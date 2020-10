Kouříte, pijete, cpete se! Vy navalte peníze. Covid přinese brutální zásah

reklama

Červený na začátku mluvil o potřebě kreativity ke tvorbě inovací, díky kterým se vylepšují výrobky. Ale kreativita je také potřebná k tomu, aby bylo možné změnit směr, když se nějaký koncept překoná. Jako příklad dal žárovky, u kterých už nebylo kam postupovat dále, takže jsou postupně nahrazovány LED diodami. To vyžaduje se na problémy dívat od začátku jiným způsobem.

Vztáhl tuto myšlenku na trasování, které nyní probíhá. „Třeba se trasování, které se mnoha lidem během pandemie nelíbilo, dočká nějakých modifikací, protože je-li druhá nebo třetí vlna, nevíme to, tak už nemůžeme zavřít celý národ do domovů, a nechat jej tři měsíce v karanténě,“ řekl.

„Potřebujeme izolovat jenom nemocné, takže veškerá pozornost se soustředí na to, abychom, pomocí digitální techniky a jiných organizačních nástrojů, vytvořili nějaký nový systém trasování, ve kterém by se lidé na 6 nebo na 12 hodin vzdali na chvilenku svobody, když by věděli, že je někde hlídá jejich telefon, a zkoumá, se kterými jinými telefony nemocných se, v uvozovkách, potkává,“ vysvětloval dál. Dokončil, že on by si dokázal představit, že se na chvíli svobody vzdá. „Protože nedělám nic blbého, takže se nepotřebuju schovávat, ani tajit, co dělám, s kým se potkávám, a kam chodím, když se jedná jenom o pandemii. Ne celoročně,“ doplnil.

Moderátorka namítla, že pak by mohla být kreativní vláda v tom, jak moc chce mít lidi pod kontrolou, takže je bude udržovat v lehkém strachu a Červený připustil, že je to možné. „Budeme asi vybírat ze dvou zel nebo menší zlo. Jestli by byla vysoká smrtnost, ne 1–3 procenta, ale třeba 10, 15, 20 procent, tak nám to změní totálně myšlení. Budeme chtít raději přežít, i za cenu nějakých omezení,“ hodnotil.

Dodal, že podobné krizové scénáře dává i v kurzech MBA a DBA manažerům. „Oni jsou tím docela nadšeni, a mohu říct, že mnohé firmy si tímto mým vlivem vytvořily neuvěřitelné krizové plány na to, jak by zareagovaly, kdyby nastaly ty a ty okolnosti,“ prozradil a dodal: „Stálo je to často docela dost peněz, měly i pandemické plány, podle nichž by nositelé know-how, vývojáři, hrozně chytří, nejchytřejší lidé ve firmách, by byli v takovýchto situacích i s celými rodinami odvezeni na rekreační střediska do hor, kde by je zavřeli na tak dlouho, aby jim neumřeli nositelé největších nápadů.“

O koronaviru mluvil Červený ještě jednou, a to v souvislosti se zdravotním pojištěním. Stát by se podle něho měl více zajímat o propagaci zdravého životního stylu a na prvním místě by měla být zodpovědnost. Odhadl, že medicína se díky novým technologiím výrazně změní: „Budou existovat jakési Check Pointy, kde se necháme rychle vyšetřit, kde nám z kapky potu rychle udělají laborku, kde můžeme lékaři, který může být odkudkoli, říct svou anamnézu, a on nám může nechat poslat do našeho mobilu recept.“ Lékaře prý bude kontrolovat umělá inteligence, u které si budou moci zkontrolovat, co předepsali ostatní. „Takže se medicína neuvěřitelným způsobem promění, a náš životní styl také. Takže dá se říct, že bude výhodnější žít zdravě, než nezdravě,“ předpověděl.

Vztáhl to na nemoc, která v současnosti sužuje skoro celý svět: „Pokud lidé četli pozorně zprávy z nemocnic o tom, co říkají odborníci, kteří byli ve styku s nemocnými s Covidem-19, tak často mají poškozené plicní a jaterní tkáně, cévy, mozek jako takový, a tak dále. To jsou nevratná poškození, takže bychom opravdu měli dbát na své zdraví, zvláště ti lidé, kteří mají cukrovku, jsou obézní nebo už mají mnoho let a chystají se do důchodu. Ti by měli být na sebe extrémně opatrní.“

Dle něho může vzniknout společenský tlak, takže pojišťovny začnou více odměňovat zodpovědné a trestat ty, kteří na zodpovědnost kašlou. „Mělo by se více pracovat s tím, že těm, kdo kouří, pijí, nespí, stresují se, cpou se, nevím čím škodlivým, můžeme říct: Zůstaň si u toho, ale já tě nechci sponzorovat v tomto tvém jednání. To znamená, že skončí sociální zodpovědnost účasti v celém programu, kde zodpovědní sponzorují nezodpovědné, aby měli na léky, operace a na všechno, čím se ničí,“ odhadl Karel Červený vývoj, kam se bude společnost ubírat.

