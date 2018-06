Kuriozity případu Poche: Hamáček možná bude muset vyšetřovat sám sebe

Šéf ČSSD Jan Hamáček sedí ve vládě na dvou židlích. Je ministrem vnitra i ministrem zahraničí. A teď se možná ocitne ve schizofrenní situaci. Předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter upozorňuje že ministr vnitra Hamáček by měl prověřit ministra zahraničních věcí Hamáčka a zjistit, zda je s udělováním víz Vietnamcům všechno v pořádku. Podle informací ČTK se s vízy do Česka ve Vietnamu čile obchoduje a do naší země se teoreticky mohou dostat nebezpečné osoby.

Winter by byl rád, aby se situace kolem Ministerstva zahraničních věcí brzy vyřešila, aby nenastala situace, že Hamáček bude muset vyšetřovat. Mimo to také zdůraznil, že vietnamská strana se na Zaorálka kvůli jeho výrokům zlobí a zvažuje reakci.

„Je ostudné, když 21. června na kritiku se situací s vydáváním víz do ČR ve Vietnamu bývalý ministr zahraničních věcí a nynější předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek hrubě urazil stát Vietnam, neboť řekl, že Vietnam je organizovaný zločin a pro nás bezpečnostní riziko prvního řádu, ale také i Vietnamce, zejména vietnamské studenty, když nepochopitelně uvedl, že studentská víza pro Vietnamce jsou nejlepším nástrojem jak dostat zločince do ČR. Říká se, že nejlepší obranou je útok, ale v tomto případě to neplatí, protože nyní naše celostátní Česko-vietnamská společnost, ale také Vietnamci žijící u nás, i ti, kteří u nás dříve studovali, proti těmto výrokům protestujeme a žádáme od Lubomíra Zaorálka, poslance ČSSD, veřejnou omluvu. Vietnamská agentura RFA zveřejnila, že velvyslanectví Vietnamu v ČR zvažuje podat stížnost prostřednictvím oficiálních diplomatických kanálů,“ napsal Winter.

