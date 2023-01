Kosovo, EU, běloruská opozice přejí Pavlovi. Z Ukrajiny „pobl*li“ Babiše

reklama

Pavlovi, jenž výrazně porazil bývalého premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a získal 58,32 procenta hlasů, zatímco Babiš 41,67 procenta, gratulovali vrcholní státníci ze všech sousedních zemí.



Asi nejviditelnější podporu Pavel získal vyjádřenou od slovenské hlavy státu Zuzany Čaputové, jež se za nově zvoleným příštím prezidentem České republiky vypravila osobně a dorazila přímo do jeho volebního štábu. „Vaše vítězství je vítězství naděje, že slušnost a pravdomluvnost není slabostí. Mám velkou radost, že v našem regionu a Evropě přibude hlava státu, která ctí evropské hodnoty,“ prohlásila slovenská prezidentka na pódiu.

Těším se na spolupráci @general_pavel! / Looking forward to our cooperation! pic.twitter.com/O8nHsYkGm9 — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) January 28, 2023

Krátce po sečtení voleb pak následovala reakce od našich jižních sousedů. „Gratuluji zvolenému českému prezidentovi Petru Pavlovi. Rakousko a Česká republika jsou jako sousedé v mnoha oblastech úzce propojeny. Těším se na další úzkou spolupráci mezi našimi zeměmi,“ vyjádřil se rakouský kancléř Karl Nehammer.

Congratulations to ???? president-elect @general_pavel. As neighbours, Austria & the Czech Republic are closely connected in many areas. I look forward to the continued close cooperation between our two countries. — Karl Nehammer (@karlnehammer) January 28, 2023

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier pak po zvolení Pavla zdůraznil nutnost pokračující spolupráce Berlína s Prahou. „Vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo jsou úzké a přátelské. Jako sousedé, partneři a přátelé společně pracujeme na míru a bezpečnosti v Evropě, jak jsme nedávno učinili během úspěšného českého předsednictví. Ruská agresivní válka proti Ukrajině více než kdy jindy ukazuje, jak důležitá je soudržnost Evropské unie a NATO. Česká republika a Německo čelí této situaci společně. Naše země spojují své síly na podporu Ukrajiny a ruku v ruce pracujeme na silné EU a NATO,“ vyjádřil se.

Německý kancléř také podotkl, že je přesvědčen, že za Pavlova prezidentského období bude Česko i Německo pokračovat v „úzké a důvěryhodné spolupráci a prohlubovat ji“. „Těším se na osobní setkání a přeji vám mnoho sil a úspěchů ve vašem zodpovědném úkolu,“ vzkázal pak Pavlovi.

Zvolení Pavla rezonuje v sousedním Polsku a blahopřání Pavlovi dorazilo přímo od polského prezidenta Andrzeje Dudy, jenž se již ve středu k českým prezidentským volbám vyjadřoval v souvislosti s nedělním výrokem Pavlova protikandidáta Andreje Babiše (ANO) o nevyslání vojenské pomoci v případě teoretického napadení Polska.



Duda při setkání se současným prezidentem Milošem Zemanem v Náchodě upozornil na množství emocí, které prezidentské kampaně běžně provázejí, načež se však pobavil směrem k Babišovi s podotknutím, že otázka k případné vojenské pomoci měla mířit k Babišově rodné zemi. „Možná se ho mohli zeptat, co by udělal, kdyby zaútočili na Slovensko,“ bavil se Duda na Babišův účet, načež mu i Zeman s úsměvem poklepal souhlasně na rameno.

„V sousední České republice dnes skončily prezidentské volby. Novým prezidentem České republiky byl zvolen generál Petr Pavel! Vážený pane prezidente, srdečně blahopřejeme a pozdravujeme z Polska! Srdečně vás zveme na návštěvu Varšavy!“ vyjádřil se nyní Duda po Pavlově vítězství.

Dziś zakończyły się wybory prezydenckie u naszych sąsiadów Czechów. Nowym Prezydentem Republiki Czeskiej został wybrany Gen. Petr Pavel!

Szanowny Panie Prezydencie, serdeczne gratulacje i pozdrowienia z Polski! Zapraszamy z wizytą do Warszawy! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 28, 2023

Gratulace přicházejí i od zástupců Spojeného království a Spojených států amerických. „Srdečně vítám zvolení Petra Pavla českým prezidentem. Spojené království se těší na úzkou spolupráci v zajištění bezpečnosti a prosperity našich zemí a na pokračování společné podpory Ukrajiny,“ sdílel nový britský velvyslanec Matt Field a doplnil dodatek odkazující na bezpečnostní spolupráci obou států: „My jsme NATO.“

Srdečně vítám zvolení @general_pavel prezidentem ????. Spojené království se těší na úzkou spolupráci v zajištění bezpečnosti a prosperity našich zemí a na pokračování společné podpory Ukrajiny. #WeAreNATO pic.twitter.com/xs4F3bcCPT — Matt Field (@MattFieldUK) January 28, 2023

Gratulace sdílela americká ambasáda. „Jsme přátelé, partneři a spojenci,“ vzkázalo americké diplomatické zastoupení při té příležitosti Čechům.

