Lidovec řádil ve sněmovně: Vláda zneužívá toho, že nemohoucí lidé nemohou vstát a říct jí to do očí

29.05.2019 17:19

Lidovci na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny vyzvou vládu, aby do 15. června našla dvě miliardy korun na dofinancování sociálních služeb pro letošní rok. Zároveň chtějí vědět, s kolika penězi vláda pro tuto oblast počítá v připravovaném rozpočtu na rok 2020, protože „není možné, aby se tato trapná situace opakovala každý rok“. Vláda by neměla zneužívat toho, že nemohoucí lidé nedokážou vstát z postelí a nemohou ministrům vynadat z očí do očí.