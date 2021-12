Kubek propadá hysterii. Tlačí na pilu, provokuje. A podle toho vypadají reakce, krčí rameny odborník na komunikaci

„Propadá hysterii, a to není to nejlepší, co by měl odborník dělat. Odborník má být v klidu, nezvyšovat hlas, uvádět statistiky. On se nechá lehce vyprovokovat. Podle toho vypadá reakce ostatních. Řeknou si, že se nedokáže ovládat. Jeho taktika stěžování je velice špatná. Měl by být klidný, smířlivý, kompromisní. On je vyprovokovává. Což nemá žádný smysl,“ konstatoval pro PL.cz mediální a komunikační expert Jiří Mikeš k vystupování v médiích předsedy České lékařské komory Milana Kubka, který si stěžuje, že ho odpůrci pronásledují, nahrávají a vyhrožují mu. Mikeš mu dává návod na lepší komunikaci.

Předseda České lékařské komory Milan Kubek má problémy s odpůrci covidových opatření. V neděli při jeho živém vstupu v hlavních zprávách na televizi CNN Prima News se u závory před rezidenční čtvrtí, kde bydlí, shlukovali protestující lidé a křičeli. „Bohužel míra agresivity ve společnosti stoupá, lidé toho mají všeho dost. Třeba dnes ta demonstrace, já rozumím tomu, že ti lidé chtějí normálně žít, ale oni nechápou, že jediná cesta k normálnímu životu je přes očkování,“ sdělil.

„Nic jiného než proočkování prakticky všech dospělých obyvatel nás z této krize nedostane. A všechno ostatní je politický kompromis. Jiná cesta než proočkovat prakticky všechny obyvatele starší 18 let z té epidemické krize nevede,“ uvedl a ozvala se píšťalka. „Nevím, jestli to slyšíte, stojí mi před okny frustráti, ale my to prostě musíme vydržet, protože ne všichni jsou tak hloupí a takto agresivně se chovají. Rok přesvědčujeme a výsledek je ten, že jsme naočkovali 60 procent populace, což nás staví na 22. místo v Evropě, zatímco v počtu umírajících jsme premianti. A musíme tedy zavést povinné očkování pro všechny osoby starší 18 let, čím dříve, tím lépe. Když budou politici váhat a otálet, tak to zaplatíme tím, že bude epidemie trvat déle, zemře víc lidí a budou i větší ztráty,“ řekl předseda České lékařské komory.

Mezi protestujícími byl nejspíše i jeho výrazný kritik Patrik Tušl, který na něj s několika dalšími odpůrci covidových opatření čekal před domem už i dříve. „Děláme jakoby nic, a až tady bude, vybafneme na něj z zpoza auta. Sledujte to, sdílejte a uvidíme, jestli se opováží něco říct, nebo bude držet tlamu jako vždycky,“ popisuje své počínání Tušl na videu. Ve svých příspěvcích pravidelně čeká před domem Milana Kubka a spolu s dalšími odpůrci jej pronásledují a vykřikují na něj urážky.

„Dav pořádal průvod, ve kterém nesl moji fotografii s nápisem, že jsem zrádce národa. S útoky zaměřenými na rodinu se smířit nehodlám a budu se bránit všemi legálními prostředky. Snaží se mě zastrašit. A co mi přijde nejzajímavější, že někteří frustráti si ty útoky natáčí. Nejdřív jsem nevěděl proč, ale pak jsem se dozvěděl, že na internetu žebrají o peníze od lidí, aby jim přispěli na to, aby mě mohli dál takto obtěžovat,“ vysvětlil Novinkám Milan Kubek. A stěžoval si na vyhrožování v mailech a telefonátech.

Jak se dívat na vystupování Milana Kubka, který chodí do všech televizí a vyjadřuje se poměrně radikálně a v poslední době naříká, že mu lidi chodí řvát před dům, že něj čekají, nahrávají si ho a vyhrožují mu? Je to dobrá komunikační strategie? „Propadá hysterii, a to není to nejlepší, co by měl odborník dělat. Odborník má být v klidu, nezvyšovat hlas, uvádět statistiky. On se nechá lehce vyprovokovat. Podle toho vypadají reakce ostatních. Řeknou si, že se nedokáže ovládat. Jeho taktika stěžování je velice špatná. Měl by být klidný, smířlivý, kompromisní,“ konstatoval pro PL.cz mediální expert Jiří Mikeš.

A poradil i správnou komunikaci. „Je to v podstatě na vás, jak se rozhodnete. Vy jste myslící bytosti. Já vám jenom říkám, že jestli chcete chytit covid, po kterém mnozí i zemřou, je to na vás. Ale podle statistik, které máme k dispozici, podle vyjádření expertů, tak ono vás očkování od toho covidu možná neuchrání. To je pravda, to jsme přecenili. Mysleli jsme si, že uděláme tečku. Ukázalo se, že vakcíny nejsou tak silné, jak jsme si mysleli. Nicméně když covid dostanete, tak s největší pravděpodobností se s ním vypořádáte. Když si myslíte, že to pro vás zbytečné, že máte dostatek protilátek, je to na vás. Ale pak nás neproklínejte a nevyhrožujte, že jsme vás nevarovali. Tohle je jen varování, nechci dávat žádné příkazy. Ty nic neřeší, Češi dokážou všechno obejít. Jenom upozorňuji na to, že když se necháte naočkovat, tak když vás ta potvora koronavirus napadne, budete s ním umět bojovat a pomůže vám. Toť vše. Je to na vás,“ uvedl Mikeš.

Milan Kubek však, zdá se, příliš tlačí na pilu a jeho názory působí příliš direktivně, což rozdražďuje proticovidové radikály. „On je vyprovokovává. Což nemá žádný smysl. Lepší je jim říci – nebudu vás přesvědčovat. Zkuste si ale přijít do nemocnice a zeptejte se tam ošetřujícího se lékaře na covidové jednotce, jak to je, když mně nevěříte. Je to na nás, jak se rozhodnete. Když se podíváte kolem nás do světa, tam také tyto očkovací látky používají. A že nejsou stoprocentní? Také na ně měli málo času. Ale mohlo nás umírat víc. A šmytec,“ zakončil Jiří Mikeš.



