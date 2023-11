Leyenová do vězení. Skutečné cíle Západu. Rajchl lidem řekl víc

„Nejsme ani prozápadní, ani proruští; jsme pročeští,“ prohlásil na akci v Českých Budějovicích šéf strany PRO Jindřich Rajchl. A vysvětlil „cestu Viktora Orbána pro Českou republiku“. Nešetřil vládu ani Petra Pavla a připomněl Batmana. „Školství jde do prčic, zdravotnictví jde do prčic... Ať už táhnou!“ zaznělo pak od návštěvníků akce směrem k vládě.

reklama

Na šéfa strany PRO čekal v Českých Budějovicích plný sál. Jindřich Rajchl promluvil o volbách, o „duhovém a zeleném šílenství“ a vysvětlil také například, s jakými státy by se podle něj mohla Česká republika „spojit“.

Dostal se i k našim předním politikům. Zmínil „Nuteliéra“ a vysvětlil, proč si v žádném případě neváží prezidenta Pavla. Ministr Síkela je podle něj tak vtipný, že „vytlačil“ z televize například i Izera. Nad slovy ministryně Černochové se chytal za hlavu. A rozebral i řadu dalších témat.

Zelené, duhové... šílenství

Hned na úvod Jindřich Rajchl vysvětlil, jak by si představoval své případné působení v Evropském parlamentu.

„Alois Rašín říkal, že za službu státu se neplatí. Já miluji Českou republiku a nechci sedět u koryta, nechci sedět ani v Bruselu. Pokud povedu kandidátku do Evropských voleb, tak jen za tím účelem, abychom si dohodli frakci například se Směrem, se stranou pana Wilderse v Nizozemsku, se Svobodnými z Rakouska nebo s LePenovci a s dalšími. Abychom se pokusili zastavit to neuvěřitelné šílenství, zelené, duhové a centralistické, které teď v Bruselu je,“ řekl.

A jako další důvod, proč by chtěl navázat kontakty v Evropském parlamentu, zmínil covid, tedy především některé věci v souvislosti s předsedkyní Evropské komise von der Leyenovou.

„Ta si esemeskovala se šéfem Pfizeru. Ty zprávy dnes nechce ukázat, takže asi se nebavili na téma jóga, jinak by to nevadilo. Nakonec se dohodli na tom, že nakoupili 4,6 miliard dávek vakcín, tedy deset dávek na jednoho občana EU, včetně kojenců. A zaplatili za to 74 miliard eur. Z našich kapes, my jsme na to také přispívali. To znamená, že v podstatě vyhloubili největší a nejhlubší ekonomický tunel v dějinách, řekl bych světa, za 74 miliard eur. A my bychom chtěli, aby se tato věc vyšetřila,“ řekl.

A že i on jako právník by rád přispěl k tomu, aby dostali von der Leyenovou za mříže. „Protože ona spáchala trestný čin a patří do kriminálu. Uděláme všechno pro to, aby skončila tam, kam patří, ve vězení,“ vysvětlil. A že až se jim podaří navázat spolupráci v těchto zmíněných směrech, tak by mandát stejně položil a vrátil by se zpátky do ČR.

„Protože mým cílem jsou parlamentní volby v ČR. Nechci sedět v Bruselu. Mě to křeslo tam v podstatě nemotivuje, nezajímá. Chci dokázat a realizovat ty změny, které jsou nezbytné tady, u nás,“ řekl, že z Bruselu nic takového není možné.

„Je možné tam některé věci připravit, udělat, ale pokud chceme změnu v ČR, pokud chceme například odejít z lipské burzy, odstřihnout neziskové společnosti od veřejných rozpočtů, pokud je chceme vyhnat z našich základních škol, pokud chceme přestat dodávat zbraně na Ukrajinu, přestat být ekonomickou kolonií Západu, přestat být závislí na tom, co nám diktujou z Ameriky, jakých se máme zúčastňovat misí a jestli si máme kupovat F35 a jaké vrtulníky atd. – tak to všechno musíme zařídit tady z Prahy,“ vypočítal Rajchl věci, kterými se hodlá zabývat.

