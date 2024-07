Lhář Fiala, marný Lipavský, spustil Babiš ve sněmovně. Tečou mu nervy, smál se Pirát

Podle tiskového prohlášení frakce Patrioti pro Evropu jsou jejími členy i čeští europoslanci z Přísahy a Motoristů Filip Turek a Nikola Bartůšek. Spolu se sedmi europoslanci českého hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše. Do čela frakce byl zvolen šéf francouzského Národního sdružení (RN) Jordan Bardella. Místopředsedkyní se stala česká europoslankyně za ANO Klára Dostálová.

Premiér Petr Fiala se nechal slyšet, že frakce Patrioti pro Evropu slouží Rusku, a ohrožuje tak bezpečnost Evropy. Babiš premiéra označil za patologického lháře.

Předseda hnutí ANO dnes řešil reakce vládních politiků na vznik nové europarlamentní frakce na půdě Poslanecké sněmovny. „Ještě jsem nezažil takové kvičení a jekot, co se stalo po tom, když jsme 30. 6. v neděli oznámili ve Vídni, že chceme založit novou frakci Patrioti pro Evropu. Okamžitě vznikly články, jak jsme proputinovští a Benešovy dekrety,“ hrozil se Babiš.

„Reakce pětikoalice jsou úplně neuvěřitelné. Všichni se vyjádřili. Rakušan říká: suverénní členské státy v Evropě už rozhodují, a to hlasováním v Evropské radě. Ale pan Rakušan neví, že Evropská unie je hlavně o penězích. A hlavně o Evropské komisi, která vlastně hlavně rozhoduje o penězích. Samozřejmě. Já jsem hlavně riziko pro jejich koryta a pro jejich příjmy. Všichni křičeli, kvičeli, s Orbánem prohlubuje spojenectví,“ pokračoval expremiér.

„Chceme mít Evropskou unii jako společenství svrchovaných, samostatných států, svrchovaných. My nechceme chodit do Bruselu, jak to dělal pan premiér Fiala v rámci předsednictví, že zkrátka mu nadiktovali notičky, aby udělal to, co nakonec udělal, a byla to totální katastrofa,“ hřímal Babiš u řečnického pultíku.

„Chceme zastavit nelegální migraci, protože to je obrovské nebezpečí. Chci, abychom zachovali naši kulturu a způsob života. Přestaňte nás proto nálepkovat, že jsme se spojili s fašisty,“ zmínil Babiš, že nová frakce Patrioti pro Evropu s 84 europoslanci chce zachránit Evropu.

Premiéra Petra Fialu označil za lháře: „Pan premiér, protože je patologický lhář, tak říká, že noví evropští spojenci ANO chtějí zabránit dostavbě jaderných elektráren. Tak to je dezinformace, Česká televize, to je dezinformace. Je to sprostá lež. Protože my jsme prosadili, když jsem byl premiér, aby slovo jádro bylo zaneseno do závěrů Evropské rady, aby zkrátka jaderná energetika byla nejvýznamnější, abychom si mohli sami rozhodovat o tom, co chceme.

Takže nechápu, že kritizujete, že jsme ve frakci, která bude stále větší, a plníme náš program do evropských voleb, které jsme vyhráli, a v této frakci ho budeme plnit,“ poukázal Babiš.

Následně zdůraznil, že není věcí frakce, co osobně dělá maďarský premiér Orbán. „Teď je summit NATO, tak si to s Orbánem vyříkejte, on vám to asi vysvětlí. Ale to, co dělá premiér Orbán, není věc naší frakce. My s Fideszem ve frakci budeme plnit náš program,“ zopakoval předseda hnutí ANO s tím, že i nepřátelé by spolu měli komunikovat. Dodal ale, že to premiér Fiala nechápe, protože je „mimo“.

Babiš se také opřel do šéfa české diplomacie Jana Lipavského pro jeho neschopnost. „Je totálně marnej. Ničemu nerozumíte. Jste tam jen kvůli tomu, abyste si udrželi koryta. Je to neuvěřitelné,“ řekl Babiš na adresu Lipavského.

Ministr zahraničních věcí Babišovi od řečnického pultíku následně vzkázal: „Panu Babišovi asi z něčeho tečou nervy. Politici by se měli vyjadřovat slušněji, i když spolu třeba názorově nesouhlasí,“ uvedl.