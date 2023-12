LGBT, Palestinci a Hitler. Společně, doložil novinář. A smazali mu text

reklama

Novinář a vydavatel ekonomického webu Borovan.cz Aleš Borovan byl před několika dny nepříjemně překvapen, když jeho text zmizel z názorové platformy Medium Seznam. Následně mu bylo poměrně jasné, že to bylo kvůli tématu textu.

Text přitom tři dny před tím bez problémů prošel přes editora.

„Zakázaný článek, tak takovou zkušenost mám s Medium Seznam poprvé,“ uvádí ekonomický novinář pro ParlamentníListy.cz.

Borovanův text se pozastavoval nad tím, že zastánci LGBT, obvykle argumentující svobodou a právy pro všechny, se na demonstracích v západních velkoměstech potkali s lidmi, kteří se otevřeně hlásí k politice vyhlazování a pogromů.

Heslo „Od řeky k moři bude Palestina svobodná“, (v angličtině se to úderně rýmuje „From River to the Sea, Palestine Will Be Free“) které z pódia vykřikovala i Greta Thunbergová, neznamená nic jiného, než že má být z mapy světa vymazán Stát Izrael, který se mezi řekou Jordán a Středozemním mořem nachází v současnosti.

Naprostým paradoxem pak je, že v těchto průvodech společně se symboly svastiky či vlajek Islámského státu vlály nad hlavami i duhové prapory LGBT. Policie obvykle jen přihlížela, i když místy docházelo k explicitní obhajobě Adolfa Hitlera.

„Těch akcí a obrázků bylo tolik, že nešlo o náhodný výstřelek pár fanatiků. Šlo o cílené a masové zapojení hnutí LGBTQ a další radikální levice do podpory antisemitismu a genocidních teroristických hnutí,“ uvedl Borovan.

Dále poznamenal, že v Palestině, jakož i dalších muslimských státech, které její kauzu podporují, se opravdu nekonají pride pochody, naopak tam je homosexualita trestně stíhána, případě řešena rovnou shazováním ze střechy výškových budov.

Že se aktivisté za menšiny přesto dají do holportu s těmito skupinami, to podle novináře jasně ukazuje, že obě skupiny k sobě mají blíže, než by se na první pohled mohlo zdát.

„Stačí si vzpomenout na dávný nacistický program Lebensborn, který měl Třetí říši produkovat desítky či stovky tisíc biologicky kvalitních Árijců a Árijkyň. Jeho podstatou bylo plození ,čistokrevných' dětí záměrně vybranými páry, následné anonymní porody a nabídnutí takto ,vyrobených' dětí k adopci vybraným příslušníkům SS. Jinými slovy, podstatou Lebensbornu byla pečlivá předporodní selekce, zpřetrhání přirozených biologických vazeb mezi skutečnými rodiči a jejich potomků a přeměna dětí jako jedinečných živoucích bytostí na produkt.

„Podobný dopad má fakticky snaha o institucionalizování tzv. duhových rodin,“ píše novinář. I tyto duhové rodiny podle něj ve skutečnosti znamenají přetrhání biologických vazeb mezi dítětem a jeho skutečnými rodiči, minimálně jedním. To vede k oslabení skutečné role matky a otce, což je přesně to, s čím kalkulovala i nacistická indoktrinace.

„Situace, kdy jsou budoucí děti pro homo páry vybírány na základě jakýchsi katalogů a vytipování vhodných nosnic, které pronajímají své dělohy či odprodají vajíčko, došla tak daleko, že se veřejně v této souvislosti mluví o takzvané komodizaci malých miminek,“ dodává Borovan.

Borovan upozornil na článek popisující byznys se surogátním mateřstvím, který provozuje ukrajinská klinika, jež vozí matky rodit děti do Prahy, protože v Česku je legislativní úprava tohoto typu mateřství nulová. Po porodu se matka vzdá svých práv k dítěti a klient, nahlášený v porodnici jako „otec“, s ním odlétá. U mnoha z těchto dětí ani česká policie netušila kam.

