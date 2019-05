Lepšolidní hovada! Bagatelizace a smích po útocích na Jakla? Petr Štěpánek reaguje

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 20% Ne 80% hlasovalo: 5818 lidí

„Takže víme, co jsou tihle namyšlenci, co žijí v přesvědčení, že jsou něco víc než my ostatní, co si myslí, že jejich pravda je ta jediná správná, a co se obvykle označují za liberální demokraty, leč nejsou ani liberální, ani demokraté, za lidský odpad,“ dodává Štěpánek a útočníkům vzkazuje, že to jsou: „Prostě namyšlená, namistrovaná, leč vygumovaná, totalitní ‚lepšolidní‘ hovada.“

K opakovanému napadení někdejšího tajemníka prezidenta Václava Klause a současné člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla došlo ve Zlíně, kde byl Jakl v rámci filmového festivalu spolu s dalšími členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Informaci, kterou původně ParlamentníListy.cz získaly z několika zdrojů, redakci potvrdil sám Ladislav Jakl. „Ano. Jsem ve Vojenské nemocnici,“ napsal v SMS zprávě.

Na základě našeho dalšího zjištění se Jakl v nemocnici nachází nikoli v důsledku druhého napadení, ale je tam kvůli důkladným vyšetřením následků prvního útoku, který se odehrál během minulého víkendu v pražském metru.

Druhý útok, kterému bývalý Klausův tajemník čelil, se odehrál v hotelu při snídani. Ladislav Jakl měl být fyzicky napaden, dle našich informací ale ne už s takovou intenzitou jako v prvním případě. Prvotní fyzická strkanice následně přerostla v nadávky a verbální útoky vůči Jaklovi.

Ten se nyní ve Vojenské nemocnici podrobuje důkladným vyšetřením zranění, které mu způsobili útočníci v prvním případě. Jakl totiž ani několik dní poté nemohl bolestí spát a musel užívat léky tlumící bolest a léky na spaní.

Další podrobnosti o tom, jak přesně druhý útok ve Zlíně probíhal, popsal redakci Václav Jakl, bratr napadeného. „Připravoval si čaj při snídani v hotelu, v tom ho někdo udeřil do boku zezadu a zaznělo na něj: ‚Sundej si tu čepici, ty debile.‘ Myslel si, že je to pouze drsný žert, otočil se a řekl útočníkovi, ať ho nemlátí, že ho to bolí. Ten útočník řekl: ‚Vím, že to bolí, Jakle, ty debile. Proto tě tam bouchám, aby tě to víc bolelo.‘ Bratr mu řekl, že s takovou nenávistí se mu bude špatně žít. A útočník reagoval: ‚Ses posral, ty debile, pojď ven a já ti to tam vysvětlím‘,“ řekl PL Jaklův bratr Václav s tím, že útočníkem byl zřejmě hotelový host.

Pod Štěpánkovým příspěvkem se objevil i komentář uživatelky Anny Hedviky Urbanové, jež vyzvala k občanskému odporu: „Je to hnus a je mi pana Jakla moc líto... Budeme se muset začít víc bránit mimo internet. Už se dokonale vykašlali se na to, zda to, co dělají, je v souladu s elementární slušností, natož s morálkou, nebo dokonce demokracií. Nevím o jiné možnosti, jak to zastavit, než jsou protidemonstrace, veřejná vystoupení a mnohem výraznější občanský odpor.“

autor: rak