Krvavý mír nejsem ochoten akceptovat. Ministr ze STAN pro smích za slova proti Trumpovi

„To, co je teď úplně nová situace, je snaha Donalda Trumpa… Já nevím, jestli aspiruje na Nobelovu cenu míru… Přinese krvavý mír, všechno zaplatí jenom Ukrajina. A Putin, kterého mimochodem v tuto chvíli stíhá mezinárodní soud, který je podezřelý z válečných zločinů... Jak to budeme dělat s dalšími sankcemi? My odteď všechno zrušíme a řekneme: ‚Tak si to, pane Putine, nechte, když už jste si to zabral, když jste tady zavraždil tisíce civilistů, když jste rozmlátil celou zemi na cimprcampr, tak to je úplně v pořádku, nechte si to.‘ To je scénář, který já nejsem schopen akceptovat. A samozřejmě Evropa má před sebou velký úkol a všichni ti, kteří si slavnostně nasadili ty červené čepice, slavnostně vítajíce Trumpovo zvolení, tak by měli slyšet to, co teď říkal pan generál, budeme muset výrazně více investovat do vlastní obrany, protože Amerika na nás kašle, a bude to něco stát a bude to strašně bolet,“ řekl Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti (STAN), ve vysílání České televize.

Záznam vystoupení pak zveřejnil na svém profilu na síti X s komentářem: „Trump tlačí na krvavý mír, který zaplatí jen Ukrajina. To je scénář, který nejsem schopen akceptovat.“

Škoda, že jste se nevěnoval něčemu smysluplnému

Publicista Martin Gust reagoval na svém facebooku ironicky: „Donald si chvíli myslel, že to s Voloďou nějak upečou. Ale pak zpráva o hanebném jednání dorazila do Hradce…“

„Vypadá to, že brzo vyhlasíme Americe válku!“ přidal se ke Gustovi herní vývojář Daniel Vávra.

„A světová politika se kvůli tomu, že něco nejste schopen akceptovat Vy, jistě otřásá v základech, že? Škoda, že jste se během svého působení ve vládě nevěnoval něčemu smysluplnému,“ dal ministrovi co proto advokát Tomáš Nielsen.

Nebýt zbabělých realistů, mohl být Putin poražen

„Je úplně jedno, co jste Vy schopen akceptovat, vážený pane Dvořáku. Celý vývoj byl snadno odhadnutelný už minimálně dva roky zpátky. Nechtěli jste to vidět, slyšet, číst. Každého realistu s věcnými argumenty jste ostrakizovali, zesměšňovali, dehonestovali a lepili mu nálepky na čelo. Takže vítejte v realitě. Nebýt lidí jako jste Vy, nemuselo to dojít tak daleko,“ míní František Matějka, bývalý český politik a bloger.

Ministr Dvořák mu odpověděl: „Chamberlain byl taky ‚realista‘ (= zbabělec, a to jsem slušný). Churchill mu to tehdy popsal tak, že si ‚mohl vybrat mezi hanbou a válkou, vybral si hanbu a stejně měl válku‘. Někdo se z dějin dokáže poučit, jiný zopakuje stejnou chybu… Nebýt zbabělých ‚realistů‘, mohl být už Putin poražen a postaven před Mezinárodní soud.“

Chamberlain byl taky “realista” (= zbabělec, a to jsem slušný). Churchill mu to tehdy popsal tak, že si “mohl vybrat mezi hanbou a válkou, vybral si hanbu a stejně měl válku”. Někdo se z dějin dokáže poučit, jiný zopakuje stejnou chybu…

Nejsou nikdo, jsou jitrnice a nuly

„Může mi někdo vysvětlit pocit důležitosti, jaký cítí Martin Dvořák, Petr Fiala, Jan Lipavský, Vít Rakušan, Jan Jakob, Jana Černochová, Otakar Foltýn, Mirka Němcová a celá dlouhá řada dalších??? Kdo jsou z geopolitického hlediska důležitosti – nikdo, jsou dokonce ještě méně než nikdo a v geopolitickém dění jejich názor vůbec nikoho nezajímá!!! Oni jsou neskutečné jitrnice. Donald Trump, Vladimír Putin si určitě sednou na pr**l z požadavků nul jako je Martin Dvořák,“ předestřel svou bohatou obrazotvornost Zdeněk Jersák ze strany PRO.

