Krutá zlodějna, šílenost. Kobliha za 145 korun? Internetový jedlík vyrazil k Černého „motýlům“

Ne jinak než řada kritiků influencer Starej Fotr nazývá obchodní dům Máj za zábavní park za 4,5 miliardy korun. Jeho nové interiéry mnozí také přirovnávají k cirkusu či kasinu v Las Vegas. „Je to šílenost. Tady je něco špatně. Tomu říkám blázinec, dobrá matějská,“ komentuje youtuber své první dojmy, když se ocitne v herních prostorách obchodního domu.

V prvním podzemním patře obchodního domu Máj je prodejna Tesco. První a druhé patro obsadily restaurace a kavárny. Ve třetím a čtvrtém patře vzniklo zábavní centrum, v pátém patře pak dětský zábavní park Lvíčkov. Šesté patro je věnováno historické expozici Back in Time a v sedmém patře mohou fanoušci superhrdinů a komiksů navštívit obchod Heroes Park.

Nejvíce v šoku byl youtuber při své návštěvě z cen, když si chtěl dát něco k jídlu. „Sledujte ty ceny toho žrádla: za klobásu 250 korun. To se normálně zbláznili,“ hrozí se Starej Fotr nad jídelním lístkem v restauraci v jedné z heren.

Lidé se také plácnou přes kapsu, pokud by si chtěli dát koblihu neboli donut, který je zde v nabídce za 145 korun.

Tím to ale nekončí, burger tu stojí například 520 korun. „Myslím, že to je nejdražší burger, který snad ve svém životě vidím,“ poznamenal zhrozeně youtuber. Ten nejlevnější obyčejný burger tu je za 360 korun. „Je to normální, obyčejný, prachsprostý cheesburger, za 360 kaček,“ žasne dál Starej Fotr nad místními cenami.

O patro výš navštívil také luxusní bar. „Připadám si, jako bych tu utrácel majlant, akorát že ho nemám. Tohle je opravdu nádhera,“ chválil interiér baru.

Nezapomněl opět nahlédnout, co se nachází v menu. To ale dostanete pouze, až se posadíte, vystavené dorty, bagetky a toasty za výlohou ceny předem raději neprozrazují. „Ceny vystavené nejsou, ale když se posadíte, dají vám menu, až tam ceny uvidíte. Takže buď se seberete a odejdete, protože to bude ultra drahé, nebo si to prostě dáte, protože jste slušní a je vám blbé prostě odejít. Jídlo je v tomto ultra drahém baru tak drahé, že u něj nejsou raději ani cenovky, protože by si tam nikdo nesedl,“ pokračuje youtuber ve své reportáži.

Levněji se pak mohou lidé najíst v klasických fastfoodech a vietnamských restauracích. Starej Fotr si zde dal k jídlu například jednu větší bagetu za 149 korun, se kterou ale nebyl úplně spokojen.

Lákadlem je pro návštěvníky také vyhlídka s výhledem na Prahu, za ni si zaplatíte na hlavu 199 korun. „Přijde mi to jako krutá zlodějna, nechápu to. Nebo když si v tom baru koupíš ten předražený drink, tak si pak můžeš sednout na vyhlídce na zahrádku.“

„Tohle není úplně obchodní dům. Krámů je tu minimum, nazval bych to jako zábavní park v centru Prahy za 4,5 miliardy korun, protože tu dominuje třípatrová herna. Je tam rámus, všude hraje brutálně nahlas hudba. Šílená diskotéka, blázinec, blázinec. Ceny jsou vysoké. Opravdu dávat za hamburger 550 korun. To je šílenost, to je fakt hodně drahý, je to klasický burger, jako dostaneš všude jinde,“ shrnul youtuber.

Velkou pozornost v posledních měsících obchodní dům Máj vzbuzoval mimo jiné také tím, že jeho fasádu zdobí motýli s trupem napodobujícím stíhačky Spitfire. Jejich autorem je sochař David Černý. Za návrh letadel sklízí kritiku památkářů nebo Klubu Za starou Prahu. Černý od hlavního města přitom čerpá každoročně dvanáct milionů korun na svou galerii a další miliony korun na různé projekty.

Spor o umístění stíhaček Spitfire s motýlími křídly na fasádě pražského obchodního domu Máj vyústil ve studiu České televize v nečekané nadávky. Mimo kamery si je vyměnili během vysílání v pořadu Události, komentáře sochař David Černý a Marie Foltýnová, kurátorka umění, ve veřejném prostoru.

Foltýnová byla během rozhovoru z Davida Černého hájícího své dílo značně znechucena. „Já myslím, že dělám sochy, které jiní nazývají kontroverzní, ale já netvrdím, že jsou kontroverzní. Jsou to dost často díla, která o něčem hovoří. Stejně jako tato instalace o něčem zcela konkrétním hovoří. A já bych rád, abychom si o té instalaci, která opravdu o něčem hovoří, promluvili, až to bude instalováno. Je to instalováno a povoleno od památkářů dočasně, na jeden rok. Je to úplně v klidu,“ hájil instalaci sochař David Černý.

Oba hosté se na konci pořadu odebrali mimo kamery, zatímco se Daniel Takáč ještě loučil s televizními diváky. Mikrofony však ještě zachytily, jak se Černý snaží věc s Foltýnovou mimo kamery vykomunikovat.

„Jděte do prdele,“ byla zpoza kamer slyšet naštvaná Foltýnová. „Vy jděte do prdele,“ zareagoval David Černý. Moderátorovi před kamerami následně ztuhl na tváři výraz, pak už se kamery vypnuly.