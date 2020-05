Lajky, to si platíte! Klaus ml. obviněn ze špinavých praktik. Stačilo se opřít do Grety

reklama

Obratem však poznamenává, že skeptických hlasů a názorů je taktéž velké množství. „Mají menší či žádnou podporu velkých financí, univerzit i politiků. Ale na světě, zaplaťpámbůh, to funguje tak, že ‚lidé mají hlad po nešablonovitých a neunifikovaných informacích. A tyto se šíří. My starší pamatujeme z doby komunismu,“ přidává.



Táboru skeptiků podle Klause nahrává též to, že věda nezná žádný konsenzus většiny. „Hezky to ilustruje historka o Albertu Einsteinovi, po jehož odchodu z Německa nacisté vyprodukovali dílo ‚Sto vědců proti Einsteinovi‘, na což údajně reagoval slovy: ‚Proč sto? Kdybych se mýlil, stačil by jeden.‘ Neboli něco pravda buď je, nebo není, o tom je věda. I argument, který se snaží většina ukřičet, nelze zničit, pokud je pravdivý,“ vzpomenul Klaus na jeden ze slavných Einsteinových výroků. A také poukázal, že vůči „politicko-vědeckému náboženství klimatické změny“ stojí dostatek argumentů geologů, historiků, ekologů, ekonomů i přírodovědců. Mgr. Václav Klaus Trikolóra



A následně se Klaus tázal, zdali již náhodou „klimatičtí alarmisté“ nedosáhli v uplynulých týdnech už svého cíle. „Průmyslová výroba se propadla a dál propadá. Nikdo nikam nelétá. Zvýšenou roli budou hrát domácí potraviny. Spoustu věcí si lidé dělají svépomocí. … Ano, máme svět, který Greta a další propagovali. Jen se evidentně ukazuje, že tohle jsme tak úplně nechtěli. Jaký je rozdíl, když průmysl zlikviduje politickou mocí disponující úředník se zeleným uvažováním, oproti tomu, když ho likviduje pandemie? Budou ty procesy a jejich dopady nějak hladší nebo déle v čase rozložené. Budou přirozenější?“ napsal.



Dodává, že normální je vyrábět a produkovat: „Svět, který vám alarmisté slibovali, je utopie a realita by znamenala naopak hrůzný ekonomický propad, zmar a chaos, přičemž ‚planetě‘ by to bylo vše jedno.“



Současná pandemie nám podle šéfa Trikolóry ukázala i nutnost „pokory člověka před přírodou, chcete-li před bohem“. „Chatrnost spousty vědců a vědeckých institucí. Vždyť, copak nás akademie věd (a kohorty aktivistů a politiků) varovaly naléhavě před globálním nebezpečím virů? Řešily to summity OSN? Proč jim chcete věřit ohledně klimatu? Svět možná půjde k horšímu, možná že posledních 50 let byla nejlepší doba v této části světa pro věky věků. Možná přijde nějaká katastrofa. Ale jsem si 100% jist, že bude zcela jiná, než to, čím nás krmí zelené náboženství,“ píše Klaus ml.



Člověk podle něj má mít pokoru a chovat se šetrně k přírodě. „Nemyslím však, že se má snažit ‚poroučet větru a dešti‘. Nemá na to. Nemá na to ani Evropa, natož Evropská unie.“