„A já vám teď dávám své slovo, že povedu kandidátku PRO do parlamentních voleb v ČR. Mně Brusel nepřináší žádnou motivaci – já chci dokázat změnu tady v ČR, aby se nám všem a vám všem a našim dětem lépe žilo v naší zemi. To je můj cíl, a to je jediná motivace, proč dělám politiku,“ prohlásil Rajchl za velkého potlesku plného sálu.

Nejsme ani proruští, ani prozápadní. Podívejte se, Madeta a ruské trhy…

Zdůraznil, že se jich (strany PRO) protivníci bojí, neboť se nedají koupit. A také, že své názory nemění, jak se to zrovna hodí.

„My nejsme ani proruští, ani prozápadní. My jsme pročeští. Nejsem pro zrušení protiruských sankcí kvůli tomu, že chci zachránit Putina. Já jsem pro zrušení protiruských sankcí kvůli tomu, že chci, abyste za plyn platili třikrát méně než teď. To je moje jediná motivace. Kdyby ten levný plyn byl třeba v Grónsku, tak budu říkat, že koupím plyn z Grónska, a ne z Ruska. Ale nejlevnější je v Rusku. A mně je v tu chvíli absolutně jedno, co mi tady diktuje EU, že se s nimi nemáme bavit, atd. atd.,“ vysvětlil rázně.

A dal jasný příklad. „Podívejte se, tady je jihočeská Madeta. Tu určitě znáte. Měli na své mléčné výrobky obrovské odbytiště v Rusku. Začaly sankce, šup, nemohli tam dodávat nic. A co udělali Němci? Postavili tam svoji filiálku, v Rusku, a dodávají tam přes ni ty mléčné výrobky. My jsme tady skutečně za ty největší hlupáky,“ povzdechl si.

Síkela vytlačil Izera. Má lepší fóry… A pan Nuteliér…

„Po cestě sem jsem četl krásnou větu, kterou řekl pan Síkela. Mimochodem, já ho mám hrozně rád, protože to je neskutečně vtipný člověk. Jediné, co mě mrzí, že úplně vytlačil třeba Zdeňka Izera z obrazovky, protože on má lepší fóry,“ pobavil sál Rajchl. „Dnes, poté, co jsme ekonomicky úplně na dně, Síkela řekl: Nesmíme být k sobě tak kritičtí. Dokázali jsme se v rekordně krátkém čase zbavit závislosti na ruském plynu. Už se o nás hovoří i na západních univerzitách,“ citoval Rajchl. A bez okolků dodal: „Tak, možná o nás hovoří... ale že jsme ti největší blbci v Evropě!“

Vrátil se i k našemu vstupu do EU. „Jim (Západu) skončil kolonialismus v Africe – a potřebovali zdroj levné pracovní síly. My jim tam dodáváme naše lékaře, naše top vědce. Ti jdou okamžitě na Západ za lepším. Potřebovali zdroj energií, to je ta naše elektřina, kterou jim tam posíláme. A potřebovali odbytiště pro svoje třetijakostní výrobky, nejvíce potraviny. No, pan Nuteliér nám to ukázal dokonale,“ neubránil se Rajchl pobavenému úsměvu. A podotkl. „Já jsem už několikrát měl na fb ke stavu naší politiky rozepsáno – tak tohle je úplné dno. A pak jsem to zase smazal, protože jsem si říkal – a co budu psát za týden, až to bude ještě horší? A dobře jsem udělal. Protože oni jdou pořád níž a níž...“

Hluboce tím člověkem pohrdám… Batman?!

Dostal se i k nedávnému sněmu strany PRO. A v té souvislosti se ostře opřel do prezidenta Pavla. „Když jsme měli ten sněm, tak jsem si říkal, že bych rád promluvil na úrovni našich nejvyšších státníků, našeho nejvyššího ústavního činitele, pana prezidenta Pavla. A tak jsem se den předtím díval na všechny tři díly Batmana, ale nenašel jsem tam ani jeden vhodný citát, abych ho mohl říci,“ uvedl s notnou dávkou sarkasmu s odkazem na prezidentovu řeč při udílení státních vyznamenání. „Prezident, který cituje Batmana, to už je přece za hranou všeho, co si můžeme představit. Je to obrovská ostuda. Jsem tvrdým kritikem Petra Pavla. Já tím člověkem hluboce pohrdám. Pro mě je to bezskrupulózní kariérista, který obrací kabáty tak, jak zrovna foukne vítr,“ poznamenal.

