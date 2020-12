Levno! Jídlo, boty, uzeniny. A nadávky. Jeli jsme na trhy v Polsku

REPORTÁŽ „Jestli naše vláda dělá potřebné kroky při pandemii koronaviru? To je přece sekta, která si provádí, co chce, a my to musíme snášet. To přece už dobře víte i vy v Česku,“ uvedl pro ParlamentniListy.cz 43letý Andrzej, obchodník z polské Ratiboře (Racibórz), který tam každý rok prodává na vánočních trzích. Ty jsou tentokrát, v tomto velkém okresním městě ve Slezském vojvodství, poněkud zakřiknuté, stejně jako v řadě českých měst a obcí.

Zlatý věk věhlasných trhů v česko-polském pohraničí, který začal po sametové revoluci v 90. letech minulého století, má nejlepší léta už za sebou. Rozšíření internetového prodeje do všech koutů světa, kdy si můžete cokoliv objednat on-line, udělalo své.

V současné koronavirové době je pak situace v tomto ohledu ještě složitější. V Polsku, které je na tom za poslední týdny podobně špatně jako Česko (přírůstky nakažených byly 27 tisíc případů za den a na covid-19 už zemřelo okolo 25 tisíc lidí) – jsou uzavřeny všechny restaurace. Platí tam zákaz volného prodeje alkoholu na vánočních trzích i zákaz shromažďování.

Na lidech jsou znát obavy, a tak člověka bez roušky potkáte jen zřídka. Navíc polská vláda má dále připravovat ještě zpřísnění veškerých opatření po vánočních svátcích.

Na trzích v polské Ratiboři. Foto: Jan Štěpán

Krizový stav a stísněnou náladu potvrdila i většina polských obchodníků, které redaktoři ParlamentníchListů.cz v polské Ratiboři oslovili.

„Z Česka k nám jezdí letos daleko míň lidí než dříve, máme ale také málo našich polských zákazníků. Vláda nám sice zatím nezakázala prodávat, lidé se však zvláště na trhy bojí chodit a sedí doma. Zboží máme dost, zásobování funguje dobře, ale nemáme klienty,“ řekla Pasza, majitelka většího stánku s dámskou konfekcí a spodním prádlem na známé ratibořské tržnici.

Podobně se vyjádřil i 43letý Andrzej, prodejce vánočního zboží na ratibořském náměstí, kde v tradiční dny trhů nakupovalo jen pár desítek lidí.

„Jestli naše vláda podniká potřebné kroky proti pandemii koronaviru? Děláte si legraci? To je přece sekta, která si provádí, co chce, a my to musíme snášet. To přece už dobře víte i vy v Česku. Celý letošní rok je takový divný, kupujících je daleko míň od nás i z Česka a my prodejci budeme mít určitě větší ztráty. Více obchodníků si už požádalo o kompenzace, ale taky to už někteří z nich zneužívají. Dotace chtějí i ti, kterých se omezení prodeje některého druhu zboží zatím vůbec nedotklo,“ konstatoval.

I polští restauratéři se obávají o svoji budoucnost

Stejně jako v Česku – i u našich severních sousedů nejvíce doplácejí na koronavirovou krizi podnikatelé a živnostníci v oblasti služeb, zejména pak provozovatelé hotelů a restaurací. To potvrdil redaktorům ParlamentníchListů.cz i majitel jedné z větších restaurací na ratibořském náměstí, který na větší části plochy svého podniku začal prodávat vedle teplých nealkoholických nápojů přes ulici i tradiční vánoční zboží.

„Svoji klasickou restauraci s obsluhou mám už víc než měsíc zavřenou, z původního sortimentu jídel a nápojů prodávám teď jen teplé nápoje s sebou, a co bude dál, to opravdu nevím. V lednu nebudu moct otevřít a možná, pokud se situace nezlepší, ani v únoru. U nás dostane kompenzaci jen ten, kdo prokáže vyšší ztrátu z podnikání než 30 procent. Já na žádosti zatím pracuji a podám ji až počátkem příštího měsíce, kdy budu muset zřejmě definitivně zavřít,“ informoval 35letý hospodský Dariusz. Psali jsme: Brno bude mít nová pravidla pro regulaci zeleně Policie ČR: Silvestrovská zábavní pyrotechnika Rebelující hospodští jsou jako ti, co ustupovali Hitlerovi! Politické hyeny. A kopanec tajným službám kvůli Rusku... Prezident Zeman zcela bez servítků ČSÚ zveřejnil krajské statistické ročenky

Pro obyvatele obcí u hranic jsou nákupy v Polsku pořád terno

Poměry na trzích v polské části Slezska jsou dost odlišné od těch, které panují například ve známé pražské tržnici SAPA.

Jednak v Polsku prodávají především místní obchodníci – nikoliv Asiaté, na které narazíte jen zřídka, – a zboží většinou nebývá značkovými padělky. Můžete si tak zakoupit i velmi kvalitní a elegantní zboží, zvláště konfekci či obuv.

Výhodné nákupy můžete pořídit i co se týká potravin; v zemědělské velmoci Polsku jistě najdete levnější zeleninu, některé druhy ovoce, a rovněž uzenářské výrobky.

Není se proto co divit, že do Polska stále jezdí za většími a častými nákupy zejména lidé z pohraničních obcí, kteří to tam mají jen několik kilometrů. „Do Polska jezdím téměř každý týden na velké nákupy. Dá se tam až na pár výjimek koupit téměř všechno laciněji, od potravin až po spotřební zboží. A jezdím nejen do větší Ratiboře, ale i do vesnic kolem, kde to bývá ještě lacinější oproti cenám v našich obchodech,“ sdělila nám Veronika ze Sudic, které leží pár set metrů od státní hranice.

Podobně reagoval i živnostník Vilém z Hněvošic, ležících pár kilometrů od hraničního přechodu: „Stále se nám vyplatí jezdit do Polska na nákupy. Je to nejen o lacinější zelenině, cukrovinkách nebo uzeninách, ale i o nižších cenách konfekce a dokonce tam už koupíte i kvalitní boty. S manželkou tam jezdíme alespoň jednou do měsíce, můj syn pak ještě častěji.“

Protože ale polská vláda připravuje po Vánocích ještě tvrdší karanténu, není zcela vyloučeno, že dojde i k opětovnému uzavření hranic, jak tomu bylo letos na jaře.

Trhy v polské Ratiboři. Foto Jan Štěpán



