sebe nějakým způsobem izolovat. To bude pro Německo velký problém.

Zaznamenal jsem, že ministr zdravotnictví Jens Spahn, který právě řeší spíše svou kandidaturu do vedení strany, k tématu koronaviru ani příliš veřejně nevystupoval. Jak se v době epidemie jako příslušný resortní šéf prezentuje?

Já myslím, že v tuhle chvíli už Spahn na svojí kandidaturu může zapomenout. Mezitím je o něm slyšet víc, ale jestli je to pro něj lepší, to nevím. Jeho poslední prohlášení, že „virus už je mezi námi a mezi námi zůstane“, není zrovna ukázkou ideální krizové komunikace.

Zajímavé je, že Jens Spahn je ve vládě za CDU, které má kvůli podcenění situace momentálně v karanténě skoro 30 členů strany. Ve chvíli, kdy se již mluvilo o potřebě omezit veřejné akce, uspořádala CDU setkání pro 700 lidí, kterého se zúčastnil také stranický kolega Angely Merkelové, Friedrich Merz. Ten krátce poté oznámil, že měl pozitivní test na koronavirus.

Všeobecně čelí ministr zdravotnictví Spahn obdobné kritice, jako ten náš. Je mu vyčítáno, že ministerstvo situaci podcenilo. Lékařům po celém Německu chybí ochranné pomůcky, dezinfekce, roušky. Někteří z tohoto důvodu zavírají ordinace. Spahn slíbil, že situaci vyřeší. Dokážu si tedy představit, že „zastavení“ dodávek zdravotnického materiálu, které šly z Německa nebo přes Německo do ostatních zemí, s tím může souviset.

Ve středu večer promluvila k národu spolková kancléřka Merkelová. Co jste říkala jejímu vystoupení, a jaký ohlas mělo mezi občany Spolkové republiky, kterým bylo určeno?

Můj první a nejzásadnější dojem byla opět její naprostá absence emocí. Angela Merkelová precizně odříkala text, kterému se nedá obsahově nic vytknout. Řekla, co se od ní očekávalo, že řekne. Varovala, že situace je vážná, požádala obyvatele Německa, aby byli disciplinovaní a solidární, a také, aby „nevycházeli“ z domovů, pokud nemusí. Ujistila, že situace je pod kontrolou a slíbila, že pokud to bude možné, některá nepopulární opatření, která ještě přijdou, budou zase zrušena.

Její proslov prý vidělo něco kolem 25 milionů lidí. Veřejnoprávní ZDF si mimochodem vysloužila velkou kritiku, protože před proslov kancléřky k epidemii umístila sáhodlouhý reklamní blok, za což se muselo vedení ZDF dodatečně omluvit.

Celkově je ale situace stejná jako u nás. Lidé si stěžují, že nemají dostatek konkrétních informací. A objevují se stejné problémy jako v jiných zemích, například nedostupnost testů i pro ty, kteří již mají příznaky onemocnění.

A co zbytek politické reprezentace SRN? Ať prezident Steinmeier, koaliční SPD, opozice, nebo speciálně „protisystémová“ Alternativa pro Německo? Jak se ti staví k současné krizi?

Prezident Steinmeier vystoupil jako jeden z prvních, v podstatě s podobným poselstvím jako později kancléřka Merkelová.

Z opozice podle mě převažují hlasy, že vláda Angely Merkelové je ještě stále příliš pasivní. Beatrix von Storch se vyjádřila v tom smyslu, že Merkelová jen reaguje na situaci, ale není schopna říct, co bude dál, a už vůbec není schopna Německo v této chvíli opravdu vést.

Vášnivá diskuse se rozvíjí k návrhu Merkelové, aby byla povolána armáda tam, kde nebude stačit policie. To někteří považují za nebezpečný nápad, a naopak jí vyčítají, že od začátku situaci podcenila a nechala „za sebe“ jednat ministra zdravotnictví, který selhal.

