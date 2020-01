Lidovci budou jako podvozek, plánuje Jurečka. Chce se sejít i s Hamáčkem

Novým předsedou KDU-ČSL je Marian Jurečka. V Českém rozhlasu prozradil, co všechno má v plánu. Konstatoval, že by z lidovců rád udělal „podvozek“, a důkladně vysvětlil, co tím myslí. Zdůraznil také, že právě lidovci ze všech politických stran nejvíc myslí na rodinu, rodiče vnímají jako hrdiny a chtějí jim ulevit. Nakonec se vymezil proti společnosti ČEZ.

Hned na úvod zdůraznil, že by lidovci měli jít do voleb sami za sebe a získat důvěru lidí. V předvolební koalice moc nevěří, protože taková koalice dvou stran by musela získat alespoň deset procent hlasů a tří stran dokonce 15 procent. Pak je třeba také řešit financování předvolební kampaně.

Pokud se stane, že Ústavní soud ČR sčítací kvórum pro koalice změní, předvolební koaliční spolupráce bude jistě možná. Jurečka prý plánuje, že se sejde s lídry ostatních opozičních stran, ale také s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, protože ještě dnes, dva roky před volbami, chce ulevit rodinám. Byť jsou lidovci opoziční stranou, Jurečka to chce zkusit.

„Andrej Babiš je dnes tak silný ani ne tak proto, že je tak geniální a skvělý, ale také proto, že opozice dnes neumí zaujmout voliče tím, že by nabídla konkrétní smysluplnou programovou nabídku. Částečně i včetně nás. A to je to, co já jsem zmiňoval na sjezdu, že chci vystoupit z toho davu opozice a nabízet ty konkrétní programové věci, protože lidé očekávají od nás od politiků, že budeme řešit konkrétní problémy, se kterými se potýkají,“ zdůraznil nový šéf strany.

„Lidé chtějí co nejdříve bydlet, zakládat rodiny a tak podobně a opozice, alespoň ta lidovecká, v tomto musí zapracovat. Já osobně jsem ochoten odpracovat velké množství tvrdé práce, aby lidé měli důvod přijít nás volit,“ pokračoval Jurečka.

Šéf strany je připraven k předvolební spolupráci se stranami, které budou ochotny dodat kandidáty na listiny KDU-ČSL. „KDU-ČSL poskytne podvozek,“ popsal svou představu bývalý ministr. Osobně si prý ale neumí představit, že by lidovečtí politici kandidovali na „podvozku“ jiných stran, např. ODS.

Pokud by měl zdůraznit jednu věc, kterou se lidovci odlišují od jiných stran, pak je to podle jeho názoru důraz na rodinu. „V dnešní době jsou rodiče hrdinové, když vychovávají děti,“ pravil Jurečka. Rád by zvýšil daňové slevy na děti a maminkám, které jsou v důchodu, by přidal 500 korun za každé vychované dítě.

Lidovci prý ale nezapomínají ani na životní prostředí. Jurečka má za to, že bychom měli být ambicióznější, než jsme dnes, a získávat více energie z obnovitelných zdrojů.

„Já mám pocit, že tady někteří velcí hráči nechtějí dát prostor energii z obnovitelných zdrojů a chtějí si ten trh nechat pro sebe. Největším výrobcem elektřiny je dnes ČEZ a pak jsou tu některé další firmy,“ vyjádřil svůj názor šéf KDU-ČSL.

Zároveň ale trval na tom, že než utlumíme těžbu uhlí, musíme mít jasno v tom, kde zaměstnáme lidi, kteří přijdou o práci v uhelném průmyslu.