A zmínil i nedávné výročí 17. listopadu, kdy se šel také podívat do centra Prahy. „Šel jsem pryč, protože jsem tam viděl zrovna tu situaci, kdy se tleskalo Petru Pavlovi. Ten člověk 17. listopadu 1989, proboha, stál někde s obuškem, připravený je tam zmydlit. On ani nesloužil tomu režimu, on byl ten režim. On se pro to rozhodl dobrovolně. A tento člověk se jde dnes klanět Palachovi a Horákové a 17. listopadu? Vždyť to je úplná absurdita. On byl na festivalu v Trutnově, tam mu dávali tričko Václava Havla,“ kroutil užasle hlavou Rajchl a dál se podivoval. „A tomuto člověku 17. listopadu tleskáme... A když tam jde Václav Klaus ml., který byl mezi těmi studenty v roce 1989, tak se na něj píská a pokřikuje? Kam jsme se to dostali? Tento národ úplně ztratil svoji historickou paměť!“

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zavřely se cukrovary, zbrojovky. Udělali si z nás kolonii…

Jindřich Rajchl pak vysvětlil, že rozhodně nechce říct, že rok 1989 je něco, co by se nemělo slavit. Jen jsme prý nedokázali využít šance, které se nám nabízely.

„Místo, abychom se vrátili k první republice, abychom se vrátili k tomu, kdy tady byl Baťa, Kramář, Rašín a další... Byli jsme tehdy desátou největší ekonomikou na světě. Takže místo toho, abychom se k této ekonomice vrátili, tak jsme všechno rozprodali. Zavřely se tady cukrovary, zbrojovky, strojírenské závody, veškerá technologie se odvezla. Západ se zbavil své konkurence a v podstatě si z nás udělali kolonii,“ podotkl neradostně.

„A já teď a tady říkám, že se chceme vrátit k tomu principu, že budeme hledět na všechny záležitosti, co budeme dělat, pouze z českého pohledu. My totiž nechceme patřit na Západ, nechceme patřit ani na Východ. Jsme přesvědčeni, že středoevropský region – Slovensko, Rakousko, Maďarsko, my – má jinou mentalitu, jiné tradice a jiné kulturní hodnoty, než má Západ nebo Východ. Chceme se spojit s Ficem, s Orbánem, s Rakouskem, chceme přibrat bývalé státy Jugoslávie a chceme budovat vlastní středoevropský region.

Odmítám se bavit o tom, jestli patříme na západ, nebo na Východ. Mě se úplně ježí všechny chlupy na těle, když mi někdo říká, že musíme být prozápadní. Protože v momentě, kdy to říkáte, tak z nás děláte v podstatě nějaký přívěšek Německa. Já nechci jít po německých cestách. Německé cesty vedou k německým cílům. Já chci jít po české cestě, která vede k naším cílům. A věřte mi, že na to máme. Jediné, co k tomu potřebujeme, je sebevědomí a odvaha!“ zvolal Rajchl.

Cesta Viktora Orbána pro Českou republiku

„Pokud budeme v rámci toho středoevropského regionu, tak chceme zcela jednoznačně společně s Ficem, s Orbánem a s dalšími blokovat všechny nesmysly, které přicházejí z Bruselu. A v případě, že se nám nepodaří ten liberální progresivismus zastavit, tak také společně odejít. Protože pokud to máme ekonomicky zvládnout, tak nemůžeme odejít sami, ale musíme odejít v tomto bloku. A já věřím, že pokud se bude tlačit na zrušení práva veta, prosazení povinného přijetí eura a dalších věcí, tak Slováci a Maďaři budou chtít odejít a pro nás to bude historická šance odejít s nimi. Otázka ovšem je, kdo tady bude v té době ve vládě,“ upozornil Rajchl.

