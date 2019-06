Kreténi neschopní, to jsou Češi. A ještě brečí! řekl světoznámý Čech. Proč? Je zde FOTO

„Možná jste už slyšeli pláč českých byznysmenů a pracovníků v turistickém ruchu na to, že tůristi jezdí do regionů jen na otočku, nezdržují se tam a neutratí peníze. Teď jsem se díval na nějaké ubytování v Kutné Hoře, naší asi třetí největší turistické atrakci po Praze a Krumlovu. A tohle je best of, kde se dá v tomhle gotickém klenotu ubytovat. Češi jsou kreténi, absolutně neschopní a líní sebrat zlatou cihlu, i když jim leží uprostřed obýváku, a pak ještě brečí, jak nic nejde,“ hodnotí podnikavost svého národa. Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 7% Pro setrvání Babišovy vlády 91% Zdržel(a) bych se 2% hlasovalo: 3220 lidí

„V jedné z největších turistických atrakcí v zemi NENÍ ANI JEDEN HOTEL, CO BY SI ZASLOUŽIL ASPOŇ 4 HVĚZDY. ANI DO PRDELE JEDEN. A co by tam jako kdo hledal? Kde by tam jako chtěl někdo spát? Co by tam měl jako jíst? A co kromě těch pár stovky let starejch staveb tam dnešní lemplové nabízejí za zábavu/kulturu/zajímavosti? NIC,“ rozčiluje se herní vývojář.

„Jediná čtyřhvězda se menuje Stoupa. A čtyři hvězdy to má tak ve snu. Vedle Svatý Barbory postavil někdo minecraft (hra, ve které hráči staví objekty z kostek – pozn.red.) panelák s nábytkem z Aska, jehož jedinou předností je výhled na trilionkrát lepší architekturu. Jsme národ imbecilů a barbarskejch prasat. V týhle zemi ještě nikdo ani nepřišel na to, že na tu hnusovou, lososovou prázdnou zeď, by si mohli dát aspoň vobraz. A to ještě čekám na první příspěvek, co mi tu napíše, že co mi na těch krásnejch pokojích jako vadí,“ zakončuje svou drtivou kritiku českého vkusu Vávra, spolu s fotografiemi z ubytovacího zařízení.

Podle jednoho z komentátorů je Vávra moc zhýčkaný a jsou i horší místa. „Fakt mi přijde, že jsi zpovykanej. Já teď plánuju takovej menší výlet po Slovensku v rámci cesty kolem světa a ve spoustě menších měst okresního formátu zamrzlo ubytování někdy v roce 1985 – co hotel, to skanzen komunismu. Tohle je proti tomu absolutní luxus,“ tvrdí Lukáš Codr.

Jeden z obyvatel Kutné Hory s Vávrou souhlasil: „Už několikrát jsem uvažoval o tom, že je tu nevyužitý potenciál jako prase. Například i to, že autobus přiveze turisty ke kostnici, vysadí je hned u toho, pak je naloží, vysadí je nad Barborou a odjede. To, že by třeba mohli projít město, který by mimochodem mohlo zaujmout, asi nikoho nenapadne... O nevyužitým potenciálu ubytování ani nemluvě – cca 1 250 000 turistů ročně.“ Nicméně Petr Mašek to vyvracel s tím, že Kutná Hora je pro turisty příliš malá a nemá noční život a turistickou infrastrukturu.

