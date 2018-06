Krysy? Šokující slova o Taťáně Malé a Babišovi

Novou ministryní spravedlnosti se má stát poslankyně hnutí ANO Taťána Malá, která na sebe upoutala pozornost už tím, že nemá české řádně ukončené právnické vzdělání. Práva vystudovala na Slovensku. Vedle toho přilákala pozornost médií i tím, jak urputně hájila svého stranického šéfa Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Právník Tomáš Němeček tvrdí, že usednutí Malé do křesla ministryně spravedlnosti s sebou nese hned pět rizik. Jsou to...

Právník Tomáš Němeček na sociální síti facebook rozepsal pět rizik, které si s sebou nese poslankyně hnutí ANO Taťána Malá jako případná ministryně spravedlnosti. Sama věří, že resort zvládne. Po schůzce s prezidentem Zemanem novinářům řekla, že z jednání neutekla s pláčem a s hlavou státu vedla konstruktivní debatu o zásadních problémech, které by měl resort řešit.

Jenže Tomáš Němeček v souvislosti s touto dámou mluví o krysách.

„Americká lidová slovesnost poněkud zlomyslně říká, že je lepší dělat pokusy na právnících než na krysách. Vědci si k nim nevytvoří takovou citovou vazbu jako ke krysám; a některé věci, ať se snažíte sebevíc, krysa není ochotna udělat. – Tak zhruba z tohoto důvodu byla zjevně vybrána jako nová ministryně spravedlnosti paní Taťána Malá,“ napsal právník.

Malá prý jako ministryně spravedlnosti nemá v podstatě žádnou profesní reputaci, jakou měli její předchozí kolegové v úřadě. Jako šéfka resortu spravedlnosti teď např. může podat stížnost proti jakémukoli rozhodnutí soudu nebo státního zástupce v případě, že jím byl porušen zákon nebo se k verdiktu došlo vadnou cestou. Vedle toho bude moct žádat o informace z živých spisů. Jako by to nestačilo, bude mít navíc možnost zahájit kárné řízení s kterýmkoliv státním zástupcem. Navíc bude moct spolurozhodovat o financích pro státní zastupitelství. A nakonec třešnička na dortu. Němeček připomíná, že tato dáma bude moct vyměnit nejvyššího státního zástupce.

„Myslím, že byla navržena právě v naději, že si povede v resortu stejně rázně, jako svého času Jana Bobošíková ve zpravodajství České televize. Teď bude záležet jen na tom, k čemu všemu budou ochotni právníci hodni toho jména v soustavě státního zastupitelství i na samotném ministerstvu,“ uzavřel Němeček.

autor: mp