Lidé se naštvali na Václava Moravce kvůli dětem. A už to lítá

V závěru školního roku se Gymnázium Na Zatlance postaralo o pořádný rozruch na sociálních sítích. Správci facebookového profilu uveřejnili fotografii, na které u školní tabule stojí moderátor České televize Václav Moravec. Obrázek navíc doprovodil provokativní text.

„Chcete vědět, jak reagují vaši žáci na nálet trollů z IVČRN, Trikolóry apod.? Pochlubte se na FB, že u vás učí mediální výchovu Václav Moravec. Studenti nás potěšili a lektorovi děkujeme!“ stojí na twitterové stránce gymnázia, aniž by bylo vysvětleno, proč hnutí Trikolóra poslance Václava Klause mladšího dostalo nálepku trollů.

Chcete vědět, jak reagují vaši žáci na nálet trollů z IVČRN, Trikolóry apod.? Pochlubte se na FB, že u vás učí mediální výchovu @vaclavmoravec. Studenti nás potěšili a lektorovi děkujeme! pic.twitter.com/9bRiGwYbXs — Gymnázium Na Zatlance (@zatlanka) June 26, 2019

Hnutí Trikolóra se proti podobnému typu humoru okamžitě ohradilo.

„Moderátor veřejnoprávního média Václav Moravec učí na státním Gymnáziu Na Zatlance možná i vaše děti, kdo je pokrokový a kdo naopak. Něco takového je pro nás neakceptovatelné. Jeho osobitá ‚výchova‘ již nese své ovoce. Samotné pražské gymnázium nazývá např. příznivce hnutí Trikolóra ‚trolly‘. Vzdělávací instituce by měla poskytovat prostor pro svobodnou diskuzi, nikoli vnucovat ‚jediný správný názor‘. Utvářet si své postoje musejí žáci a studenti na základě nefiltrovaných informací,“ stálo na facebookových stránkách politického uskupení poslance Václava Klause mladšího.

Později bylo vysvětleno, že Václav Moravec přijal výzvu jednoho z učitelů občanské výchovy a 21. června studentům vysvětloval rozdíl mezi státním a veřejnoprávním vysíláním. Přednáška měla proběhnout 21. června.

Členové hnutí Trikolóra však dali najevo své znepokojení. Mají obavy, aby Moravec neagitoval za, v nadsázce řečeno, správné názory. Klaus spolu s kolegy volal po tom, aby byla zachována svoboda vzdělání. „V příštích dnech se budeme tímto případem zcela určitě zabývat. Školy musejí zůstat svobodné!“ volají členové Trikolóry.

Miroslav Řezáč angažmá Václava Moravce trefně okomentoval: „Netuším, co pan Moravec učí děti, ale jako moderátor je velký profesionál, dokonce tak velký, že by mohl uvádět diskuzní pořad, v kterém by kladl otázky a sám si na ně odpovídal.“

Nicméně se pod příspěvkem Trikolóry objevilo relativně velké množství obránců Gymnázia Na Zatlance.

„Václav Moravec jistě nikde neučí, pouze vede nějakou hostující přednášku. A i kdyby učil, nebyl by v tom žádným problém. Nevím o zákonu, který by zakazoval moderátorům veřejnoprávního média vyučovat.

Gymnázium je státní možná v mokrých snech hnutí Trikolóra, ale v realitě je dosud veřejné.

Gymnázium taktéž nenazývá (všechny) příznivce Trikolóry trolly, nazývá tak lidi, kteří se jako trollové chovají – za to, že mnozí takoví jsou zároveň vašimi příznivci, byste se měli stydět, a ne se ještě cítit dotčení. Možná byste potřebovali – více než ti žáci – doučit mediální gramotnosti, zvláště porozumění psanému textu. Zkuste se zeptat pana Moravce, jestli by si pro vás taky nenašel chvilku,“ argumentoval Miroslav Libicher.

„Klasická ukázka manipulace s fakty a lež. Naše dítě Na Zatlance studuje. Podobné workshopy a besedy se na škole konají pravidelně, např. p. prof. Hilský (pro intelektuální prvoky z Trikolóry je to překladatel Shakespeara), nebo třeba gen. Petr Pavel apod. Škola dělá pro vzdělávání studentů maximum a jsme na ni právem hrdí. K tématu – p. Moravec Na Zatlance neučí, vedl zde hodinu – workshop týkající se postavení veřejnoprávních médií. To je ve zmiňované zprávě jasně napsáno. Tak buď je to na Trikolóru moc písmenek, nebo vědomě lžou a překrucují. Co také čekat od frustrovaných, neúspěšných, zlých lidí, kteří budují svoji image na nenávisti ke všemu, čemu nerozumí,“ dodával David Frantik. Je ovšem nutné dodat, že zkratku, že Václav Moravec na škole učí jako první použilo Gymnázium Na Zatlance.

Škola se za provokativní text u příspěvku omluvila a zdůraznila, že smyslem příspěvku nebylo znevážit konkrétní politické strany a hnutí.

Omlouváme se všem, které mohl předchozí příspěvek uvést v omyl. Filozofií gymnázia není podporovat diskusi znevažující či propagující politické strany a hnutí. https://t.co/oG7XVcXpOa — Gymnázium Na Zatlance (@zatlanka) July 2, 2019

Ale věc pokračuje. Do věci se vložila Česká školní inspekce. Serveru Forum24.cz to potvrdila ředitelka Gymnázia Na Zatlance Jitka Kmentová. „Vysvětlili jsme, že se na hodině nejednalo o žádnou podporu či dehonestaci žádné politické strany. Pan Moravec hovořil o fungování veřejnoprávních médií,“ uvedla. „Tématem hodiny byla komparace veřejnoprávních a státních médií,“ uvedl vyučující, který Moravce pozval, s tím, že se hovořilo například o koncesionářských poplatcích nebo o způsobu, jakým jsou obsazovány mediální rady, a to včetně Rady České televize. „O politice se na hodině nemluvilo,“ dodal kantor Základů společenských věd Radek Aubrecht.

Jak gymnázium přišlo na to, že jsou v Trikolóře a ve skupině Islám v České republice nechceme trolllové? K vysvětlení se nakonec dobrali uživatelé na Twitteru. Vše začalo tvrzením, že předkládání instantního názoru není mediální výchova. A pokud je někdo označen hned zkraje za trolla, tak není slušná diskuze možná.

V této konverzaci gymnázium rozdíl mezi trollem a diskutérem popsalo takto: „Když je někdo troll, tak je troll, a ne oponent. Diskutuje, ptá se, neurazí apod.“

Další diskutující na to reagoval, že některé subjekty byly za trolly označeny ještě před možností diskutovat. Ale dle gymnázia tak byli označeni ti, kdo se tak chovali. A jak se přišlo na to, že trollové byli z Trikolóry či IVČRN? „Podle symbolu v profilovce,“ informovalo gymnázium. „Sofistikovaná metoda vycházející z tradic maieutiky (Sokratova metoda – pozn. red), není-liž pravda? A co přesně je tím symbolem?“ ptal se uživatel, který konverzaci začal, leč nedostal již odpověď. Dodejme, že jaký symbol si kdokoliv na sociální síti dá do profilové fotky, nemá hnutí Trikolóra ani jiné politické subjekty šanci ovlivnit.

