Kubera má tušení: Zeman odstoupí během svého volebního období. Ale ne kvůli zdraví

Za jak dlouho Zeman odstoupí, zatím podle Jaroslava Kubery časově nespecifikoval. Následně vyloučil spekulace, že by jeho odstoupení spojoval se zdravotními důvody prezidenta. „Dosáhl zkátka svého, odstranil Sobotku, čímž se pomstil, zvítězil po druhé a další motivaci už nemá, řekl Kubera a dodal, že Zeman má splněno a v tomto pětiletém období se jistě nových voleb dočkáme.

Tím, že je to pro Zemana poslední volební období, se podle Kubery bude chtít zapsat do dějin jako prezident, který se polepšil. „Bude teď tím milejším prezidentem, nemá důvod být už tak agresivní. Případný jeho nástupce jistě nebude nikdo z těch, kteří teď kandidovali,“ je si jistý Kubera, podle kterého by bylo hezké, kdyby post hlavy státu zastávala žena. „Jenže nesmí to být příchod ve stylu Drahoše, že spadne z nebe bez politických zkušeností,“ dodal.

Kubera dále poznamenal, že rozhodně nelituje, že nešel do boje proti Zemanovi. Největší chybou, kterou podle něj udělal Drahoš v boji o Hrad, bylo to, že vyzýval Zemana do debat. „Kdyby to neudělal, byl by Zeman v těžké situaci a musel by mu to sám nabídnout, a ne dělat, že milostivě jeho prosbě vyhoví,“ uvedl. Drahoše podle něj Zeman porazil hlavně svými zkušenostmi, svou rétorikou a také chybami, kterých se dopouštěl právě Jiří Drahoš.

ODS svým hlasem Drahoše podpořila, Jiří Drahoš by měl prý této podpory využít a vstoupit do ODS než zakládat další stranu. „Já osobně nemohl volit ani jednoho. Zeman je levičák jako poleno, což je nepřijatelné, a Jiřího Drahoše jsem nevolil, protože nemá zmiňované zkušenosti, to je také nepřijatelné,“ uvedl a dodal, že volil spravedlivě – oba. Nejhorší na volbách podle něj bylo to, že se nedaly považovat za pozitivní volby. „Minimálně polovina hlasů pro Drahoše byly protestní hlasy proti Zemanovi,“ míní.

Česká společnost je prý rozdělena už historicky, jelikož právě totalita zde zanechala hluboké stopy. „Převést socialismus na kapitalismus jde během několika měsíců, ale změnit myšlení lidí je velmi těžké,“ uvedl Kubera a dodal, že to se mimo jiné projevilo i v těchto volbách, protože to nejtragičtější, co je na těchto volbách, je to, že se společnost posunula velmi výrazně doleva. „To mě na tom děsí mnohem více, než jestli tam jsou jména taková nebo maková. Takhle by se to posunulo, i kdyby byl zvolen Jiří Drahoš,“ řekl Kubera, který si je jistý, že tento posun jde mimo prezidenta a děje se ve společnosti jako takové.

Více z rozhovoru ZDE

Za posun doleva nesou podle Kubery zodpovědnost i tradiční politické strany včetně ODS. „Jsem jejím členem už přes čtvrt století a stále opakuji, že kampaně mají být pozitivní. Pro lidi nejsou strany čitelné a už jim nevěří,“ uvedl v DVTV.

Jakoukoli koalici s hnutím ANO Kubera vyloučil z důvodu, že voliči nedali ODS kvůli její minulosti dostatek hlasů, a nyní proto není pro ANO rovnocenným parnterem. „Kdyby ODS měla alespoň 22, tak je to o něčem jiném. Důvodem je slabost ODS, proto do vlády nemůže,“ uzavřel.

autor: nab