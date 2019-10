Lidé by měli mít možnost si ve zdravotnictví zaplatit lepší služby, vytáhl Kalousek citlivé téma

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek kritizuje vládu za nečinnost v oblasti zdravotnictví, které podle něj potřebuje zásadní reformy. Řekl to v rozhovoru pro měsíčník Zdravotnictví a medicína, kde také uvedl, že jsou potřeba promyšlené reformní kroky, které sahají dále než na hranici jednoho volebního období. „Jestli nějaká strana nechce jít do rizik, tak je to současná vláda ANO. Všechno jen marketingově lakují na růžovo a prodávají domnělé úspěchy,“ zkritizoval vládu opoziční poslanec a bývalý ministr financí.

Kalousek v rozhovoru, který je uveřejněn na jeho webu, hovořil o zdravotnické reformě, kterou jako ministr financí připravoval s tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. „Pokusili jsme se o zásadní zdravotnickou reformu, kterou příští vlády smetly ze stolu. Zůstala alespoň rekodifikace zákona o péči o zdraví lidu na tři zákony – zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě,“ řekl Kalousek.

„Od té doby máme moderní zdravotnickou legislativu, kde jsou poprvé zakotvena i práva pacientů – práva na informace, druhý názor lékaře apod. – včetně způsobu, jak se personál má k pacientům chovat,“ představuje své dílčí úspěchy Kalousek.

Problém je podle Kalouska také fakt, že není ze zákona definováno, co pojišťovny proplácejí. „V Ústavě je sice psáno, že máte nárok na bezplatnou zdravotní péči vyhrazenou zákonem, ale vymezení rozsahu neexistuje. Bez definice nároku zákonem nikdy nebude reforma zdravotního pojištění úplná a bez ní nikdy zdravotní pojišťovny nebudou fungovat jako pojišťovny, ale jako výběrčí daní,“ vysvětloval Kalousek s tím, že toto musí vyřešit odpovědní politici, kteří jsou ale podle něj zbabělí.

Pojišťovny by podle jeho návrhu měly nabízet připojištění, aby si mohli lidé, kteří chtějí, za lepší služby připlatit. „Také by mohl existovat systém bonusů podle toho, jestli chodíte na preventivní prohlídky nebo screeningové programy, nebo jestli na ně kašlete. S možností preventivních prohlídek by pojišťovny měly v ruce jednoduchý nástroj, jak člověka donutit k větší odpovědnosti pečovat o vlastní zdraví,“ předkládá své vize bývalý předseda TOP 09.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Další důležitou oblastí, která vyžaduje reformy, je podle Kalouska systém akutní a následné péče. „Máme obrovské množství míst, kde se poskytuje čtyřiadvacetihodinová akutní péče, pro což chybějí personální zdroje i finance. Stejné je to s počty ambulantních specialistů. Na druhé straně chybějí lůžka následné péče, takže dochází k absurdním situacím, kdy na drahých lůžkách akutní péče leží i několik týdnů pacienti, kteří nemají kam jít,“ upozorňuje Kalousek a dodává, že akutní lůžka by se měla na mnoha místech změnit na lůžka následné péče.

Politici ale podle něj takovou reformu neuskuteční, protože je to voličsky nepopulární. „Každý politik ví, jaký problém je zrušit nemocnici – v podstatě jde o politickou sebevraždu. A politici, jejichž hlavní cíl je udržet se, se do žádné sebevražedné akce pouštět nebudou,“ říká Kalousek a tradičně kritizuje současnou vládu s tím, že vše jen marketingově lakuje na růžovo a prodává domnělé úspěchy, ale do žádných rizik se nepouští.

„Ale každá politická reprezentace by měla projevit dostatek odvahy, aby kapacity optimalizovala podle reálné situace. Pokud se nikdo neodhodlá systém optimalizovat, bude se postupně snižovat i kvalita akutní péče,“ řekl s výhledem na budoucnost Kalousek a dodal, že si nesmírně váží všech zdravotníků a reformu by jim přál.

autor: jma