Gratulujeme ?? České republice ke zvolení Petra Pavla novým prezidentem. Těšíme se na úzkou spolupráci s @general_pavel na dalším posilování vztahů mezi ????a ????. Jsme přátelé, partneři a spojenci. #FriendsPartnersAllies ?? pic.twitter.com/cfyqsk6i6a — U.S. Embassy Prague ???????? (@USEmbassyPrague) January 28, 2023

S blahopřáním přišel též francouzský prezident Emmanuel Macron, jenž Pavla pozval k návštěvě Paříže a poblahopřál mu. „Naše země spojují hluboce evropské hodnoty a podpora Ukrajiny,“ dodal.

Mes sincères félicitations @general_pavel pour votre élection à la présidence de la République tchèque ! Nos pays sont liés par des valeurs profondément européennes et dans le soutien à l’Ukraine. Vous êtes le bienvenu à Paris ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 28, 2023

Následoval vzkaz i od šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. „Vítám vaši pevnou oddanost našim evropským hodnotám,“ vyjádřila se směrem k Pavlovi.

Pavel podle Leyenové pomůže udržet a posílit „evropskou jednotu“ v rámci podpory napadené Ukrajiny. „Vaše zkušenosti v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraničních vztahů budou cenné pro udržení a posílení evropské jednoty na podporu Ukrajiny,“ míní o Pavlovi politička.

???? Congratulations to president-elect @general_pavel



I welcome your strong commitment to our European values.



Your experience in security, defence and foreign relations will be precious to maintain and strengthen Europe’s unity in support of Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 28, 2023

Právě z Ukrajiny do Česka připlula gratulace pro Petra Pavla od tamního prezidenta Volodymyra Zelenského. „Upřímně blahopřeji Petru Pavlovi k přesvědčivému vítězství ve volbách prezidenta České republiky. Oceňuji vaši podporu Ukrajině a našemu boji proti ruské agresi. Těším se na naši úzkou osobní spolupráci ve prospěch národů Ukrajiny a České republiky a v zájmu sjednocené Evropy,“ napsal ukrajinský prezident.

Upřímně blahopřeji @general_pavel k přesvědčivému vítězství ve volbách prezidenta České republiky. Oceňuji Vaši podporu Ukrajině a našemu boji proti ruské agresi. Těším se na naši úzkou osobní spolupráci ve prospěch národů Ukrajiny a České republiky a v zájmu sjednocené Evropy. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 28, 2023

Právě ukrajinská agentura Nexta hovoří o Pavlovi s důrazem na to, že je znám svými proukrajinskými názory, zatímco prý „jeho protikandidát, skandální oligarcha Andrej Babiš, prosazuje omezení pomoci Ukrajině“.

Retired General Petr Pavel is leading the elections in the Czech Republic. He is likely to become the country's new president.



Pavel is known for his pro-Ukrainian views, while his opponent, the scandalous oligarch Andrej Babiš, advocates cutting aid to Ukraine. pic.twitter.com/tuApTBLLnS — NEXTA (@nexta_tv) January 28, 2023

Pavlovo zvolení označil jakožto „dobré zprávy pro Česko a Evropu“ německý poslanec Evropského parlamentu Manfred Weber.

Congratulations @general_Pavel!

???????? Your election is good news for Czechia and good news for Europe! pic.twitter.com/zxFx4WX3P2 — Manfred Weber (@ManfredWeber) January 28, 2023

Pozitivně na Pavlovo zvolení nahlíží i kosovská Vjosa Osmaniová. „Těším se na spolupráci, která bude stavět na našich vynikajících bilaterálních vztazích a posune česko-kosovskou spolupráci na novou úroveň,“ uvedla.

Congratulations @general_pavel on your election as President of the Czech Republic.



Looking forward to working together to build on our excellent bilateral relations and taking the ????-???? cooperation to new heights.



Wishing you success as you take on this important role. — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) January 28, 2023

A „srdečné blahopřání“ dorazilo i z Běloruska. Nikoliv však od tamního vůdce Alexandra Lukašenka, nýbrž od lídryně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské, jež zveřejnila, že ji těší, že zvolený český prezident podporuje uznání běloruských demokratických sil jako legitimní reprezentace její země.

Heartfelt congratulations to the newly elected ???? President @general_pavel! I have no doubt that he will be a solid support for ?????? #Belarus. I am also pleased that he supports the recognition of the Belarusian democratic forces as the legitimate representation of our country. pic.twitter.com/bBuPwMMBNq — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 28, 2023

