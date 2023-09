Lidé nechtějí zákaz aut na benzín a naftu. Ve velkém podepisují petici

Právě ve chvíli, kdy v New Yorku probíhá další klimatický summit, který má za cíl vytrvat ve snaze dosáhnout co nejdříve uhlíkovou neutralitu a přechod k obnovitelným zdrojům energií, ohlásili čeští Svobodní velký petiční úspěch. Pouze do této chvíli se pod jimi organizovanou peticí proti plánovanému zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory podepsalo již úctyhodných 26 tisíc lidí. A to je již více lidí, než kolik v České republice jezdí elektroaut.

„Argumenty proti zákazu prodeje nových aut na benzín a naftu najdeme snad ze všech odvětví. Když si pak ještě uvědomíme, že dnes je na území ČR asi 6 milionů aut na benzín a naftu, zatímco na elektřinu jezdí 25 000 lidí, tak je zcela pochopitelné, proč naše petice dosahuje tak skvělých výsledků a již nyní počet podpisů pod ní převyšuje počet registrovaných elektroaut na území ČR,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných, který celé září se svými kolegy objíždí všechny kouty České republiky s petičním stánkem.

„Lidé, kteří podpisují naši petici, někdy navíc zcela neskrytě vyjadřují nadšení z toho, že se mohou proti tomuto zákazu vymezit podpisem na petici, kterou sbíráme nejen v regionech, ale i v Praze. Argumenty lidí přitom zaznívají bez ohledu na petiční místo podobné. Lidé přijdou o práci. Auta nebudou dostupná. Všechno se zdraží. V Unii vymýšlejí zase blbosti a už nám začínají kecat fakt do všeho. Číňani z nás budou mít radost. Elektroauta nejsou ekologičtější. Budeme tu mít výpadky elektřiny a také občas zazní obecné narážky, že ani soudruzi v minulém režimu nešli s podobně hloupými zákazy proti trhu. S jistou mírou zjednodušení, což je v dané situaci logické, se dá říct, že lidé celkem přesně popisují největší bolesti tohoto zákazu a dokazují tím dobrou představivost toho, co může zákaz přinést,“ dodal Libor Vondráček.

Libor Vondráček a Karel Diviš u petičního stánku. Autor: Karel Výborný

Jeho slova potvrzuje i pohled do dosavadních petičních statistik. Například na nedávných Chodských slavnostech Svobodní během několika málo hodin sesbírali podpisy od 1460 lidí. Podobně tomu bylo například v Českých Budějovicích nebo ve Znojmě. „Musím konstatovat, že lidé v regionech ČR opravdu nechtějí zákaz aut na benzín a naftu,“ dodal rezolutně Vondráček. „Jen Škoda Auto by musela v případě zákazu propustit v první vlně až 3000 svých zaměstnanců. Propouštění se však dotkne také externích dodavatelů z automotive a v ohrožení tak bude statisíce míst,“ je přesvědčený předseda Svobodných, který zároveň upozornil na další riziko.

„Největším výrobcem a vývojářem elektroaut je totiž Čína. Právě Čína má všechny potřebné suroviny k výrobě elektroaut, a lze tedy očekávat, že právě Čína zvedne svůj podíl na českém i evropském trhu. Závislost na Číně se tak opět zvýší, a bude představovat velké ohrožení naší ekonomiky, nezávislosti i bezpečnosti. I proto zákaz aut někteří kritizují,“ dodal Vondráček s tím, že zákaz výroby a prodeje aut na benzín a naftu de facto začínal závazkem na podobné konferenci, jaká v těchto dnech probíhá v New Yorku. „Žádná vláda bohužel neměla odvahu od těchto destruktivních smluv odstoupit tak, jak to udělala třeba Trumpovi administrativa, a proto se musíme děsit, co nám další summit přinese. Ještě loni v Egyptě za nás sliboval Petr Fiala, že snížíme produkci metanu, aniž by řekl, jak to uděláme. Rok na to už jeho europoslanec Alexandr Vondra schválil EU nařízení s líbezným názvem o ochraně přírody, které hovoří o povinném snižování ploch k pěstování plodin a chovu dobytka,“ upozornil Libor Vondráček.

