Landsmanšaft. Reparace. Bude mela, varuje europoslanec Blaško

Jeden ze čtenářů chtěl slyšet, zda se bude v EU domáhat vyplacení dalších válečných reparací od Spolkové republiky Německo Česku. Blaško odvětil, že za jistých okolností je ochoten to udělat. Zmínil přitom jméno zástupce sudetských Němců Bernda Posselta a konstatoval, že se dá očekávat mela.

„To je neuralgický bod našich vztahů s Německem, zároveň s Benešovými dekrety. Pokud Sudeťáci budou požadovat zrušení dekretů, půjdeme ven s požadavkem na vyplacení reparací. To musí řešit především vláda a my to v EP podpoříme. Faktem je, že Posselt tam lobbuje a dlouho nebude trvat, kdy se požadavky landsmanšaftu objeví na jednání EP, a to bude mela,“ odepsal europoslanec.

Další ze čtenářů Blaškovi poděkoval. „Děkuji Vám za skvělý postoj při pouštění orchestrálky v EU parlamentu. Jaké další akce máte připraveny pro zviditelnění nesouhlasu Vašich voličů s EU?“ zeptal se volič.

Blaško upozornil, že žádný konkrétní plán zatím nemá. „Akční plán zatím nemám, protože jsem byl teprve jednou na jednání, ale věřte, že když se naskytne příležitost, půjdu do toho,“ napsal generál ve výslužbě.

