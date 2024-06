Kvůli hrníčku volala policie. Podezřelý nákup. Sítěmi koluje silný příběh z Británie

„Včera mi zvoní UNKNOWN CALLER a hluboký hlas se mi představil jako constable ,XY‘ z místního oddělení policie,“ napsal na síti X glosátor veřejného dění vystupující pod přezdívkou Non (dia) Critical a pustil se do popisování rozhovoru s britskou rukou zákona.

„Začal se vyptávat na mou nedávnou objednávku z Amazonu. Jednalo se o dekorativní hrnek pro mého kolegu jako dárek k narozeninám. Místo ucha měl tento keramický šálek držadlo ve tvaru boxera,“ popsal glosátor důvod hovoru a vysvětlil konstáblovi na drátě, že se jedná o dárek, nikoliv zbraň. „Vysvětlil jsem tedy policistovi, o co šlo. On mě uklidnil, že jsem žádný přestupek sice nespáchal, ale že musí prověřovat jakýkoliv nákup tohoto druhu a poučit mě takto pro příště, které zbraně nelze v UK vlastnit, neboť jsou nelegální (tedy všechny). Znova jsem opakoval, že jde o dekoraci na hrníčku. On zdůraznil, že mi prostě musí vysvětlit, co mi v případě podobných nákupů příště hrozí,“ ukázal glosátor realitu britské existence.

Konstábl mu ocitoval několik britských zákonů, které zapovídají nosit zbraně ve veřejném prostoru. Načež se jej glosátor zeptal, co si tedy může vzít na obranu, když ulice Londýna jsou někdy nebezpečné. „Když už vás mám na drátě, můžete mi prosím poradit, co tedy můžu mít pro sebeobranu? Cítil bych se totiž fajn mít třeba slzný plyn nebo teleskopický obušek, když chodívám večer vyzvednout svou ženu z práce a po cestě potkávám opilé bezdomovce, půl tuctu feťáků, dva až tři dealery narkotik, jeden až dva mladistvé gangy s nožema v rukou a občas i tlupu hlasitých přistěhovalců muslimského původu, vyvolávající něco o džihádu,“ zeptal se zvědavě Non (dia) Critical.

A tady příslušník britských pořádkových sil zkonstatoval, že do veřejného prostoru si člověk nesmí vzít žádnou zbraň. A i šroubovák by byl braný jako zbraň. „Příslušník neozbrojeného sboru britské policie vysvětlil, že u sebe nemůžu mít ani šroubovák. Zamumlal jsem něco o faktu, že místní policie nemá dostatek kapacit pro udržení běžného pořádku v ulicích (loni kolega nahlásil vloupání do domu kolem půlnoci a policejní hlídka dorazila na místo v půl osmé ráno), a jak je tedy možné, že mají dostatek lidí na prověřování nákupu z Amazonu a obtěžování slušných pracujících občanů kvůli banalitám,“ popisoval glosátor.

Policista mu na otázku neodpověděl. Jen znovu upozornil, že si člověk musí dát pozor na to, aby si nekoupil zapovězenou zbraň a nenosil ve veřejném prostoru ani šroubovák. „Tato situace mi do hlavy nasadila hned několik dalších otázek, na které se bojím hledat odpovědi ještě víc, než se bojím nechat svou ženu chodit z práce domu samotnou,“ zakončil popis britské reality Non (dia) Critical.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 3% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 12683 lidí Britská vláda skutečně zahájila boj proti řezným a bodným zbraním v ulicích měst. „Nebezpečné nože a mačety ve stylu zombie budou podle nové legislativy zakázány, aby tyto zbraně byly odstraněny z našich ulic a zajistila se bezpečnost mladých lidí,“ napsal vládní server Gov.uk v závěru ledna 2024. „Vláda vyzývá každého, kdo má jednu z těchto nebezpečných zbraní, aby ji dobrovolně odevzdal do přihrádky na odevzdání nožů. Tím se tyto nože co nejdříve dostanou z našich ulic. Zároveň dáváme lidem, kteří je mají, možnost je odevzdat bez právních důsledků. Úplný zákaz vstoupí v platnost v září, poté může kdokoli, kdo má v držení jeden z těchto nožů, čelit pobytu za mřížemi,“ stojí dále ve vládním dokumentu.

Proti nožům Velká Británie bojuje už od roku 2019. „Od roku 2019 policie odstranila z našich ulic 120 000 nožů. Trestná činnost způsobená nožem se od roku 2019 snížila o 5 % a počet hospitalizací pro osoby mladší 25 let, které byly pobodány, klesl o 25 %. Od roku 2010 také klesla násilná kriminalita o 51 %,“ tvrdí vládní server.

K zabavení a zničení nože pak může vést jen podezření z budoucího trestného činu. „Policie také dostane nové pravomoci zabavit a zničit nože nalezené v soukromých prostorách, pokud existuje důvodné podezření, že čepel bude použita při závažném zločinu. Dříve policisté nemohli zabavit nože nalezené při prohlídce nemovitosti, i když měli podezření z trestného činu,“ popsal vládní server.

A zabavené nože neskončí nevyužité v odpadcích. Ocel z nich se roztaví a vybudují se z nich zdraví prospěšné venkovní tělocvičny. „Ve společnosti Steel Warriors věříme, že životy by měly být ocelí stavěny, ne zničeny. Roztavíme zabavené nože a recyklujeme je do venkovních tělocvičen,“ řekl šéf operací Steel Warriors Christian d’Ippolito, která má likvidaci nožů z pověření vlády na starost.

Ve Velké Británii je zakázané na veřejnosti nosit obušek, nůž s přezkou, foukačku, maskovaný nůž, motýlkový nůž, zombie nůž, spirálový nůž, útoční dráp, boxer, kubotan, kusari, hákový nůž na laně, vrhací hvězdice, házecí nože, všechny druhy mečů, nekovové nože schopné zranit. Nůž je možné nosit pouze z náboženských důvodů nebo z takových, který je potřeba k práci. Nůž s jedním ostřím do 7,62 centimetru je možné nosit beztrestně.