Psali jsme: Ukrajinci vyrobí dítě na objednávku. A porodí v Praze, tady se nikdo neptá. Geislerová se smála, teď to ukázala ČT

A podotýká, že právě podobné experimenty hitlerovského režimu byly důvodem, proč byla po válce přijata Úmluva o právech dítěte, ve které bylo právo poznat své rodiče a být jimi vychováván, na jednom z prvních míst. Dnes konstrukce „manželství pro všechny“ a „duhových rodin“ tato práva popírá.

V Česku se takové scény jako v Londýně či jiných západních městech neodehrávaly. Přesto je podle novináře varující, že čeští LGBT aktivisté k těmto děsivým obrazům mlčeli.

Navíc se v českém prostředí, jinak k Židům dost přívětivém, začínají na univerzitách objevovat první náznaky antisemitismu. Dění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde měla jedna ze studentek popsat nejen ničení plakátů, ale i útoky na židovské studenty a dokonce demonstraci s palestinskými vlajkami, přiměla dokonce několik pedagogů k sepsání varujícího dopisu.

„Na mnoha propalestinských demonstracích, stejně jako na sociálních sítích, slyšíme a čteme jednoznačně protižidovská hesla a volání po genocidě židovských občanů Izraele, skrývajícím se pod propagandistickým sloganem ,Palestina od řeky k moři'. Do těchto aktivit je rovněž zapojeno mnoho studentů našich vysokých škol,“ varovali.

Novinář Borovan svůj text zveřejnil 18. 11. na Medium Seznam. Prošel editorem a byl řádně publikován. Na webu byl tři dny, načež byl stažen z platformy.

Borovan svůj článek šířil i na sociálních sítích. A po třech dnech se od administrace Facebooku dozvěděl klasickou formulaci, že článek porušuje pravidla komunity. Odkazy na něj byly staženy a autorovi byl omezen účet.

„Vypadá to, že jste sdílel symboliku spojenou s lidmi nebo organizacemi, které definujeme jako nebezpečné, případně je chválil, podporoval nebo sledoval,“ sdělili mu s dovětkem, že opakované porušování pravidel může vést k dalším omezením účtu.

Stažený článek Borovan publikoval na platformě Blogosvět.cz, kde s ním žádný problém neměli. Chování editorů Medium Seznamu a sociální sítě je podle něj absurdní. Článek, který varoval před šířením nenávisti, byl odznačen jako podporující nenávist. Borovan má pocit, že téma LGBT se na Medium Seznamu nemůže reflektovat úplně svobodně. „Mám dojem, že tam ohledně tohoto tématu převládá autocenzura,“ dodává.

Není to podle něj ale jen případ tohoto média. „Určitě mám z české mediální produkce pocit, že autocenzura čím dál více zasahuje do výsledné podoby mnoha mediálních titulů,“ dodává.

V mnoha médiích podle něj existují snahy informace usměrňovat, upravovat, ovlivňovat, popřípadě zamlčet. A je to bohužel podporováno i částí politické scény.

„Tomu se říká cenzura, která je jak známo protiústavní, a je neslučitelná s demokracií,“ dodává varování před tím, že by se tyto snahy naplnily.

Borovan si totiž stále myslí, že v této zemi ještě máme svobodu slova. „Je zde spousta mediálních kanálů, skrze které můžete dostat své sdělení k publiku,“ věří.

Psali jsme: Válka s mainstreamem pokračuje? Musk na sociální síti X zavádí novinku Pět minut. A video z covidového sněmovního semináře bylo smazáno „Vědci cenzurují, chrání se tím. Kteří?“ Jedna z nich spočítala a odhalila Kádrováci s miliardami. Hádáte se? Hůř pro vás. A do toho je tu spojení s Pfizerem…

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama