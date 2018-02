Lidovci trvají na svém: S trestně stíhaným politikem do vlády nepůjdeme

Lidovci se neobávají toho, že kdyby šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš nebyl ve vládě, řídil by ji zpovzdálí jako loutkový kabinet. Dál trvají na své podmínce, že do vlády nepůjdou s trestně stíhaným politikem. Po dnešním jednání s Piráty to řekl místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Piráti podle dosavadního vývoje nevidí žádnou možnost, že by do druhého kabinetu šli nebo ho podpořili, řekl jejich předseda Ivan Bartoš. Premiér v demisi Babiš je trestně stíhán kvůli kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo.

„Andrej Babiš několikrát zmiňoval, že ve vládě být nemusí. Já si dokážu představit, že by ve vládě předseda vítězné strany či koaliční strany nebyl. Poslední čtyři měsíce nebyl Andrej Babiš ve vládě (v minulém volebním období) a neměl jsem pocit, že by třeba ministr financí byl řízen po telefonu někde z Průhonic,“ řekl Jurečka. Podle něj není nutné se obávat toho, že by Babiš řídil kabinet zpovzdálí. „Takové loutky to (ministři ANO) nejsou,“ dodal místopředseda KDU-ČSL.

Menšinová vláda hnutí ANO nezískala ve sněmovně důvěru. Babiš nyní vyjednává o nové vládě, která by měla v dolní komoře většinovou podporu.

Lidovci menšinovou vládu vidí až jako poslední možnost před předčasnými volbami. Do vládní koalice by šli jen tehdy, pokud by v kabinetu nebyl trestně stíhaný politik, zopakoval Jurečka. Dodal, že bude záležet tedy jen na Babišovi, jak budou jednání dál vypadat. „Přijde nám, že situace v ČR nevypadá, že by se vítěz snažil nalézt dostatečnou podporu,“ podotkl Jurečka. Poukázal na vyjednávání o koalici v Německu, kde strany každý den jednáním stráví několik hodin.

Piráti se podle Bartoše dál drží své předvolební strategie. Mají podmínku, že ve vládě nebudou lidé s „korupční minulostí“. Bartoš poukázal na to, že sněmovna vydala ke stíhání premiéra v demisi, který sestavuje nyní další kabinet. Podle Pirátů by ANO navíc nemělo být ve vládě dominantní. „Z toho, co vidíme, se zatím nerýsuje žádná možnost, že by taková vláda byla s účastí Pirátů nebo by od Pirátů získala podporu... V tuto chvíli nevidíme nějakou možnost, jak by Piráti mohli zasáhnout do vývoje,“ uvedl šéf strany. Míní, že Babiš všechny možnosti nevyčerpal.

Lidovci se do úterý příštího týdne, kdy zasedne jejich předsednictvo a celostátní výbor, chtějí sejít také se zástupci ODS, TOP 09, STAN a ČSSD. Termín zatím nemají domluvený jen se sociálními demokraty, kteří si o víkendu budou volit nové vedení.

Lidovci se s hnutím ANO setkali podle Jurečky naposledy před deseti dny, schůzka ale skončila bez výsledku a jednání o vládě dál neposunula. S Okamurovým hnutím SPD a s komunisty nemá pro KDU-ČSL podle prvního místopředsedy cenu jednat kvůli rozdílům v programu.

autor: nab