Likvidace. Kšefty. Šepot o jménech, která se nesmí vyslovovat. V brněnské nemocnici se láme chleba. Leckdy i lidské osudy

Jako krizový manažer se do nemocničních prostor brněnské FN dostavil taky uvedený pražský náměstek VFN Vlastimil Černý.

„Poznali jsme ho hned, protože měl nalakované nehty,“ uvedl jeden z našich zdrojů. Druhý přidal, že Černý nebyl sám. „Bylo to pro mě překvapení, ale spolu s tímto krizovým manažerem přijel i člověk z Microsoftu, zřejmě obchoďák, protože první, o co jim šlo, byly prodeje licencí a cloudových řešení,“ vysvětlil. Dotyčným mužem z Microsoftu a výrazným pomocníkem Vlastimila Černého byl podle našich zjištění Rostislav Babarík. Ten je ve zmíněné firmě zodpovědný za oblast zdravotnictví. Oba dva podle našich informací, seč jim síly stačily, hájili takzvané cloudové řešení. Tedy umístění dat nemocnice jinam, přímo pod správu Microsoftu. Jednalo by se o obrovské sumy. To ale neprošlo. Proti se totiž postavili především policisté, kteří o tomto zprostředkování nechtěli ani slyšet.

Právě po vydání citovaného materiálu se na naši redakci obrátili dva další lidé, renomovaní zaměstnanci a odborníci FN Brno. Redakce se s nimi sešla. Ze slov, která padala na adresu vedení FN Brno, však vyplynuly překvapivě negativní závěry.

„Je to u nás šíleně propletené. Vztahově. Hovoří se o dívčí válce, jelikož hned několik kolegyň zmizelo, vyhodili je, protože si tam pak ředitel Štěrba obsadil své lidi, tak se o tom povídá," sdělili naší redakci. Byli konkrétní. ParlamentníListy.cz v té souvislosti požádaly o vyjádření početné tiskové oddělení FN Brno, do vydání textu se ovšem nevyjádřilo. Nebylo to poprvé, jak ukážeme vzápětí.

PL ovšem zaujalo ještě něco jiného. „Podívejte se, není to tak dlouho, co se investiční náměstkyní stala jistá Jana Schneiderová. O tom, jak se na místo dostala, příliš nevíme, to se musíte ptát profesora Štěrby. Nemocnice nevydala žádné oficiální prohlášení, šušká se toho ovšem dost. Především kvůli jejímu podnikání," uvedl jeden z našich zdrojů. Na mysli měl skutečnost, že dotyčná náměstkyně a členka nejvyššího vedení FN Brno je už cirka dvacet let jednatelkou a stoprocentní majitelkou komunikační agentury Ad‘ore Marketing Communications. Firma sídlí na Praze 5.

Když se naše redakce podívala na reference dotyčné firmy, všechno začalo rázem zapadat. Mezi klienty jsou totiž k nalezení společnosti, které se pravidelně ocitají také na seznamu dodavatelů do nemocničních zařízení. Brno nevyjímaje. Nalezli jsme dokonce reference Všeobecné fakultní nemocnice, kde působí shora uvedený IT odborník Vlastimil Černý. „S uvedenou firmou měla VFN uzavřenou smlouvu o spolupráci, jednalo se o poradenství v oblasti médií a PR. Spolupráce trvala v letech 2007-2011,“ potvrdila nám tisková mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.

I proto jsme již minulou středu oslovili mediální oddělení FN Brno. Chtěli jsme vědět, zdali se nejedná o střet zájmů, pakliže náměstkyně vede firmu, která má klienty z prostředí zdravotnických firem. Jak se vlastně Jana Schneiderová na místo dostala, když víme, že sama jako svou dosavadní praxi uvádí soukromou společnost, automobilku FIAT nebo pumpy AGIP? Brněnská nemocnice se však rozhodla zaujmout specifický postoj. Mlčet.

Z tiskového oddělení FN Brno jsme ve středu 6. května oslovili Pavla Žáru a Beatrix Křížovou. Zajímalo nás, kdy a na základě čeho, zda například dle výběrového řízení nebo dle referencí, byla dosazena, a kým byla Jana Schneiderová jmenována do funkce investiční náměstkyně. Chtěli jsme také znát její zkušenosti a praxi v oblasti zdravotnických investic. Také jsme se zeptali, zda pro FN Brno není problém, že je Jana Schneiderová současně jednatelkou společnosti Ad'ore Marketing Communications, která spolupracuje s firmami, jež mají smluvně dodavatelské vztahy s FN Brno. Nikdo se nám však neozval. Proto se stejnými dotazy jsme se obrátili i na ředitele FN Brno Jaroslava Štěrbu a také na Janu Schneiderovou.

Průběh obecného mlčení?

středa 6. května - bez reakce

čtvrtek 7. května - bez reakce

pátek 8. května - bez reakce

sobota 9. května - bez reakce

neděle 10. května - bez reakce

pondělí 11. května - bez reakce

„Oni se vás bojí a nebudou chtít mluvit, protože by to způsobilo velké problémy, protože by se někdo další mohl začít hrabat v zakázkách, dodavatelích, vztazích na pracovišti, personální politice,“ uvedl jeden ze zdrojů. Ten dokonce přinesl propracovanou tabulku o tom, kdo a s kým v rámci brněnské fakultky „peče“. Propojením se budeme zabývat v dalších textech. „Nevíme, jestli to tak je, ale co se říká, tak paní Schneiderovou přivedl ředitel Štěrba. Jedna z asistentek uvedla, že slyšela, že na tom měli mít zájmy i lidé z Ministerstva zdravotnictví, přímo od Babiše," poodhalil nemocniční tamtamy.

Reference Ad'ore Marketing Communications

Celá situace se díky bobříku mlčení ze strany FN Brno stává nečitelnou. Ovšem pouze zdánlivě. Jedna srozumitelná paralela by tu byla. Jejím hlavním představitelem se stal Roman Prymula. Připomeňme si situaci, do které se současný náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog před několika lety dostal.

Prymula byl bývalým ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem odvolán kvůli střetu zájmu z funkce ředitele FN Hradec Králové. Šlo o to, že Prymula v pozici ředitele nemocnice inkasoval desítky milionů korun od společnosti Biovomed s.r.o., ve které sám figuroval a kterou v té době vlastnila jeho dcera Karolína. Společnost Biovomed získala od farmaceutických firem ročně přes 41 milionů korun. Na problém upozornil tehdejší poslanec Marek Černoch, který v té době interpeloval premiéra Bohuslava Sobotku. „Z veřejně přístupných dokumentů a jak upozornila média, je tento ředitel velké státní nemocnice zároveň prokuristou ve firmě Biovomed své dcery, která studuje a dlouhodobě žije na Floridě. Přesto je natolik šikovná, že jen za rok 2014 tato šestadvacetiletá slečna dokázala vytvořit odborné materiály a studie za 41 milionů korun. Je to mimořádně podezřelé,“ prohlásil tehdy Marek Černoch.

Prymula padl, investiční náměstkyně s referencemi od společností IBM, ICZ, NESS nebo Roche zůstává. A nikoho to ani netrápí.