„Tady už má celý národ plné zuby Fialy. A jestli chceme pořádnou změnu, tak musíme skutečnou změnu volit. Lidi, kteří ještě v Poslanecké sněmovně nejsou. Kteří nejsou navázáni na ty současné přísavky, které jsou přilepené – ty různé firmičky a firmy – na veřejné finance. Je nutné tam mít nové lidi, kteří jsou schopni ten rozpočet očistit, tyhle přísavky odřezat a začít skutečně budovat naši vlastní českou cestu. Cestu, kterou já nazývám naprosto jednoduše – cestou Viktora Orbána pro Českou republiku. Říkám to otevřeně a jasně, ať se to někomu líbí, nebo ne. Pokud nás zvolíte, tak půjdeme touto cestou!“ slíbil Rajchl za obrovského potlesku celého sálu.

Netrebko místo Prahy v La Scale... Síkela zabalený v izraelské vlajce... a Černochová!?

Zamyslel se i nad naší mezinárodní reputací. „My jsme tady vyvěšovali Putina v pytli na mrtvoly. Hanba neuvěřitelná. Nikde jinde na světě to neudělali. My tady nedovolíme koncertovat Anně Netrebko, největší sopranistické divě současného světa, a ona se sebere a místo v Obecním domě v Praze jede koncertovat do La Scaly. My tady nedovolíme hrát tenis dvěma Ruskám, zadržíme je na Ruzyni, a Rusky se seberou a jednou hrát do New Yorku,“ chytal se za hlavu Rajchl a situaci přirovnal k hlášce z oblíbeného českého filmu.

„Přesně se mi vybavila hláška z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde naštvaná tetička táhne psa Gregora domů a Sobota se jí ptá, kolikátí v té soutěži byli. A ona říká – no tak to vidíš, no, v Paříži první, v Holešovicích čtvrtej. A to je přesně, na co my si tady hrajeme. To je prostě neuvěřitelné. My se jdeme zeptat, jestli tady může koncertovat Netrebko, na ukrajinskou ambasádu? Je to normální?“ obracel oči v sloup šéf strany PRO a přidává další perly.

„Pak přijde pan Síkela s tím, že jede jednat do Saúdské Arábie a do Kataru o LNG... a den předtím se vyfotí na FB s izraelskou vlajkou. Tak co čeká?? Já mu neberu, že může mít nějaké preference. Ale nemůže den před touto návštěvou se takto vyfotit. Co myslíte, že ti Saúdové udělají? Řeknou – no tak se seber a zase odleť. A pak přijde Nuteliér, toho nejdříve nepřijmou v Angole, pak ho nepřijmou v Nigérii… Tak se alespoň pochlubil, že na Pobřeží slonoviny dojednal to, že dopravu v Abidžanu budou zajišťovat české autobusy značky Iveco. No, tak chápete to? Ten chlap se snad musel zbláznit. Jednak Iveco má sídlo v Itálii, a pak je tady takový drobný detail, že Iveco už dvacet let do Abidžanu ty autobusy dodává,“ opět žasl Rajchl.

A kroutil hlavou i nad počiny ministryně obrany. „Třešničku na dort tomu dala paní Černochová, která řekla, že bychom mohli vystoupit z OSN. Tomu se směje už opravdu celý svět. A druhý den to chtěla napravit, napsala, že je skandální, že Radě pro lidská práva předsedá Irán. Ono to má jeden drobný detail, že Irán té Radě pro lidská práva nepředsedá, předsedá jiná země, a tou zemí je shodou okolností ČR. To paní Černochová asi nepostřehla,“ ironizuje Jindřich Rajchl.

K válce na Ukrajině vysvětlil, že stejně jako Robert Fico, ani on (Rajchl) nechce dodávat zbraně a že nesouhlasí ani s finanční podporou. „Já prostě odmítám přispívat k tomu, aby se tam masakrovali lidé,“ a že jediným řešením tohoto konfliktu je podle něj řešení diplomatické a mírové. „Strana PRO nebude podporovat války nikdy, nikde a za žádných okolností,“ prohlásil Rajchl.

Elektrická energie bude hlavním hnacím motorem ekonomik

Po Rajchlově projevu promluvili i Václav Török a Petr Vacek.

Václav Török rozebral naši energetickou situaci, zmínil Temelín a plán dostavět další dva bloky. Vysvětlil, že strana PRO dokončila plán na ozdravení naší energetiky, aby lidé v ČR měli zase levnou elektřinu. „Protože vidíte, jak za ty poslední dva, tři roky vylítla ta cena astronomicky vysoko. Máme vlastně nejdražší elektřinu v paritě kupní síly v celé Evropě. My, taková energetická velmoc, která v dnešní době živí Německo. Němci odpojili poslední tři bloky jaderných elektráren a stali se vlastně dovozci energie z Česka,“ zdůraznil.

