Lidovci si to rozdělili. Bělobrádek Zemanovi gratuloval, Herman zoufal nad vítězstvím lži a nenávisti

„Lež a nenávist opět zvítězily nad pravdou a láskou. Ale nesmíme to vzdát, přátelé! Pane profesore Jiří Drahoši, díky, že jste do toho šel!“ napsal na Twitteru Herman. V minulosti měl ještě jako ministr kultury se Zemanem spory mimo jiné kvůli přijetí tibetského duchovního vůdce dalajlamy.

Lež a nenávist opět zvítězily nad pravdou a láskou. Ale nesmíme to vzdát, přátelé! Pane profesore @jiridrahos1 , díky, že jste do toho šel! — Daniel Herman (@DanielDherman) 27. ledna 2018

„Je to výsledek demokratické volby, gratuluji vítězi a přál bych si, aby bylo méně arogance, urážek, hulvátství,“ reagoval na výsledek voleb první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Ocenil by, kdyby se Drahoš i další Zemanovi vyzyvatelé nadále angažovali. „Bylo by dobře, aby slušní kandidáti z prvního kola vstoupili aktivně do politiky a lidem, kteří je podporovali, aby jim jejich aktivní zájem vydržel i v budoucnu,“ napsal na Twitteru.

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

Zájem nadále se veřejně angažovat už potvrdili Drahoš, třetí v pořadí v prvním kole Pavel Fischer a pátý v pořadí Marek Hilšer. U Fischera se spekuluje o možnosti spolupráce s lidovci vzhledem k blízkosti jejich postojů.

Lidovecký poslanec Marek Výborný Zemanovi blahopřál. „Nevolil jsem ho, ale respektuji, že je demokraticky zvoleným prezidentem. Přál bych si, aby jeho druhé období nebylo v mnoha ohledech kopií toho prvního,“ uvedl. Podle něj bude pokračovat rozpolcenost společnosti i politické scény.