Lež, korupce a pokrytectví, evropské hodnoty dneška. Ivan David vysvětloval, jak to myslel

Jak je daleko namlouvání mezi SPD a stranou PRO? „To je pozoruhodná otázka. Toto namlouvání vyvolává určité pnutí v SPD, protože v některých krajích jsou pro PRO, v jiných jsou proti PRO, takže je to trošku problém. Já sám mám s PRO problém, protože se nedomnívám, že to je seriózní politický projekt. A jeho hlavní představitel není zrovna jaksi osoba, která by byla bez poskvrnky, takže uvidíme, jak se to vyvine," sdělil David.

„Všichni víme, že v politice neplatí obyčejná aritmetika, že 3 a 5 je 8, protože pokud se spojí dva politické subjekty, tak to automaticky neznamená, že všichni voliči obou subjektů budou podporovat toto spojení, pro některé to spojení bude nepřijatelné a tím ten součet není takový, jak by se očekávalo. Jedná se vlastně o jednání před volbami do krajských zastupitelstev, kde hnutí SPD v některých krajích chybělo jen velmi málo, aby se do těch zastupitelstev dostalo, to znamená překonalo tu pětiprocentní hranici, takže se očekává, že toto spojení by mohlo napomoci překonat tuto hranici. Já jsem poněkud skeptický, že to bude až takový přínos," dodal David.

A jak silný hlas má David v SPD? „Myslím, že mám spíš neformální autoritu než formální. Jsem členem předsednictva, ale samozřejmě na některých rozhodnutích se nepodílím tou měrou, jak by to odpovídalo tomu, že jsem jednou pětinou předsednictva," dodal.

David následně hovořil i o tom, kolik stojí působení jednoho europoslance. „Je potřeba sečíst plat europoslance, k tomu přičíst náklady na asistenty europoslance a náklady na provoz kanceláře," sdělil David, jenž se domnívá, že v českých korunách je to něco přes půl milionu korun měsíčně.

„Evropská unie by měla vypadat jinak. Měla by usnadňovat kooperaci mezi suverénními státy. A neměla by směřovat unitárním nadstátem, k čemuž směřuje zcela jednoznačně, když se hovoří o takzvaném eurofederalismu. A v tom případě by byl parlament naprosto zbytečný. Za předpokladu, že funguje jako tato organizace, kdy vlastně jediným, kdo vytváří ty dokumenty, které mají být schvalovány jako nařízení, nebo směrnice, je Evropská komise, tak je nutné, aby byly nějaké schvalovací orgány, které jaksi rozhodují o tom, jestli je to přijatelné, nebo to není přijatelné, co navrhuje Evropská komise," řekl David.

Vyjádřil se také k nově vzniklé frakci Patrioti. „Proruská parta to není v žádném případě. Nedá se to tak rozhodně říct. Je to skupina národních delegací, nebo politických stran z různých zemí, které k sobě mají názorově blízko. S tím, že se samozřejmě primárně starají o zájmy vlastní země. Možná, že se někomu zdá divné, proč se spojují, aby prosazovaly zájmy vlastní země, ale je to vlastně takový vzdor vůči tomu modelu, který v Evropské unii panuje," podotkl David.

David v minulosti řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy, že evropské hodnoty jsou především lež, korupce a pokrytectví. Za tím si stojí? „Za tím si stojím. Je to samozřejmě taková zkratka a nadsázka. Říkal jsem to opakovaně i ve svých projevech v Evropském parlamentu, že prostě to tak vypadá, že oni hovoří o hodnotách a přitom lžou, uvádějí různé dezinformace, vymýšlejí si různé příběhy, kterým dávají hodnotu faktů a podobně. Měří podle dvojího metru, trojího, čtverého metru, takže... jak se na to dívat jinak. Není to jako u nějakého soudu, který by toužil po objektivitě," sdělil David.

Korupcí měl na mysli, podle svých slov, následující: „Příjmy úředníků a těch rozhodujících osob tam jsou velmi vysoké, což je samozřejmě vede k tomu, aby si je udrželi a jednali tak, jak je na ně vyvíjen tlak. To je korupce. To znamená, že někdo činí něco, co by činit neměl, prostě proto, že je pro to motivován nějakým nekalým způsobem, nebo problematickým způsobem."