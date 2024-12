Letadlo do Vídně muselo přistát v Brně. Na vině prý ukrajinská válka

Let Ryanairu FR 748 z Rigy do Vídně nepřistál v cílové destinaci. Letadlo společnosti Ryanair začalo mít problémy s naváděcím systémem GPS. A to už nad Polskem. Cestou do Vídně systémy nenaskočily. A protože vídeňské letiště hlásilo nízkou viditelnost, nemohlo letadlo i přes dvojí přiblížení přistát. Na palubě dopravního letadla zavládl po dvojím pokusu o přistání citelný neklid. Ozývaly se i výkřiky paniky. Kapitán Airbusu 320 se dvakrát pokusil o přistávací manévr, ale vždy začal opět stoupat, což cestující citelně znejistilo. Následně bylo letadlo odkloněné na brněnské letiště, kde bezpečně přistálo. Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 1% Nebudeme 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13545 lidí

„Můžeme potvrdit, že let operovaný leteckou dopravní společností Lauda, spadající pod Ryanair, byl z důvodu nevyhovujících povětrnostních podmínek na letišti ve Vídni odkloněn na Letiště Brno,“ sdělila TN.cz mluvčí brněnského letiště Karolína Gnědin.

V Brně pak pilot podal bližší vysvětlení. Již nad Polskem se přerušil signál GPS. Obyčejně se má signál GPS automaticky restartovat, ale to nebyl případ tohoto letu. Rakouský deník Presse informuje, že podobné problémy se začínají vyskytovat stále častěji. A to vinou války na Ukrajině. Podle deníku Rusko ruší signály GPS, protože některé zbraně jsou naváděné právě prostřednictvím tohoto systému. Stejné metody pak používá i Ukrajina na svou obranu před ruskými útoky.

Po přistání na brněnském letišti se letadlem ozvala exploze úlevného potlesku a jásotu cestujících. Ve stínu zpráv o mnoha pádech letadel po celém světě byla nervozita cestujících pochopitelná.

Technické problémy letadla se v Brně vyřešit nepodařilo.

