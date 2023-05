Kroupa z Paměti národa: Rusko jako Německo za druhé světové. Kdo věří nesmyslům, s tím už nelze vést diskusi

reklama

Je to podruhé, co si konec druhé světové války připomínáme v konturách vojenského konfliktu na Ukrajině. Současné dění mění pohled Mikuláše Kroupy a pocity z 8. května, Dne vítězství: „Myslím, že to mění pohled každého rozumného člověka, když vidí takovou agresi, takový zločin mezinárodní a jakousi bezmocnost mezinárodního společenství se s Ruskem vypořádat,“ míní.

„Musíme se uvědomit, že dějiny, zvláště té druhé světové války, nám jaksi připomínají, že svět, bohužel, může zešílet. To se děje na východě, těžko hledat cestu, jak tomu zabránit,“ obává se Kroupa Mikuláš.

„Jednoznačně zde vidím podobnosti s druhou světovou válkou, i způsob vedení války. Mluvil jsem s řadou odborníků a ti se shodovali, že to není možné, že se musíme připravovat na jinou, moderní válku, ale najednou tu máme zákopy jak v bitvě u Verdunu za první světové války. Ty podobnosti tady jsou Myslím, že ta situace dost připomíná září roku 1938, my jsme tenkrát byli také přepadeni, zrazení a oloupeni o část našeho území,“ komentuje Kroupa výročí konce války na pozadí rusko-ukrajinského válečného konfliktu.

A že je v tento den schopen vnímat i to, že vojáci Rudé armády zde byli vítání s otevřenou náručí a osvobodili české území a přinesli mír – zároveň to označuje za příchod temnoty: „Samozřejmě. Sovětský svaz, rudoarmějci v květnu 1945 s obrovským nasazením vyhnali z této země nacisty, tento národ statečně povstal a bojoval. Na svou minulost můžeme být hrdí. Máme samozřejmě i svá temná místa, a jedno z těch temných míst je samozřejmě i ten příchod Rudé armády sem, s ní bohužel přišlo i obrovské násilí na civilním obyvatelstvu. To nikdo nečekal. Je to nesrovnatelné s jakoukoli jinou armádou do té doby. To je také potřeba říct, nicméně to nesnižuje jejich velké nasazení proti nacistickým vojskům,“ poznamenal ředitel společnosti Post Bellum.

Prezident Petr Pavel dnes při výročí konce druhé světové války řekl, že tehdejší sovětští vojáci, a celá jejich generace vojáků, nemohou za dnešní Rusko. Podle Kroupy Mikuláše za to mohou lidé, kteří se nechají manipulovat lží, kterou na ně chrlí státní média, a mohou za to představitelé Ruska: „Především za to může Vladimir Putin, ruští vojáci, kteří činí na frontě násilí,“ vyjevil Kroupa.

Co bychom si ve světle těchto událostí měli podle Kroupy dnes nejvíce připomínat? „Každý z nás má možnost tvořit dějiny. Zrovna tento den tedy cítím jako radostnou oslavu naši svobody, kterou jsme v roce 1945 nabyli, a kdy jsme ji také nabyli v listopadu 1989. To, co se stalo v únoru 1948, kdy se komunisti chopili moci a opravdu tu zavládl mordor, teror, zavírání statisíců lidí do kriminálu, popravy, likvidace svobodného života, to si myslím, že koncentruje v dnešní den,“ pronesl Kroupa.

Jímá ho prý hrůza, jak špatně si historii dnes připomínáme, i skutečnost, že generace, která zažila světovou válku, odchází. „Ta válečná generace zmizela, nám tu zbývají jen paláce,“ ukázal na pražský Vítkov, kde se rozhovor natáčel. „Je zásadní si vyprávět příběhy a sdělovat si zkušenost,“ podotkl Kroupa, a že na minulost nesmíme zapomínat.

Hovořil také o tom, jak po zahájení ruské invaze rozšířili své aktivity směrem k Ukrajině. V rámci projektu Paměť národa dovezli například vraky, poškozené automobily z Ukrajiny, že každý vrak má svůj příběh – ale že u některých Čechu jejich výstava vyvolává rozpaky i rozhořčení.

Kroupa tvrdí, že vraky vzbuzují velmi silné emoce. „Najednou ten dotek té spálené a rozstřílené dodávky, před kterou ještě před půl rokem seděla rodina a snažila se utéct z pekla... Každý příběh jsme zdokumentovali. S těmi vraky aut objíždíme města, lidé na to reagují velice vyhrocené. Buďto z toho tvoří pomník, nebo po tom dupou, postříkávají to a ničí to. Jsem ale vděčný za tu solidaritu, když tam lidé přinesou květinu. Ti, kteří po tom dupou, jsou lidé s vnitřní averzí vůči zemi, ve které žijí, vůči systému, v němž žijí. Často jsou zavalení a jaksi oddáni dezinformačním bublinám a věří nesmyslným věcem. S mnohými z nich už není možné o ničem mluvit. Tam přestane existovat sdělování argumentů. Pro ně je vše lež, vše je jinak. Není možné s nimi vést diskusi, která je základem demokracie. Ti se vztekají, když vidí Ukrajinu přivezenou v malém kousíčku,“ pravil Mikuláš Kroupa.

A že plánuje Ukrajině dodat zdravotní potřeby, sanitky, vysokokapacitní generátory v řádech milionů. Podle jeho slov věří ukrajinské ofenzivě, v níž chce Ukrajince touto cestou podpořit a maximálně jim pomoci.