Je paradoxní, že my, energetická velmoc, dodáváme energii skrze lipskou burzu, ale pak si ji zpětně draze kupujeme. Zmínil i problém emisních povolenek, které, jak řekl, jsou čím dál dražší. I problémy plynoucí z toho, že ČEZ není zcela v rukou státu.

„Větrníky, solární elektrárny – dobrá, to je dobré na léto, jako nějaký přidružený zdroj. Ale teď se podívejte ven, fouká tam, svítí sluníčko? Je tma, vítr nefouká. Takže teď odběr nula. Musíme být soběstační. Protože elektrická energie v příštích dvaceti, padesáti letech, to bude stejné jako v minulém století ropa. Hlavní hnací motor těch ekonomik,“ připomněl.

Úkol zahraniční politiky? Prosazovat národní zájmy ČR v zahraničí

O důležitosti diplomacie a zahraniční politiky pak promluvil Petr Vacek, který, jak zmínil, strávil deset let v polistopadové diplomacii, kdy byl mimo jiné konzulem například v Norsku nebo ve Vídni. A byl také šéfem vládní delegace pro znovu projednání všech mezinárodních smluv, které sjednala bývala Československá federace.

„Každý vám tvrdí, jak ta diplomacie a mezinárodní vztahy je něco strašně složitého, jak tomu nikdo nemůže rozumět, jak se to musí dělat v Černínském paláci… jak by to nikdo ani nepochopil. A já vás ujišťuji, že to není pravda. Zahraniční politika, mezinárodní vztahy, mají jeden jediný úkol – a to je prosazovat národní zájmy v zahraničí. Ať je to s konkrétními sousedními státy, ať je to v rámci mezinárodních organizací, ať je to s velmocemi, nebo s takzvanými supervelmocemi. To je ta diplomacie,“ řekl.

„Jednat a prosazovat zájmy. Jak říkává Jindra Rajchl, jestliže dneska někdo říká, že s někým nebude jednat, tak to není diplomat, ale řeknu to diplomaticky – je to blbec. Protože diplomacie je i o tom, abychom si i s těmi největšími nepřáteli sedli za stůl a dokázali si prosadit svoje. A my to, bohužel, neděláme,“ konstatoval Vacek.

Zdravotnictví jde do prčic, školství jde do prčic….

A jak vidí politickou situaci ti, kteří na akci přišli?

„Všechno je to špatně. Nestarají se o lidi. Likvidují majetek ČR, pouštějí sem lidi, kteří sem nepatří, neupřednostňují český národ před ostatními. Zdravotnictví jde do prčic, školství jde do prčic. Ohánějí se tady armádou. Kolik má naše armáda schopných vojáků? Šest tisíc? Čím se tedy ohánějí. Jestli si myslí, že nás západ zachrání, nezachrání nás,“ odpověděla velmi rázně Štěpánka Borčová, která přijela na besedu do Českých Budějovic z Jindřichohradecka. „Pan Rajchl má rozumné názory, má rozumná řešení pro tuto republiku. Poslechněte si ho. Je pronárodní, chce obnovit národní cítění, chce se věnovat zdravotnictví, školství. Všechno chce obnovit, má na to plány. Přečtěte si to,“ doporučila.

„Asi takhle, já nechci být sprostý. Ale ať už táhnou do háje! Podívejte se, co tady za ty dva roky předvedli,“ rozčílil se pak na adresu vlády starší muž, který se představil jako František.

Psali jsme: Překvapivé setkání. Na Petříně se Fico potkal s Rajchlem. A měli si co říci Začněme si říkat pravdu, žádá Rajchl k 17. listopadu. Černá díra jménem Ukrajina, okradení čeští důchodci. Volba loutek je mylná cesta „Děti se mají učit, jak myslet, ne to, co je správné si myslet!“ Rajchl po volebním sněmu udeřil Rajchl (PRO): Prosím vás, nemůžete té Černochové vypnout Twitter?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE