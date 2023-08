Lidé i ekonomika. O kolik posílí BRICS s novými členy

reklama

24. srpna skončil summit zemí BRICS. Jedním z výsledků summitu je, že se skupina, která dosud měla jen pět členů, rozšíří o Argentinu, Egypt, Ethiopii, Írán, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty. Novými členy se stanou od roku 2024. Přičemž o členství má zájem řada dalších zemí.

„Skutečnost, že bylo schváleno rozšíření o šest zemí, je zásadní krok. Navíc dávají najevo, že to nebylo poslední rozšiřování. Lze říct, že zahajují politiku otevřených dveří, jak se říká v NATO. Víme, že do poslední chvíle byla myšlenka rozšiřování kontroverzní, a nakonec se na tom shodli. Kromě toho vznikla dohoda o stanovení kritérií pro státy, které se chtějí stát členy, aby věděly, co po nich bude požadováno. Zde bych viděl nejvýraznější výsledek summitu, ale nikoli jediný,“ komentuje rozšiřování BRICS profesor Drulák.

Ten zároveň považuje za důležité i jednání o vytvoření společné měny, byť je tato myšlenka ještě v plenkách.

Podle dat z roku 2021 mají státy skupiny BRICS 3,236 miliardy obyvatel, z nich lví podíl tvoří Indie a Čína. S příchodem nových států si „polepší“ o dalších 407 milionů obyvatel, tedy o jednu osminu. Dodejme, že populace v členských zemích BRICS má stále vzestupný trend, kromě Ruska, jehož počet obyvatel se pomalu snižuje.

Zajímavé jsou také finanční ukazatele. V roce 2021 měly státy BRICS dohromady HDP v hodnotě 24,7 bilionu dolarů (550,76 bilionů korun). Mamutí podíl na tom měla Čína, která tvořila v podstatě tři čtvrtiny z celkové sumy. Následovala Indie, nejchudší s 419 miliardami byla Jihoafrická republika. Nový členové mají dohromady HDP v hodnotě 2,6 bilionu dolarů, tedy BRICS si polepší o 10,5 %.

Největší dominanci bude mít blok v nerostných surovinách. Jak uvádí South Asia Index, země BRICS budou tvořit 80 % všech producentů ropných produktů a dle čínských Global Times budou kontrolovat 60 % všech světových nalezišť.

Někteří lidé se podivují, že Saúdská Arábie, dříve spojenec Spojených států, se hlásí do uskupení, které má být spíše protiváhou západního světa. Při pohledu na graf obchodu mezi Saúdskou Arábií a USA a Čínou však tento krok dává smysl. Až do roku 2012 měl saúdský obchod s USA přibližně stejnou hodnotu jako jejich obchod s Čínou. Od tohoto roku však obchod s Čínou začal rapidně růst a dnes je skoro třikrát tak velký jako obchod se Spojenými státy, který se teprve nyní dostal na úroveň z roku 2016.

