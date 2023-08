Laskavě si to opravte. „Skandál“ kvůli půjčené zasedačce Rajchlovi

reklama

„Prosím DenikN a Forum24 – tedy jediné dva listy, které se zabývají ‚kauzou‘ pronájmu prostor ČTK ke konání TK strany PRO, aby ve svých textech upravili informace, které převzali od bývalého radního ČT Zdeňka Šarapatky,“ žádá na svém facebookovém profilu novinářka a členka Rady ČTK Angelika Bazalová.

„Deník N přetisknul status Zdeňka Šarapatky ze sociálních sítí o tom, že se tiskovka konala v prostorách Akademie ČTK. ‚Veřejnoprávní ČTK dnes poskytla prostor své akademie v pražské Opletalově ulici (sic!) tiskové konferenci Rajchla. Dokonce s grafikou Česko proti vládě! Akademie jako součást České tiskové kanceláře je přitom zřízena výhradně pro mediální tréninky a vzdělávací kurzy... ‘ napsal na sociální sítě Šarapatka a Deník N to v grafice převzal. Pravda ovšem je, že se tiskovka konala v běžné zasedačce, nikoliv v prostorách Akademie ČTK. Důvodem, proč se nekonala jako obvykle v presscentru, které je k těmto akcím určené, je fakt, že tam probíhá rekonstrukce. Proto byla tiskovka přesunuta do standardní zasedací místnosti, nikoliv však do prostor akademie,“ dodává Bazalová.

„Deník N tedy přetisknul zavádějící informaci. Nejenže ji neuvedl na pravou míru, ale ani s tímto chybným tvrzením nekonfrontovali samotného radního ČT Šarapatku. Je přitom zjevné, že touto manipulací chtěl dodat své zprávě na ‚vážnosti‘, přitom sám vypustil misinformaci či dezinformaci (mohl to být i záměr) a novináři by to neměli nechat bez povšimnutí. Stejně tak i Forum24, které zase bez dalšího citovalo manipulativní Šarapatkovo tvrzení, podle něhož je to ‚jako kdyby veřejnoprávní Česká televize nebo Český rozhlas nabídly své zasedačky Vandasovi‘. Zaměstnanci Forum24 k tomu neuvedli, že Vandasovu Dělnickou stranu v roce 2010 rozpustil Nejvyšší správní soud, kvůli její xenofobní a protidemokratické rétorice a programu a že to tudíž není a nemůže být ‚totéž‘, neboť činnost strany PRO nebyla soudem označena za nelegitimní. Tím, že toto tvrzení neuvedli na pravou míru, uvedli čtenáře v omyl. Ani oni s tímto manipulativním tvrzením nekonfrontovali radního Šarapatku,“ konstatuje dále Bazalová.

„Dále napsali, že na pronájem upozornil NAPŘÍKLAD radní Šarapatka, aniž by upřesnili, kdo ještě se touto pseudokauzou zabýval. I toto uvádí čtenáře v omyl, neboť to vzbuzuje dojem, že jde o jakousi obecně přetřásanou kauzu a nikoliv jen o jeden hysterický výkřik na sociální síti. Ráda bych požádala média, aby nešířila dezinformace. Prosit pana radního Šarapatku, aby se držel faktů, by asi nemělo smysl,“ zakončila.