Její proslov se tak vnímá všeobecně jako znamení, že se vrátila do čela země. Nejsem si jista, nakolik svým projevem přesvědčila.

Jak zatím zvládají situaci německé nemocnice a další zdravotnická infrastruktura?

To se teprve uvidí. Momentálně situace kritická není, ale to se může rychle změnit. Německo je teprve na začátku. Velké nemocnice se intenzivně připravují, alespoň je to tak prezentováno v médiích. Rozšiřují lůžkové kapacity a školí personál. Ministerstvo zdravotnictví se jim mimo jiné snaží vyjít vstříc i tak, že po dobu epidemie zrušilo zdravotníkům tu část administrativních úkonů, které nejsou naprosto nezbytné.

Největším problémem může být, stejně jako v Itálii, masivní nárůst těžce nemocných v relativně krátkém období. Z toho důvodu je strategie Německa stejná jako v ostatních zemích – snaží se postup epidemie zpomalit.

Německo reprezentuje kromě kancléřky Merkelové ještě jedna dáma – předsedkyně Evropské komise a její dlouholetá blízká spolupracovnice Ursula von der Leyenová. Ta nejprve kritizovala členské státy EU za uzavření hranic, a až nyní se zpožděním se snaží hledat nějaké „evropské“ řešení. Jak podle vás tato kauza poznamená evropskou integraci a vzájemnou důvěru v rámci EU?

V nouzi poznáš přítele, říká se. Evropské státy jsou v nebezpečí – a jediné, co nejvyšší představitele Evropské unie napadne, je kritizovat jedinou možnost zabránit tomu, aby se epidemie nešířila. Omezení nekontrolovaného pohybu infikovaných osob z jedné země do druhé. Jestli někdo opravdu očekával, že v případě takové extrémní krize začne fungovat Brusel jako centrální mozek a všechny nás zachrání, tak ten bude viditelně čekat hodně dlouho. Myslím, že marně.

Po sociálních sítích se šíří fotografie z rakouských hranic s Itálií, na kterých Rakušáci přelepují hraniční cedule se znaky Evropské unie těmi svými, se znakem Rakouska. Premiér Rakouska Sebastian Kurz se už vyjádřil ve smyslu, že Evropská unie bude po zvládnutí epidemie „jiná“.

Můj osobní pocit z aktuální situace? Evropskou unii bych přirovnala k vlaku, který projíždí ohněm a jehož první vagon s bruselským vedením začal jednotlivým vozům členských zemí spíš překážet. Ještě si toho ani nevšimli – a vagón s bruselskými hvězdami se ocitl ve vleku na posledním místě. Pokud se jeho osazenstvo neprobere včas, může se mu stát, že ho někde cestou jako nepotřebnou zátěž raději odpojí.

A na závěr: Na kanále německé veřejnoprávní televize (ne přímo ve vysílání, ale na jejím youtube kanálu pro mladé) se objevilo video „Korona je fér“, oceňující, že virus zlikviduje staré lidi, kteří zničili planetu, a pomůže vybudovat zelený ráj. Četl jsem, že se na něj sešly vysílací radě stovky stížností. Je z toho v Německu větší aféra, jako byla třeba kolem podobně laděné vánoční písně Oma Umweltsau, nebo už mají lidé jiné starosti?

Pravděpodobně není náhoda, že se o oba skandály postarala stejná veřejnoprávní ARD. Po tom posledním skandálu zřejmě nic nepochopili. Přišel tedy logicky další skandál a protestujících bylo opět hodně. Ale jak naznačujete, situace je vzhledem k epidemii velmi vážná. Když jde o život, diskuse k vystoupení několika hlupáků může počkat.

Koronavirová krize v Evropě změní leccos, a možná budou mít i tito „vtipálci“ v době „poepidemické“ úplně jiné starosti. Jako my všichni, bohužel.

