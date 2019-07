Letecká válka s Ruskem: Vy nás nepustíte přes Sibiř, my vás do Prahy

03.07.2019 8:17

Mezi Ruskou federací a Českou republikou vypukla letecká válka civilních letadel. Ruská federace zakázala českým strojům létat přes Sibiř a české úřady v reakci na to zakázaly ruským strojům létat do Prahy. Ruská strana poté svůj zákaz dočasně odvolala a Česko učinilo totéž. Dalo by se tedy říci, že Česko v leteckém střetu zvítězilo. Otázkou je, zda se situace nebude opakovat.