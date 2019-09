Lidi řvali na náměstích, na antibabišovských serverech byly moje fotky... Babiš se rozpálil po dotazu redaktorky ČT

Žádná krize ve zdravotnictví není! A Čapí hnízdo? To není žádné překvapení! zmínil předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci zdůraznil, že české zdravotnictví rozhodně není v žádné krizi, i když to odbory tvrdí. Všichni občané prý mají stejný přístup k lékařské péči, bez ohledu na to, jakou práci dělají a jaký mají plat. Babiš to ví po rozhovoru s vedoucími představiteli jednotlivých zdravotních pojišťoven. Ví od nich, že pojišťovny pomáhají i konkrétním nemocnicím a nad plán stanovený úhradovou vyhláškou rozdávají jednotlivým zařízením miliony a v některých případech i miliardy korun.

„Ptal jsem se, jestli všichni občané mají přístup ke zdravotní péči a byl jsem ujištěn, že ano,“ konstatoval Babiš před kamerami ČT.

Poté znovu rázně odmítl, že by v České republice hrozila nějaká krize ve zdravotnictví, jak tvrdí odbory. „Není to pravda, žádná krize není,“ hřímal Babiš u řečnického pultíku.

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch doplnil, že české zdravotnictví se má tak dobře, jak se nikdy dřív nemělo. „Zdravotnictví má své problémy, zdravotnictví potřebuje celou řadu změn a my je děláme, ale zdůrazňuji, že zdravotnictví funguje,“ zdůraznil Babiš.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak došlo na dotazy novinářů. Klára Bazalová z České televize se Babiše zeptala na zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Babiš prohlásil, že o tom moc neví. „Neměl jsem ani čas mluvit s advokáty, řešil jsem platy a zdravotnictví. Já myslím, že pro lidi je důležitější české zdravotnictví než Čapí hnízdo,“ zdůraznil předseda vlády.

Prozradil také, že s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (oba ČSSD) se shodli na tom, že ve veřejné sféře narostou platy o částku 1500 korun, což znamená, že nejvíc peněz dostanou lidé s nejnižšími příjmy.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novináře odkázal na stanovisko státního zastupitelství z 13. května 2018, kde je řečeno, že pokud nebudou v kauze firmy Čapí hnízdo dodány další důkazy, je možné, že trestní stíhání jedné nebo i více trestně stíhaných osob bude zastaveno. „Takže to žádné překvapení není,“ okomentoval dnešní vyjádření státního zastupitelství.

V tuto chvíli se prý opravdu nechce Babiš příliš vyjadřovat, ale přislíbil, že až jednou nebude v politice, vyjádří se k této kauze v knize, kterou snad jednoho dne napíše.

Důrazně však odmítl, že by vyvíjel tlak na českou justici

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tady tři a půl roku byla mediální štvanice na mě a na moji rodinu. Lidi řvali na náměstích, že Babiš patří do vězení a na antibabišovských serverech byly moje fotky a věty, že mi hrozí deset let vězení. Tak já nevím, kdo byl pod tlakem. Já myslím, že ten tlak tady vytvářela některá média. Naše justice je nezávislá a já jsem rád, že to tak dopadlo,“ uzavřel své vystoupení předseda vlády.

Psali jsme: „Koho upálí Milion chvilek?“ Babiš totálně osvobozen: Sranda už začala Demagogický blok, sluníčkářská média, k smíchu. Z ČT zavolali Okamurovi, aby okomentoval osvobození Babiše, ale dopadlo to úplně jinak Vyčůránkovství. Rozčílený výstup Pirátů kvůli Čapáku Faltýnek nastoupil před novináře: Byla to uměle vytvořená kauza. Zdá se, že stále žijeme v právním státě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp