Lidi boj s klimatem nechtějí, je to drahé. V USA zjistili po eurovolbách

Volební místnosti se uzavřely před desítkami hodin, volby do Evropského parlamentu lze považovat za uzavřené, ale ve světě stále rezonují výsledky voleb. Jako když hodíte kámen do jezera a po rybníce se rozběhnou vlny. Takovým hozeným kamenem je i podle amerického listu Wall Street Journal tvrdý pád německých Zelených.

WSJ má za to, že němečtí Zelení jsou hlavním poraženým voleb do Evropského parlamentu. Před pár dny dostali o 8,6 procenta hlasů méně než před pěti lety. V absolutních číslech to znamená, že Zelení ztratili takřka 3 miliony voličů.

Ale proč od Zelených odešli?

Podle WSJ jednak proto, že lidi víc než změna klimatu trápí bezpečnost. Ať už kvůli migraci, nebo kvůli válce na Ukrajině. A pokud už někdo změnu klimatu řeší, všímá si také, kolik boj s klimatem stojí. Všímají si, že boj se změnou klimatu jim notně prodražují životy. „Voliči si uvědomili, že zelený slib cenově dostupné obnovitelné energie je stejně vzdálený jako před lety,“ napsal Wall Street Journal.

Důležitá německá průmyslová odvětví (včetně automobilového a chemického) se potýkají s „nebetyčně vysokými cenami energie“ a byrokracií v oblasti klimatu. Zemědělci naříkají nad „zvyšováním daní souvisejících s bojem za klima“.

WSJ upozornil, že demokraté mají německé Zelené pečlivě sledovat. Aby viděli, jak to nemají dělat a mají jít v americké politice jinou cestou.

A zatímco se otřásá německá politická scéna, v důsledku voleb do EP strádají i trhy. Agentura Reuters upozornila, že jedním z hlavních poražených ve francouzských eurovolbách jsou akcie. A případně francouzské státní dluhopisy. Především kvůli rychlému rozhodnutí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vypsat předčasné volby. To na trzích vyvolalo nejistotu. Především kvůli otázce, jak bude příští vláda přistupovat ke správě cizího dluhu.

Ale ještě to prý není tak zlé jako v roce 2017, kdy prezidentská kandidátka Marine Le Penová hlásila do světa, že se jako francouzská prezidentka postará o odchod své země z eurozóny. Agentura Reuters připomněla, že vláda Emmanuela Macrona se zasazovala o program obnovy po covidu a oslabení Macronovy pozice může oslabit i tento program. A to by podle agentury Reuters mohl být problém např. pro Itálii.

Z pohledu ekonomiky bude prý důležitá i role zelené politiky. Ta teď pravděpodobně oslabí, ale otázkou je jak moc. I to bude mít vliv na ekonomiku. A pak budou mít na ekonomiku vliv i možné celní války s Čínou a nutnost EU posílit svou obranu.