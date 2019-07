Láska: Zastavme Zemana. Máme poslední šanci

Senátor Václav Láska na svém facebookovém profilu informoval o tom, že v senátním klubu SEN21 dopsal rozšířenou verzi ústavní žaloby na prezidenta. „Doplnili jsme do ní skutek neodvolání ministra Staňka. Nejenom, že by v té žalobě měl být sám o sobě, ale zároveň pěkně demonstruje fakt, že prezident je ve svém porušování Ústavy stále urputnější,“ poznamenal Láska.

Podle jeho slov prezidenta Zemana posílilo to, že předchozí skutky okolo vlády premiéra Rusnoka nebo neodvolávání ministra Babiše a některé další mu prošly bez jakéhokoli protestu.

Anketa Pokud ČSSD odejde z vlády,... ... chci předčasné volby 5% ... chci vládu se zapojením pravicové opozice 1% ... chci vládu Babiše s podporou KSČM a SPD 94% hlasovalo: 3640 lidí

„Máme poslední šanci se ozvat. A zastavit svévoli prezidenta. Jinak se zamysleme nad tím, co za postup by prezident dokázal vyčarovat, pokud se jednou splní to, po čem volali lidé na Letné a ve spoustě dalších měst. Tedy že premiér Babiš podá demisi. Opravdu nechci připustit ani teoretickou možnost, že prezident si pak v rozporu s Ústavou (ale dle svých tradic) prosadí prohradní a proruskou úřednickou vládu. Navzdory všem,“ uzavřel Láska s tím, že o tom, jak bude s rozšířenou žalobou naloženo, rozhodne společně všech 34 senátorek a senátorů, kteří žalobu podepsali.

