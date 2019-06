Kubera vykolejil Emmu Smetanu. Ta jen koukala: Mladí lidé terorizují...

„Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí: ‚kdo není s námi, je proti nám a je potřeba ho umlčet‘. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus,“ sdělil v květnu Jaroslav Kubera v Terezíně a zdvihl tím vlnu nevole. „Vzhledem k reakcím, které se ke mně dostaly, jsem přesvědčen, že to bylo dobře, že jsem to prezentoval v Terezíně. Přišla smršť negativních i pozitivních reakcí,“ podotkl v rozhovoru Kubera.

Řeč pak byla o totalitě. „Vás chce někdo umlčet?“ zeptala se Smetana Kubery. „Vám se nezdá, že bojuju s byrokracií už 25 let a nemá to konce? Regulací se bojím,“ poznamenal Kubera. „A to je totalita?“ zeptala se Smetana. „No a ne? Co to je jiného, když mladí lidé terorizují své rodiče, že nejsou vegani? Totalita například je, když někdo řekne, že nejsme schopni zabránit tomu, jestli se planeta oteplí, tak je okamžitě dehonestován,“ vyprávěl Kubera.

Své pak Kubera sdělil ke spolupráci s hnutím Trikolóra Václava Klause mladšího, s jehož vyloučením z ODS se dosud nesmířil. „Přeju mu vše dobré,“ popřál Klausovi mladšímu. „S řadou jeho názorů souhlasím,“ dodal Kubera s tím, že z ODS však odcházet nehodlá. „Jistě jste si všimla, že v Trikolóře je víc bývalých členů ODS, ale to není moje cesta,“ poznamenal Kubera. K ODS pak řekl, že není již tradiční pravicovou stranou, jsou stranou posunující se ke středu. „V dnešní době je obtížné zastávat tvrdé pravicové hodnoty,“ uvedl. Trikolóru pak nevnímá jako konkurenci, ale jako partnera.

Komunisté dle jeho slov pak využívají síly, kterou mají, neboť drží premiéra nad vodou. On sám se domnívá, že by bylo dobré, kdyby ČSSD z vlády odešla. Ke komunistům pak Kubera dodal, že Babiš asi přijde o Agrofert, protože bude znárodněn. „Komunisté se nevzdali,“ uvedl Kubera.

autor: vef