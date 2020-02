Křeček řekl, jak to chodilo za Šabatové. A s čím asi zatočí

Nového ombudsmana Stanislava Křečka je stále plný mediální prostor. Interview s ním nabídl i server Info.cz. Křeček uvedl, že noc dlouhých nožů nechystá. Také zdůraznil, že dle zákona mají všichni stejná práva, nedává tedy smysl, když ho někteří osočují, že bude bránit jen práva většiny. A že to zítra možná bude vypadat u úřadu jako u Slavkova? „Já jsem prostě zvolen, a ať už mě tam pustí, nebo nepustí, tak to na té věci nic nemění,“ řekl nový ombudsman.

Pavel Štrunc se nejdříve zeptal, co Křeček říká na komentáře o jeho věku. Nový ombudsman prohlásil, že si svůj věk uvědomuje, ale svou funkci bere jako službu občanům; svým navržením i zvolením byl překvapen, ale když k němu došlo, tak ho prý nemohl odmítnout. Reagoval také na prohlášení senátora Drahoše, že Sněmovna raději zvolila ochráncem těch nejslabších 81letého šiřitele dezinformací, který schvaluje diskriminaci a považuje všechny neziskovky za parazity. Z tohoto tvrzení je dle Křečka pravdivý jenom údaj o věku. A společnost by si podle něho měla zvyknout, že se lidé v různém věku různě vyjadřují.

V Senátu jsme nominovali dva velmi kvalitní uchazeče na funkci ombudsmana. Sněmovna raději zvolila ochráncem těch nejslabších 81letého šiřitele dezinformací, který schvaluje diskriminaci a považuje všechny neziskovky za parazity? — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) February 12, 2020

Dodal, že někteří lidé nejsou ochotni zaměstnat někoho, komu je padesát a více let. „Pak jsou ti lidé považováni, že skončil jejich život, že by měli jenom krmit ptáčky v parku, a já myslím, že to není správné a neodpovídá to ani stavu té společnosti,“ pravil.

Anketa Měla by policie zakročit proti těm, kteří by blokovali Stanislavu Křečkovi přístup do kanceláře ombudsmana? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 4323 lidí

Štrunc pak zmínil Jakuba Patočku a jeho plán fyzicky zabránit Křečkovi v nástupu do úřadu. Ten uvedl, že nemá nic proti tomu, že mu Patočka sdělí, že se mu nelíbí, že je špatný kandidát atd. „Já se jen ptám, jaký to má smysl? Já jsem prostě zvolen, a ať už mě tam pustí, nebo nepustí, tak to na té věci nic nemění; pokud chce dát najevo svůj názor, je to v pořádku. Dneska nepustí mě, zítra nepustí poslance nějaké strany do Sněmovny, pozítří nepustí prezidenta na Hrad, k čemu vede takováto politická kultura? To já se domnívám, že tu společnost velice rozděluje,“ uvažoval Stanislav Křeček. Doplnil, že Jakuba Patočku zná a není to poprvé, kdy se aktivista snaží narušit nějakou jeho akci. Doplnil, že jiní zase mají v plánu ho bránit, takže si klade otázku, komu takováto shromáždění a střety prospějí.

Moderátor vyslovil obavu, aby to u úřadu v Brně nevypadalo jako při bitvě u Slavkova. Křeček s pobavením nad přirovnáním konstatoval, že možné to jistě je, ale výkon jeho funkce nesouvisí přímo s přítomností na úřadu. „Je to výraz určitého přístupu k politice, já bych to nazval tenký nátěr demokracie,“ popsal situaci, kdy demokratická rozhodnutí nejsou respektována. Právo demonstrovat ale v nejmenším nezpochybňoval a dodal svou myšlenku, že pokud by demonstranti byli proti vysokým nájmům, zúčastnil by se také.

Fotogalerie: - Kosovo je Srbsko

Padl i dotaz na to, zda je na úřadu ombudsmana moc právníků, kteří se zabývají diskriminací. „Pokud v tom je spousta lidí, kteří nevyřizují žádné spisy občanů, my jsme závislí na tom, s čím se na nás lidé obrací, a vyřizujeme jejich podněty. Pokud je tam spousta lidí, kteří nevyřizují žádné podněty, protože si lidé nestěžují, nebo si sami vymýšlejí různé průzkumy, které dlouhé měsíce a léta zkoumají otázky, které nikoho nezajímají nebo zajímají jenom je, to já si všechno musím ověřit.

Mám takové zprávy, já jsem k tomu připuštěn nebyl jako zástupce, takže pokud by tam něco takového bylo, tak já myslím, že jsou ti lidé potřeba tam, kde je to zapotřebí, třeba tam, kde je omezena lidská svoboda, kde jsou lidé v různých ústavech, domovech důchodců, tam je potřeba, abychom kontrolovali, tam jsou skutečně ta jejich práva porušována, ne abychom zkoumali to, co zajímá lidi v tom úřadu, ale to, co zajímá občany a co je prostě pálí. To je pro mě stěžejní otázka,“ popsal nový ombudsman dlouze, jak bude postupovat.

Dodal, že na diskriminaci si stěžují občané jen přibližně v pěti procentech stížností, přesto se jedná o oddělení s největším počtem právníků. „Já se ptám, co tam dělají? Je tam 17 právníků, nemají žádné stížnosti, takže co oni vyřizují?“ Moderátor namítl, že byl zástupcem ombudsmanky, ale Křeček zopakoval, že na personální výběr neměl vliv. „Dokonce paní ombudsmanka volala mně, abych se neúčastnil některých věcí, takže to moje postavení bylo velmi složité,“ dodal.

Křeček také pravil, že úřad ombudsmana se nemůže zabývat celou agendou lidských práv, rozhodně ne tak, jak požaduje Evropská unie. Pojetí ombudsmana ve formě prosazované Otakarem Motejlem je podle něho potřebné. „Ten problém není v tom, že si u nás lidé stěžují, ten problém je v tom, že si stěžují oprávněně, že máme vysoké procento oprávněných stížností. Rozhodne okres, rozhodne kraj, rozhodne ministerstvo, přijde to k nám a my zjistíme, že tam byla chyba, a ty úřady nám dají za pravdu. My máme jen 6 % případů, kdy nám ty úřady odmítnou dát za pravdu, jinak nám většinou dají za pravdu a to je vůči státní správě varující.“

Došlo i na stížnosti ze samotného úřadu proti jeho osobě. Podle Křečka si stěžuje jen malá skupinka, z nichž většina jsou profesionálové a nový ombudsman doufá, že nebudou problémy. „Já žádnou noc dlouhých nožů nechystám, žádné podstatné změny,“ prohlásil s tím, že změny budou jen drobné a v jeho okolí. „Já jsem s většinou pracovníků celých 6 let spolupracoval dobře a bude to, myslím, bez problémů i nadále,“ doplnil.

